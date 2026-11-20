JawaPos.com – Mauricio Pochettino memulai kariernya sebagai tactician Manchester United pada Kamis (19/11). Pelatih berkebangsaan Argentina yang akrab disapa Poche itu berbicara kepada awak media di Carrington, markas latihan United, untuk kali pertama.

Bagi siapa pun tactician United dalam tujuh tahun terakhir, mengoptimalkan kapten tim Bruno Fernandes dalam skema permainan selalu menjadi pekerjaan rumah terbesar. Meski bakal mengusung filosofi permainan baru, Poche tetap harus membangun kekuatan tim di sekeliling Pemain Terbaik Premier League 2025/2026 tersebut.

Seperti yang diungkapkan mantan penyerang United dan timnas Inggris Michael Owen dalam analisisnya di Goal.

"Kita semua tahu, saat Bruno (Fernandes) dalam performa terbaiknya, dia adalah pemain terbaik dalam tim. Saat ini United benar-benar membutuhkan sosok pemain yang sangat bagus untuk menyelamatkan musim mereka," tutur Owen.

Cocok dengan Filosofi Bielsista Karakter permainan Fernandes yang rajin mengejar bola hingga ke lini pertahanan lawan dan berani mengambil risiko dengan umpan vertikal ke depan dianggap cocok dengan gaya bermain tim-tim asuhan penganut Bielsista. Istilah tersebut merujuk pada pengikut filosofi pelatih veteran Argentina Marcelo Bielsa. Pochettino termasuk salah satunya.

Untuk itu, Poche belajar dari para pelatih pendahulunya di United. Ia menilai keterbukaan dan komunikasi dengan pemain menjadi bagian penting dalam membangun tim.

"Anda perlu memiliki pikiran terbuka karena aku rasa para pemain pun bisa mengajari kita setiap hari. Sepak bola soal sikap, dan soal pendekatan, juga tentang koneksi, perasaan, dan komunikasi," ungkap Poche seperti dikutip dari ESPN.

Pernah Menginginkan Fernandes saat di Tottenham Sebelum Fernandes diboyong United pada Januari 2020, Pochettino yang saat itu menangani Tottenham Hotspur lebih dulu menginginkan gelandang serang timnas Portugal tersebut.

Hal itu diakui langsung oleh Fernandes. "Pochettino juga menginginkanku di sana (Tottenham)," ucap Fernandes kepada O Jogo enam tahun lalu terkait ketertarikan Poche kepadanya.

"Tawaran itu bagus, tetapi Sporting (CP) melakukan segala cara untuk mempertahankanku. Aku ingin merasakan bermain di Premier League," lanjut Fernandes.

Kerja sama Poche dan Fernandes pada akhirnya memang terealisasi di Manchester United. Namun, masa depan sang kapten masih menjadi perhatian karena ia belum meneken perpanjangan kontrak. Padahal, kontraknya berakhir pada musim panas tahun depan.

Artinya, musim ini bisa saja menjadi musim pertama sekaligus terakhir dalam koneksi Poche dan Fernandes jika tidak ada kesepakatan kontrak baru.

Catatan Kontribusi Bruno Fernandes di Era Tujuh Pelatih MU Mauricio Pochettino menjadi pelatih kedelapan Manchester United bagi kapten tim Bruno Fernandes. Dari tujuh pelatih sebelumnya, Fernandes mencatat kontribusi gol paling tinggi per pertandingan pada era Ruud van Nistelrooy.

Meski demikian, catatan tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan durasi kepelatihan Ruudtje yang sangat singkat. Berikut statistik kontribusi Fernandes bersama tujuh pelatih sebelumnya: