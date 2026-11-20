JawaPos.com - Gelandang serang Real Madrid, Arda Guler, tengah berbahagia. Bintang Timnas Turki berusia 21 tahun itu baru saja meneken perpanjangan kontrak bersama Los Merengues hingga 30 Juni 2032.

Guler yang memperkuat Real Madrid sejak 2023 pun mendapat ucapan selamat dari rekan setim maupun mantan pemain klub tersebut.

Salah satunya datang dari striker Real Madrid, Kylian Mbappe. "Saya akan tidur lebih nyenyak malam ini," tulis Mbappe, yang dijuluki Donatello, seperti dilansir Marca.

Ucapan tersebut sekaligus memperlihatkan hubungan baik antara Mbappe dan Guler di ruang ganti Real Madrid.

Ucapan selamat juga datang dari bek tengah Dean Huijsen dan penyerang sayap Vinicius Junior. Sementara itu, mantan penggawa Real Madrid seperti Dani Carvajal, yang kini memperkuat Getafe CF, serta Lucas Vazquez, pemain Bayer Leverkusen, turut menyambut positif perpanjangan kontrak Guler.

Keduanya menggambarkan kesepakatan baru tersebut sebagai "kabar baik".