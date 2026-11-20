JawaPos.com — Prediksi skor Al-Ahli vs Al-Nassr mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 2-1 dalam lanjutan Saudi Pro League di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Sabtu (21/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Duel dua tim papan atas ini diperkirakan berlangsung sengit karena Al-Ahli memiliki rekor kandang impresif, sedangkan Al-Nassr mengandalkan ketajaman Cristiano Ronaldo untuk menjaga persaingan gelar.

Pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi kedua kesebelasan setelah sama-sama meraih kemenangan perdana di AFC Champions League musim ini.

Al-Ahli ingin mempertahankan dominasi kandang, sementara Al-Nassr berambisi memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Al-Hilal.

Bisakah Al-Ahli Mempertahankan Rekor 16 Kemenangan Kandang? Al-Ahli menyambut pertandingan melawan Al-Nassr dengan modal 16 kemenangan kandang beruntun di Saudi Pro League sejak bermain imbang 1-1 menghadapi Al-Riyadh pada 30 Oktober.

Catatan tersebut menunjukkan King Abdullah Sport City Stadium menjadi benteng yang sulit ditembus lawan sepanjang periode tersebut.

Tim asuhan Marino Pusic juga sedang menikmati peningkatan performa setelah mencatat tiga kemenangan dalam empat pertandingan liga terakhir.

Kebangkitan tersebut terasa penting setelah sebelumnya mereka menelan dua kekalahan beruntun dari Al-Kholood dan Al-Hilal.

Pada pertandingan liga terakhir, Al-Ahli tampil dominan ketika menghancurkan Al-Fateh dengan skor 4-0 di Prince Abdullah bin Jalawi Stadium.

Kemenangan meyakinkan tersebut memperlihatkan peningkatan efektivitas serangan sekaligus memberikan kepercayaan diri menjelang pertandingan besar menghadapi Al-Nassr.

Performa positif itu berlanjut di AFC Champions League ketika Al-Ahli mengalahkan Al-Wasl dengan skor 3-1 di Zabeel Stadium.

Roger Ibanez, Francisco Trincao, dan Firas Al-Buraikan masing-masing menyumbangkan gol untuk memastikan kemenangan perdana mereka di kompetisi Asia.

Sebelumnya, Al-Ahli hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Pakhtakor pada pertandingan pembuka fase kompetisi tersebut.

Hasil melawan Al-Wasl sekaligus menjadi respons positif setelah mereka tersingkir dari FIFA Intercontinental Cup akibat kekalahan 1-2 melawan Mamelodi Sundowns.

Dari delapan pertandingan Saudi Pro League, Al-Ahli mengumpulkan 15 poin melalui lima kemenangan dan menempati peringkat keenam klasemen.

Tambahan tiga poin berpotensi membawa mereka naik hingga posisi keempat sekaligus memperketat persaingan papan atas.

Mengapa Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr Lebih Diunggulkan? Al-Nassr datang ke Jeddah dengan posisi klasemen lebih baik setelah mengoleksi 19 poin dari delapan pertandingan Saudi Pro League.

Pasukan Ange Postecoglou mencatat enam kemenangan dan satu hasil imbang sehingga menempati peringkat ketiga, hanya tertinggal dua poin dari Al-Hilal.

Mereka juga memiliki jumlah poin sama dengan Al-Qadsiah yang berada di posisi kedua klasemen sementara.

Situasi tersebut membuat kemenangan atas Al-Ahli sangat penting untuk menjaga tekanan terhadap dua pesaing utama dalam perebutan gelar.

Kepercayaan diri Al-Nassr meningkat setelah mengalahkan Neftchi Fergana dengan skor 3-1 pada pertandingan kedua AFC Champions League.

Cristiano Ronaldo dan Angelo mencetak gol dalam rentang sembilan menit untuk membawa timnya mengendalikan pertandingan sejak babak pertama.

Neftchi Fergana sempat memperkecil ketertinggalan melalui Alisher Odilov pada menit ke-51 sebelum gol bunuh diri Anvar Gofurov memastikan kemenangan Al-Nassr.

Hasil tersebut menjadi kebangkitan penting setelah mereka dipermalukan Al-Ain dengan skor telak 0-4 pada pertandingan pembuka kompetisi Asia.

Meski demikian, performa tandang Al-Nassr masih menyisakan persoalan karena mereka gagal memenangkan tiga pertandingan tandang terakhir di semua kompetisi.

Dalam periode tersebut, mereka mencatat dua kekalahan dan satu hasil imbang setelah sebelumnya memenangkan tiga laga tandang pembuka musim.

Namun, catatan pertemuan di markas Al-Ahli justru memberikan keuntungan psikologis bagi Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya.

Al-Nassr memenangkan lima dari enam kunjungan terakhir serta hanya sekali kalah dalam sepuluh pertandingan tandang melawan Al-Ahli sejak Februari 2017.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim? Ivan Toney menjadi ancaman terbesar Al-Ahli setelah mencetak 11 gol hanya dalam delapan pertandingan pembuka Saudi Pro League.

Penyerang asal Inggris tersebut unggul enam gol atas pesaing terdekatnya dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara.

Ketajaman Toney bakal menjadi senjata utama untuk menembus pertahanan Al-Nassr yang diperkuat Mohamed Simakan dan Inigo Martinez.

Dukungan Francisco Trincao, Goncalves, serta Galeno juga berpotensi menghadirkan variasi serangan melalui kedua sisi lapangan.

Sayangnya, Al-Ahli dipastikan kehilangan Zakaria Hawsawi yang mengalami cedera ligamen lutut ketika menjalani agenda internasional.

Saleh Abu Al-Shamat juga diragukan tampil setelah harus ditandu keluar lapangan dalam pertandingan menghadapi Al-Wasl.

Sementara itu, Al-Nassr masih belum dapat menggunakan Sultan Al-Ghannam yang mengalami cedera ligamen lutut sejak Mei.

Salem Al-Najdi juga berpotensi melewatkan pertandingan keempat secara beruntun setelah mengalami cedera ketika menghadapi Abha pada September.

Kondisi tersebut membuat kedua pelatih perlu menyesuaikan komposisi pertahanan untuk menghadapi penyerang lawan yang sedang produktif.

Al-Nassr tetap memiliki pilihan menyerang berbahaya melalui kombinasi Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix, dan Kingsley Coman.

Prediksi Skor Al-Ahli vs Al-Nassr, Siapa Bakal Menang? Pertandingan Al-Ahli vs Al-Nassr diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim memiliki kualitas serangan yang mampu menciptakan peluang.

Sebanyak 34 gol tercipta dalam sepuluh pertemuan terakhir mereka, menggambarkan kecenderungan duel dengan intensitas menyerang tinggi.

Al-Ahli berpeluang memberikan perlawanan melalui ketajaman Ivan Toney dan dukungan publik Jeddah, tetapi kualitas individu Al-Nassr bisa menjadi pembeda.

Dengan pengalaman Cristiano Ronaldo serta dukungan Mane dan Felix, tim tamu sedikit lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.

Prediksi susunan pemain Al-Ahli (4-2-3-1): Sanbi; Baattia, Demiral, Bakor, Balobaid; Edoa, Aljohani; Trincao, Goncalves, Galeno; Toney.