JawaPos.com — Prediksi skor Barnsley vs Sheffield Wednesday mengarah pada kemenangan tim tamu 0-2 dalam pertandingan pekan ke-14 League One 2026/2027 di Stadion Oakwell, Sabtu (21/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Derby South Yorkshire ini mempertemukan dua tim dengan nasib bertolak belakang, ketika Sheffield Wednesday memburu tiket promosi dan Barnsley berjuang keluar dari zona degradasi.

Sheffield Wednesday datang dengan kepercayaan diri meningkat setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Plymouth Argyle pada pertandingan sebelumnya.

Sebaliknya, Barnsley masih kesulitan menemukan konsistensi setelah melewati sembilan pertandingan liga tanpa kemenangan.

Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung sengit karena mempertaruhkan kepentingan besar di papan klasemen.

Sheffield Wednesday ingin mendekati zona promosi otomatis, sedangkan Barnsley membutuhkan tiga poin untuk menjaga peluang bertahan di League One.

Mengapa Barnsley Terancam Kembali Kehilangan Poin? Barnsley menghadapi Derby South Yorkshire dengan kondisi mengkhawatirkan setelah hanya mengumpulkan sembilan poin dari 13 pertandingan League One musim ini.

Tim asuhan Daniel Stendel baru mencatatkan dua kemenangan dan sudah menelan delapan kekalahan.

Kemenangan terakhir Barnsley di kompetisi liga terjadi pada awal September, sebelum mereka terjebak dalam sembilan pertandingan tanpa kemenangan.

Situasi tersebut membuat The Reds menempati peringkat ke-23 dan tertinggal tiga poin dari zona aman.

Kembalinya Daniel Stendel, pelatih yang pernah membawa Barnsley meraih promosi, belum menghasilkan perubahan signifikan dalam performa tim.

Harapan untuk bangkit sempat muncul setelah mereka bermain imbang melawan Oxford United dan memenangkan dua pertandingan piala secara beruntun.

Namun, momentum positif tersebut gagal dipertahankan ketika Barnsley menghadapi Wigan Athletic pada pertandingan liga terakhir.

Mereka menyerah 1-2 meskipun Cameron McGeehan sempat menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Fraser Murray.

Jensen Weir kemudian mencetak gol kemenangan Wigan Athletic ketika pertandingan menyisakan sekitar 15 menit waktu normal.

Kekalahan tersebut semakin memperpanjang tekanan terhadap Barnsley menjelang pertandingan menghadapi rival sekawasan mereka.

Bermain di Oakwell seharusnya menjadi keuntungan bagi Barnsley untuk mengakhiri tren negatif tersebut.

Namun, lemahnya konsistensi permainan dan persoalan ketersediaan pemain membuat peluang mereka meraih kemenangan tidak terlalu besar.

Sheffield Wednesday Bangkit Bersama Dave Challinor, Seberapa Besar Peluang Menang? Sheffield Wednesday menunjukkan tanda kebangkitan setelah menunjuk Dave Challinor sebagai pelatih baru menggantikan Henrik Pedersen.

The Owls kini berada di peringkat kelima klasemen League One dengan jarak enam poin dari zona promosi otomatis.

Pergantian pelatih dilakukan setelah Sheffield Wednesday mengalami penurunan performa sepanjang Oktober hingga awal November.

Dua kekalahan beruntun mengakhiri kepemimpinan Pedersen, sebelum tim mencatatkan dua hasil imbang bersama pelatih sementara.

Awal perjalanan Challinor juga tidak berjalan mulus karena Sheffield Wednesday tersingkir dalam dua pertandingan piala. Mereka kalah dari Oldham Athletic dan Accrington Stanley sebelum akhirnya menemukan kembali sentuhan kemenangan di kompetisi liga.

Kebangkitan tersebut terlihat ketika Sheffield Wednesday menghancurkan Plymouth Argyle dengan skor 3-0 di Hillsborough.

Billy Mitchell membuka keunggulan sebelum Davis Keillor-Dunn dan Di'Shon Bernard menambah dua gol dalam sepuluh menit terakhir.

