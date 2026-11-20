JawaPos.com - Bayern Munchen akan menghadapi FC Koln dalam pertandingan pekan ke-10 Liga Jerman 2026/2027. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Die Roten - julukan Bayern Munchen - berpeluang meraih kemenangan telak sekaligus mempertegas posisinya di puncak klasemen sementara.

Bayern Munchen akan menjamu FC Koln di Allianz Arena, Sabtu (21/11/2026) pukul 02.30 dini hari WIB. Die Roten datang ke pertandingan tersebut modal sangat meyakinkan.

Bayern Munchen belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi sebelum jeda internasional November. Die Roten mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhirnya.

Di liga domestik musim ini, Bayern Munchen belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan yang telah dimainkan dengan rincian enam kemenangan dan tiga hasil imbang. Catatan tersebut membawa Die Roten memimpin klasemen sementara dengan 21 poin, sama seperti Borussia Dortmund yang menempati posisi kedua.

Bayern Munchen memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri di Allianz Arena. Die Roten belum pernah menelan kekalahan di kandang musim ini dengan mengemas lima kemenangan dari tujuh laga kandang yang telah dimainkan.

Produktivitas Bayern Munchen ketika bermain di hadapan pendukung sendiri bahkan terbilang luar biasa. Mereka rata-rata mampu mencetak lima gol dalam setiap pertandingan kandang di Liga Jerman musim ini.

Sementara itu, FC Koln datang ke Allianz Arena dengan situasi yang kurang menguntungkan. Mereka baru saja menelan kekalahan 1-2 ketika menghadapi Bayer Leverkusen pada 8 November lalu.

Hasil tersebut memperpanjang periode sulit Koln di kompetisi domestik. Dari delapan pertandingan terakhir di Bundesliga, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Saat ini, FC Koln masih tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin dari sembilan pertandingan. Mereka hanya terpaut tiga poin dari Stuttgart yang berada di posisi kedelapan, tetapi kekalahan pada pertandingan ini berpotensi membuat posisi mereka semakin terancam.

FC Koln juga memiliki catatan pertemuan yang sangat buruk melawan Bayern Munchen. Mereka terakhir kali mengalahkan Die Roten pada Februari 2011 dan berpotensi menelan kekalahan ke-22 dalam 24 pertemuan jika kembali gagal meraih hasil positif.

Prediksi Skor Bayern Munchen vs FC Koln Jika melihat kondisi kedua tim, Bayern Munchen jelas lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut. Kualitas individu serta rekor kandang yang impresif menjadi modal kuat bagi Die Roten untuk mengalahkan FC Koln.

FC Koln sendiri memiliki potensi memberikan perlawanan kepada tuan rumah. Namun, Bayern Munchen dengan segala kualitasnya diperkirakan mampu meredam perlawanan tersebut. Die Roten diprediksi akan memegang kemudi permainan dan mengamankan poin penuh di depan pendukung sendiri.

Prediksi skor: Bayern Munchen 4-0 FC Koln

Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen Vs FC Koln

Bayern Munchen: Manuel Neuer (PG); Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Lennart Karl, Nathaniel Brown; Harry Kane.

Pelatih: Vincent Kompany

FC Koln: Marvin Schwabe (PG); Joel Schmied, Simpson-Pusey, Tom Krauss; Sebastian Sebulonsen, Linton Maina, Okon-Engstler, Mikey Moore, Borna Sosa; Marius Bulter, Said El Mala.