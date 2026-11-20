JawaPos.com - Hukuman berat akan dijatuhkan kepada klub-klub Brasil yang menunggak gaji pemain. Mulai 2028, klub-klub Negeri Samba harus menunjukkan kepada Badan Financial Fair Play bahwa mereka telah membayar gaji pemain tepat waktu.

Jika tidak, CBF akan menjatuhkan sanksi pengurangan poin dalam kompetisi.

"Dua puluh hari sebelum dimulainya liga, mereka harus menyerahkan bukti kepada regulator keuangan bahwa mereka telah melunasi pembayaran gaji mereka. Jika tidak, klub bersangkutan akan memulai musim dengan pengurangan 3 poin," begitu pernyataan CBF di laman resmi federasi.

CBF Perketat Aturan Keuangan Klub CBF menerapkan kebijakan tersebut karena defisit besar di liga Brasil. Pengeluaran untuk pemain baru meningkat sebesar 135 persen antara 2023 hingga 2025.

Selama rentang waktu tersebut, sembilan dari 20 tim tercatat mengalami keterlambatan pembayaran gaji pemain.

Melalui aturan baru ini, CBF ingin memastikan klub memiliki tanggung jawab keuangan yang lebih baik, khususnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemain.