JawaPos.com — Prediksi skor Athletic Bilbao vs Espanyol mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dengan skor 2-1 dalam lanjutan La Liga Spanyol 2026/2027, Sabtu (21/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Athletic Bilbao berpeluang mengamankan tiga poin di Stadion San Mames berkat performa positif dalam beberapa pertandingan terakhir, meski Espanyol datang membawa catatan pertemuan yang menguntungkan.

Athletic Bilbao sedang menikmati periode menjanjikan setelah mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Namun, Espanyol juga mulai menunjukkan perkembangan sejak kedatangan pelatih Eder Sarabia pada akhir Oktober 2026.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Athletic Bilbao untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara La Liga sekaligus mengakhiri tren negatif menghadapi Espanyol.

Sebaliknya, tim tamu berambisi melanjutkan kebangkitan setelah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan liga terakhir.

Bagaimana Performa Athletic Bilbao Menjelang Duel Melawan Espanyol? Athletic Bilbao memasuki pertandingan dengan modal tujuh poin dari tiga laga terakhir La Liga, sebuah pencapaian yang memperlihatkan peningkatan konsistensi permainan.

Pasukan Edin Terzic kini menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 16 poin dari 11 pertandingan.

Sepanjang musim ini, Athletic Bilbao telah mencatatkan empat kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan di kompetisi domestik.

Catatan tersebut membuat Los Leones masih memiliki peluang memperbaiki posisi apabila mampu mempertahankan momentum positif.

Sebelum jeda internasional November 2026, Athletic Bilbao bermain imbang 1-1 melawan Osasuna dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rangkaian pertandingan tanpa kekalahan mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Performa positif Athletic Bilbao juga terlihat ketika mereka menghancurkan Prat dengan skor 6-1 pada ajang Copa del Rey akhir Oktober lalu.

Kemenangan besar tersebut memperlihatkan kemampuan lini serang Los Leones dalam memanfaatkan peluang menghadapi pertahanan lawan.

Menariknya, Athletic Bilbao hanya mengalami satu kekalahan dalam 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Statistik tersebut menjadi modal penting bagi Edin Terzic untuk membangun kepercayaan diri pemain menjelang pertandingan kandang melawan Espanyol.

Meski demikian, Athletic Bilbao tidak boleh mengabaikan catatan pertemuan kedua kesebelasan dalam beberapa musim terakhir.

Espanyol justru berhasil menjadi lawan yang menyulitkan mereka, termasuk ketika bermain di Stadion San Mames.

Mengapa Espanyol Bisa Menjadi Ancaman bagi Athletic Bilbao? Espanyol datang ke markas Athletic Bilbao dengan kepercayaan diri meningkat setelah mengumpulkan empat poin dalam dua pertandingan terakhir La Liga.

Perubahan positif tersebut muncul sejak Eder Sarabia mengambil alih kursi pelatih pada akhir Oktober 2026.

Dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, Espanyol bermain imbang tanpa gol menghadapi Deportivo La Coruna.

Sebelumnya, mereka berhasil mencuri kemenangan penting dengan skor 1-0 ketika bertandang ke markas Villarreal.

Meski performanya mulai membaik, posisi Espanyol di klasemen sementara masih belum sepenuhnya aman. Tim asal Catalunya tersebut menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 12 poin dari 12 pertandingan.

Espanyol sejauh ini membukukan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan sepanjang kompetisi La Liga musim 2026/2027.

Mereka juga telah mengumpulkan tujuh poin dari enam pertandingan tandang, sebuah catatan yang patut diperhitungkan Athletic Bilbao.

Pada musim sebelumnya, Espanyol sempat tampil mengesankan sepanjang paruh pertama kompetisi hingga dianggap berpeluang bersaing memperebutkan tiket Liga Champions.

Sayangnya, penurunan performa pada paruh kedua membuat mereka akhirnya hanya finis di peringkat ke-11.

Catatan pertemuan juga memberikan keuntungan psikologis bagi Espanyol menjelang lawatan ke San Mames.

Mereka berhasil memenangkan dua pertemuan terakhir melawan Athletic Bilbao, termasuk kemenangan 2-0 pada Mei 2026.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim? Athletic Bilbao dipastikan menghadapi Espanyol tanpa Maroan Sannadi, Gorka Guruzeta, dan Unai Eguiluz karena cedera.

Sementara itu, kondisi Aitor Paredes dan Nico Serrano masih diragukan sehingga keduanya belum tentu tersedia untuk pertandingan.

Kabar positif datang dari Unai Simon, Aymeric Laporte, dan Nico Williams yang sebelumnya memperkuat tim nasional Spanyol selama jeda internasional.

Ketiganya diperkirakan langsung kembali mengisi susunan pemain utama Athletic Bilbao.

Oihan Sancet juga berpeluang kembali menjadi starter untuk meningkatkan kreativitas serangan dari lini kedua.

Sementara itu, Inaki Williams diprediksi tetap dipercaya sebagai ujung tombak untuk memberikan tekanan terhadap pertahanan Espanyol.

Di kubu tim tamu, Roger Hinojo sudah bisa kembali bermain setelah menjalani hukuman akumulasi kartu. Namun, Kike Garcia, Jofre Carreras, dan Urko Gonzalez diperkirakan masih harus menepi akibat cedera.

Espanyol juga kehilangan Alex Calatrava yang mengalami cedera ligamen lutut kiri dan membutuhkan pemulihan panjang.

Kondisi tersebut membuat Eder Sarabia harus menyesuaikan pilihan pemain untuk menjaga efektivitas serangan timnya.

Roberto Fernandez diperkirakan menjadi tumpuan utama Espanyol setelah mencetak enam gol dari 12 penampilan musim ini.

Penyerang berusia 24 tahun tersebut berpotensi mendapat dukungan Bryan Zaragoza yang berpeluang kembali masuk susunan pemain utama.

Prediksi Susunan Pemain Athletic Bilbao (4-2-3-1):

Unai Simon; Rincon, Vivian, Laporte, Berchiche; Canales, Gerenabarrena; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Inaki Williams.

Espanyol (3-4-1-2):

Fortuno; El Hilali, Cabrera, Hartman; Dolan, Exposito, Lozano, Hinojo; Milla; Zaragoza, Roberto Fernandez.

Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Espanyol: Siapa Lebih Berpeluang Menang? Athletic Bilbao memiliki peluang lebih besar memenangkan pertandingan berkat konsistensi performa dan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun, Espanyol berpotensi memberikan perlawanan sengit melalui organisasi permainan yang semakin membaik bersama Eder Sarabia.

Kecepatan Nico Williams dan pengalaman Inaki Williams dapat menjadi senjata utama Athletic Bilbao untuk membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, ketajaman Roberto Fernandez membuat Espanyol tetap memiliki peluang mencetak gol meskipun bermain tandang.

Pertandingan diperkirakan berlangsung kompetitif dengan Athletic Bilbao lebih dominan dalam membangun serangan dan menciptakan peluang.

Apabila mampu memaksimalkan keunggulan kandang, Los Leones berpeluang mengamankan kemenangan tipis sekaligus memutus tren buruk menghadapi Espanyol.