Klub Brasil Penunggak Gaji Terancam Pengurangan 3 Poin Mulai 2028
Neymar kembali menjadi andalan Santos saat menghadapi Coritiba dalam lanjutan Campeonato Brasileiro Serie A 2026. Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) menyiapkan sanksi tegas bagi klub yang menunggak gaji pemain. Mulai 2028, klub yang tidak mampu membuktikan telah melunasi kewajiban pembayaran gaji terancam memulai kompetisi dengan pengurangan tiga poin. (Intagram @neymarjr)
JawaPos.com - Hukuman berat akan dijatuhkan kepada klub-klub Brasil yang menunggak gaji pemain. Mulai 2028, klub-klub Negeri Samba harus menunjukkan kepada Badan Financial Fair Play bahwa mereka telah membayar gaji pemain tepat waktu.
Jika tidak, CBF akan menjatuhkan sanksi pengurangan poin dalam kompetisi.
"Dua puluh hari sebelum dimulainya liga, mereka harus menyerahkan bukti kepada regulator keuangan bahwa mereka telah melunasi pembayaran gaji mereka. Jika tidak, klub bersangkutan akan memulai musim dengan pengurangan 3 poin," begitu pernyataan CBF di laman resmi federasi.
CBF Perketat Aturan Keuangan Klub
CBF menerapkan kebijakan tersebut karena defisit besar di liga Brasil. Pengeluaran untuk pemain baru meningkat sebesar 135 persen antara 2023 hingga 2025.
Selama rentang waktu tersebut, sembilan dari 20 tim tercatat mengalami keterlambatan pembayaran gaji pemain.
Melalui aturan baru ini, CBF ingin memastikan klub memiliki tanggung jawab keuangan yang lebih baik, khususnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemain.
Sanksi pengurangan tiga poin akan menjadi konsekuensi bagi klub yang tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan gaji sesuai ketentuan. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada 2028.
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