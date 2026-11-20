JawaPos.com - Timnas Spanyol U-17 akan menghadapi Tiongkok U-17 pada pertandingan perdana Grup H Piala Dunia U-17 2026. La Furia Roja lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan berkat pengalaman dan kualitas permainan yang dimiliki.

Pertandingan Spanyol kontra Tiongkok akan berlangsung di Aspire Zone Pitch 5, Doha, Qatar, Jumat (20/11/2026). Sepak mula dijadwalkan pukul 21.00 WIB.

Spanyol U-17 datang dengan modal pengalaman yang cukup menjanjikan. Skuad muda La Furia Roja tercatat telah 11 kali berpartisipasi di Piala Dunia U-17. Pencapaian terbaik mereka adalah menjadi runner-up pada edisi 1991, 2003, 2007, dan 2017.

Spanyol tentu ingin mengawali perjalanan di Qatar dengan hasil maksimal. Mereka juga memiliki ambisi besar untuk meraih trofi perdana Piala Dunia U-17 setelah empat kali harus puas mengakhiri turnamen sebagai finalis.

Namun, Tiongkok U-17 bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia U-17 2026 setelah mencapai partai final Piala Asia U-17 2026, meskipun harus mengakui keunggulan Jepang dalam perebutan gelar juara.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki kualitas untuk bersaing dengan negara-negara kuat di level internasional. Tim asuhan Bin Ukishima itu juga mempunyai sejumlah pemain yang patut diperhitungkan, salah satunya Zhou Yunuo.

Di sisi lain, Spanyol U-17 memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan tradisi sepak bola usia muda. La Furia Roja dikenal dengan karakter permainan yang mengutamakan penguasaan bola, sirkulasi umpan, serta kemampuan membangun serangan secara terorganisasi.

Kualitas tersebut bisa menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan Tiongkok U-17. Meski demikian, Spanyol tetap harus berhati-hati karena pertandingan pertama di turnamen besar tidak selalu berjalan mudah.

Prediksi Skor Spanyol U-17 vs Tiongkok U-17 Pertandingan perdana Grup H ini diprediksi berlangsung menarik. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk membuka peluang lolos ke fase berikutnya.

Spanyol U-17 kemungkinan akan lebih banyak mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan penguasaan bola dan sirkulasi umpan. Sementara itu, Tiongkok U-17 berpeluang menerapkan pertahanan rapat sembari mencari kesempatan melancarkan serangan balik cepat.

Spanyol memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Pengalaman tampil di Piala Dunia U-17 dan kualitas permainan kolektif bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini.

Tiongkok tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan peluang yang didapat. Namun, La Furia Roja diperkirakan akan lebih dominan sepanjang pertandingan.