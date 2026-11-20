Arda Guler Perpanjang Kontrak di Real Madrid hingga 2032, Mbappe Ikut Bereaksi
Arda Guler mendapat kabar baik setelah memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga 30 Juni 2032. Kabar tersebut disambut positif oleh sejumlah rekan setim, termasuk Kylian Mbappe yang memberikan ucapan selamat dengan komentar menarik. (Dok. Real)
JawaPos.com - Gelandang serang Real Madrid, Arda Guler, tengah berbahagia. Bintang Timnas Turki berusia 21 tahun itu baru saja meneken perpanjangan kontrak bersama Los Merengues hingga 30 Juni 2032.
Guler yang memperkuat Real Madrid sejak 2023 pun mendapat ucapan selamat dari rekan setim maupun mantan pemain klub tersebut.
Salah satunya datang dari striker Real Madrid, Kylian Mbappe. "Saya akan tidur lebih nyenyak malam ini," tulis Mbappe, yang dijuluki Donatello, seperti dilansir Marca.
Ucapan tersebut sekaligus memperlihatkan hubungan baik antara Mbappe dan Guler di ruang ganti Real Madrid.
Ucapan selamat juga datang dari bek tengah Dean Huijsen dan penyerang sayap Vinicius Junior. Sementara itu, mantan penggawa Real Madrid seperti Dani Carvajal, yang kini memperkuat Getafe CF, serta Lucas Vazquez, pemain Bayer Leverkusen, turut menyambut positif perpanjangan kontrak Guler.
Keduanya menggambarkan kesepakatan baru tersebut sebagai "kabar baik".
Perpanjangan kontrak ini menjadi kabar positif bagi Real Madrid yang masih mengandalkan potensi Guler. Pemain asal Turki tersebut kini memiliki ikatan kontrak jangka panjang bersama klub ibu kota Spanyol itu hingga 2032.
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