JawaPos.com — Prediksi skor Troyes vs Le Havre mengarah pada pertandingan sengit ketika dua tim penghuni zona degradasi Ligue 1 Prancis bertemu di Stade de l'Aube, Sabtu (21/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Troyes yang menempati peringkat ke-17 berusaha menjauh dari dasar klasemen, sedangkan Le Havre memburu kemenangan pertamanya musim ini bersama pelatih baru Valerien Ismael.

Pertandingan pekan ke-11 Ligue 1 tersebut menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi setelah menjalani awal musim yang mengecewakan.

Troyes memiliki modal perkembangan pertahanan, sementara Le Havre berharap pergantian pelatih mampu mengakhiri rentetan enam kekalahan beruntun.

Tuan rumah datang setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Paris Saint-Germain pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, Le Havre kembali kehilangan poin setelah menyerah 0-2 ketika menjamu Lorient, sehingga tertinggal enam angka dari Troyes.

Meski sama-sama berada dalam tekanan, kedua tim memiliki kondisi berbeda menjelang pertandingan tersebut.

Troyes mulai menemukan kestabilan permainan, sedangkan Le Havre masih mencari formula terbaik untuk keluar dari krisis berkepanjangan.

Troyes Mulai Bangkit, Mampukah Memanfaatkan Keuntungan Kandang? Troyes menunjukkan perkembangan positif setelah melewati periode sulit berupa lima kekalahan beruntun di Ligue 1.

Di bawah arahan Stephane Dumont, mereka berhasil mengumpulkan poin dalam dua dari tiga pertandingan terakhir sebelum menghadapi Le Havre.

Perubahan paling mencolok terlihat pada organisasi pertahanan yang semakin solid dibandingkan awal musim.

Troyes mencatatkan dua clean sheet dalam tiga pertandingan terakhir, setelah sebelumnya selalu kebobolan minimal dua gol dalam lima laga berturut-turut.

Perkembangan tersebut memberikan harapan bagi pendukung tuan rumah untuk menyaksikan kebangkitan tim kesayangannya.

Namun, peningkatan kualitas bertahan belum sepenuhnya diimbangi ketajaman lini depan yang masih menjadi persoalan serius.

Troyes tercatat sebagai tim dengan jumlah peluang besar paling sedikit di Ligue 1 musim ini.

Kondisi tersebut menunjukkan kesulitan mereka menciptakan kesempatan mencetak gol meskipun mampu menjaga keseimbangan permainan.

Kemenangan 2-0 atas Le Mans pada Halloween menjadi salah satu bukti perkembangan penampilan Troyes di kandang.

Mereka kini berpeluang meraih dua kemenangan kandang beruntun di Ligue 1 untuk pertama kalinya sejak Maret-April 2022.

Catatan pertemuan juga memberikan keuntungan psikologis bagi pasukan Stephane Dumont menjelang pertandingan penting ini.

Troyes memenangkan tiga dari empat pertemuan kandang terakhir menghadapi Le Havre, seluruhnya berlangsung di kompetisi Ligue 2.

Selain itu, Troyes hanya mengalami satu kekalahan dalam lima pertemuan terakhir melawan klub asal Normandia tersebut.

Rekor tersebut menjadi modal tambahan untuk mempertahankan keunggulan enam poin atas lawannya di klasemen.

Le Havre Ganti Pelatih, Mampukah Valerien Ismael Mengakhiri Krisis? Le Havre mengambil langkah penting dengan menunjuk Valerien Ismael sebagai pelatih baru untuk menyelamatkan musim mereka.

Keputusan tersebut muncul setelah klub gagal meraih kemenangan dalam sepuluh pertandingan awal Ligue 1 dan semakin terpuruk di dasar klasemen.

Situasi Le Havre memang mengkhawatirkan karena mereka sudah mengalami enam kekalahan berturut-turut di kompetisi domestik.

Klub asal Normandia tersebut juga baru mengumpulkan satu poin dari pertandingan tandang sepanjang musim ini.