Kemenangan itu sekaligus membawa Sheffield Wednesday melewati Plymouth Argyle dalam persaingan papan atas klasemen.

Hasil tersebut memberikan suntikan moral penting bagi skuad Challinor sebelum menjalani pertandingan tandang menghadapi Barnsley.

Secara permainan, Sheffield Wednesday memiliki keuntungan dari meningkatnya kepercayaan diri dan kembalinya sejumlah pemain penting.

Mereka juga berpeluang mencatatkan dua kemenangan beruntun sekaligus dua pertandingan tanpa kebobolan apabila mampu mempertahankan organisasi pertahanan.

Kondisi Pemain Barnsley vs Sheffield Wednesday, Siapa yang Absen? Barnsley menghadapi persoalan serius karena kehilangan kapten sekaligus gelandang penting Cameron McGeehan akibat akumulasi lima kartu kuning.

Absennya McGeehan menjadi kerugian besar mengingat kontribusinya sebagai pencetak gol terbanyak tim musim ini.

Selain McGeehan, Barnsley masih belum dapat memainkan Jack Shepherd, Fabio Jalo, dan Ben Hamed Toure.

Meski demikian, Patrick Kelly kembali tersedia setelah menyelesaikan tugas internasional dan berpeluang langsung mengisi lini tengah.

Kelly diperkirakan bekerja sama dengan Luca Connell dan Daniel Johnson untuk menjaga keseimbangan permainan Barnsley.

Sementara itu, Reyes Cleary dan Vimal Yoganathan berpotensi mendukung Makenzie Kirk sebagai penyerang utama.

Situasi Sheffield Wednesday relatif lebih menguntungkan karena beberapa pemain penting telah pulih dari cedera.

Liam Cooper, Di'Shon Bernard, Billy Mitchell, Joe Lumley, dan Louie Barry kembali tersedia untuk memperkuat pilihan Challinor.

Davis Keillor-Dunn menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai setelah mencetak gol dalam tiga penampilan terakhirnya.

Ketajamannya berpotensi menjadi pembeda ketika Sheffield Wednesday menghadapi pertahanan Barnsley yang sedang kehilangan kepercayaan diri.

Meski demikian, Sheffield Wednesday masih kehilangan Mason Burstow, Reece James, dan Max Lowe karena cedera.

Challinor kemungkinan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang berhasil mengalahkan Plymouth Argyle pada pertandingan sebelumnya.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Barnsley vs Sheffield Wednesday Barnsley diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

Sheffield Wednesday berpeluang mengandalkan skema tiga bek dengan dukungan pemain sayap untuk menciptakan keunggulan dalam transisi permainan.

Prediksi susunan pemain Barnsley (4-2-3-1): Slicker; Okedina, Gale, Kay, Larkeche; Johnson, Connell; Yoganathan, Kelly, Cleary; Kirk.

Susunan tersebut memungkinkan Barnsley memaksimalkan pergerakan pemain sayap sekaligus memperkuat perlindungan terhadap lini belakang.

Prediksi susunan pemain Sheffield Wednesday (3-4-2-1): Lumley; Bernard, Cooper, Swinkels; Valery, Heskey, Mitchell, Gray; Slattery, Bannan; Keillor-Dunn.

Kombinasi pengalaman Barry Bannan dan ketajaman Keillor-Dunn berpotensi menjadi senjata utama tim tamu.

Secara keseluruhan, Sheffield Wednesday lebih diunggulkan karena memiliki momentum positif, kedalaman skuad lebih baik, dan kondisi mental yang lebih stabil.

Barnsley mungkin memberikan perlawanan melalui dukungan publik Oakwell, tetapi absennya McGeehan berpotensi mengurangi ancaman serangan mereka.

The Owls diperkirakan mampu mengendalikan pertandingan, memanfaatkan kelemahan tuan rumah, dan membawa pulang tiga poin penting untuk memperkuat persaingan menuju promosi Championship.