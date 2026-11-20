JawaPos.com - Timnas India U-17 akan menghadapi Malaysia U-17 pada laga pamungkas Grup E Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Pertandingan ini menjadi laga hidup-mati bagi skuad Harimau Malaya - julukan Timnas Malaysia.

Pertandingan antara India U-17 vs Malaysia U-17 berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (20/11/2026). Sepak mula laga tersebut berlangsung pukul 20.00 WIB.

Malaysia U-17 sedianya datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah bantai Guam U-17 dengan skor telak 10-0. Namun, kemenangan besar itu belum mampu membawa Harimau Malaya ke puncak klasemen Grup E.

Malaysia U-17 saat ini menempati posisi ketiga dengan enam poin, sama seperti Palestina U-17 yang berada di peringkat kedua. Sementara India U-17 memimpin klasemen sementara Grup E dengan sembilan poin dari tiga kemenangan.

Situasi tersebut menjadikan pertandingan melawan India U-17 menjadi laga hidup-mati bagi Malaysia U-17. Harimau Malaya masih memiliki peluang untuk memperebutkan satu tiket putaran final Piala Asia U-17, tetapi harus melewati jalan yang sangat terjal.

Malaysia U-17 jelas wajib meraih kemenangan di laga ini, bahkan dengan skor telak. Tidak hanya itu, mereka juga harus menggantungkan nasib pada hasil pertandingan Palestina U-17.

Dengan situasi yang ada saat ini, maka tiga tim berpeluang meraih sembilan poin. Mereka adalah India U-17, Palestina U-17, dan Malaysia U-17. Jika kondisi tersebut tercapai, maka tim yang lolos akan ditentukan dengan head to head antara ketiga tim tersebut.

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Diketahui, Malaysia U-17 bisa lolos ke putaran final dengan kemenangan margin 3 gol saat menghadapi India U-17. Dengan catatan, Palestina U-17 mengalahkan Singapura U-17. Apabila itu terjadi, maka Harimau Malaya akan jadi pemuncak klasemen Grup E dengan selisih gol +1, India U-17 +0, dan Palestina U-17 -1.

Namun, seandainya Palestina U-17 bermain imbang atau menelan kekalahan dari Singapura U-17, Malaysia U-17 hanya butuh kemenangan melawan India U-17 dengan margin satu gol. Dengan begitu, Harimau Malaya akan memimpin klasemen Grup E sekaligus mengamankan tiket putaran final.

Meski demikian, India U-17 bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Pasalnya, tim dari Asia Selatan itu tampil impresif dengan menyapu bersih tiga laga awal dengan kemenangan.

Apalagi, India U-17 memiliki peluang yang lebih terbuka untuk mengamankan tiket putaran final. Mereka hanya butuh hasil imbang menghadapi Malaysia U-17. Dengan begitu, mereka akan keluar sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin.

Prediksi Skor India U-17 Vs Malaysia U-17 Pertandingan diperkirakan berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama mengusung misi yang sama, yakni merebut tiket putaran final Piala Asia U-17 2027.

Rintangan untuk meraih tiket putaran final memang cukup berat bagi Malaysia U-17. Akan tetapi, Harimau Malaya memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Malaysia U-17 akan mencoba memanfaatkan pertandingan kandang tersebut untuk meraih kemenangan telak atas India U-17. Dengan kemenangan besar, peluang Harimau Malaya pun akan terbuka semakin lebar.

Meski demikian, India U-17 juga tentunya tidak akan memberikan gol dengan mudah kepada tuan rumah. Skuad berjuluk Macan Biru itu pasti juga akan mengerahkan segalanya demi mengamankan tiket Piala Asia U-17 2027. Apalagi, posisi mereka lebih diuntungkan.

Melihat performa kedua tim, saling berbalas gol diperkirakan akan terjadi dalam pertandingan tersebut. Malaysia U-17 diprediksi mampu mencuri kemenangan. Namun, kepastian lolos atau tidaknya akan bergantung pada hasil Palestina U-17 vs Singapura U-17.