Masalah terbesar terletak pada rapuhnya pertahanan yang membuat mereka kesulitan bersaing menghadapi berbagai karakter lawan.

Le Havre telah kebobolan 22 gol, jumlah terbanyak kedua bersama tim lain di Ligue 1 hingga pekan kesepuluh.

Kehadiran Ismael diharapkan membawa perubahan cepat, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan organisasi permainan dan mentalitas pemain.

Pelatih kelahiran Strasbourg tersebut mempunyai pengalaman membangkitkan klub yang sebelumnya mengalami kesulitan.

Salah satu pencapaian pentingnya terjadi ketika menangani Barnsley pada kompetisi Championship Inggris musim 2020/2021.

Ismael berhasil membawa klub yang sebelumnya berada di papan bawah menuju zona playoff pada akhir musim tersebut.

Pengalaman itu menjadi alasan Le Havre berharap pelatih barunya mampu menghadirkan dampak serupa dalam waktu singkat.

Namun, tantangan kali ini cukup berat mengingat buruknya performa tim serta keterbatasan pilihan pemain akibat cedera.

Menariknya, Le Havre memiliki catatan positif ketika menghadapi Troyes dalam pertandingan Ligue 1 sepanjang abad ini.

Mereka belum pernah kalah dari Troyes pada periode tersebut, termasuk kemenangan 1-0 dalam pertemuan terakhir di Normandia pada 2003.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Troyes vs Le Havre Troyes diperkirakan kehilangan Anis Ouzenadji akibat cedera pergelangan kaki menjelang pertandingan melawan Le Havre.

Yacouba Kone juga masih menghadapi masalah lutut sehingga keterlibatannya dalam pertandingan belum dapat dipastikan.

Stephane Dumont sebelumnya melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Ismael Boura dan Kandet Diawara sebagai starter.

Keduanya menggantikan Paolo Gozzi dan Timothe Nkada, sementara Hillel Konate kembali dipercaya menjaga gawang.

Di kubu Le Havre, sejumlah pemain menghadapi masalah kebugaran yang berpotensi memengaruhi pilihan Valerien Ismael.

Rassoul Ndiaye dan Elias Jelert diragukan tampil akibat cedera kaki, sedangkan Timothee Pembele mengalami gangguan otot aduktor.

Lionel Mpasi dan Felix Mambimbi dipastikan absen karena mengalami cedera tendon Achilles yang cukup serius. Stephan Zagadou juga masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera ligamen lutut.

Prediksi susunan pemain Troyes (4-3-3): Konate; Maronnier, Monfray, Diaz, Boura; Mille, Karim, Diop; Le Douaron, Ripart, Nkada.

Prediksi susunan pemain Le Havre (3-4-2-1): Bodart; Sasso, Koffi, Touba; Ouziad, Ebonog, Mwanga, Richardson; Fofana, Samatta; Maja.

Prediksi Skor Troyes vs Le Havre: Tim Tamu Berpeluang Curi Kemenangan Pertandingan Troyes vs Le Havre diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi.

Troyes kemungkinan mengandalkan organisasi pertahanan yang semakin solid, sementara Le Havre berusaha tampil lebih agresif bersama pelatih barunya.

Keterbatasan kreativitas Troyes menjadi celah yang berpotensi dimanfaatkan Le Havre untuk mencuri kemenangan tandang pertama musim ini.

Pengalaman Ismael dalam membenahi tim bermasalah juga memberikan alasan untuk memperkirakan adanya perubahan pendekatan permainan.

Meski Troyes memiliki keuntungan kandang dan catatan pertemuan lebih baik, Le Havre berpotensi menghadirkan kejutan melalui efektivitas serangan.

Satu gol mungkin cukup menentukan hasil pertandingan apabila kedua tim kembali kesulitan menciptakan peluang berkualitas.

Le Havre diprediksi meraih kemenangan tipis berkat momentum pergantian pelatih dan keterbatasan produktivitas Troyes.