JawaPos.com - Timnas Belgia U-17 akan menghadapi debutan Vietnam U-17 pada laga pertama Grup G Piala Dunia U-17 2026. Pertandingan ini menjadi tantangan berat bagi skuad Golden Star Warriors - julukan Timnas Vietnam.

Duel Belgia U-17 kontra Vietnam U-17 akan berlangsung di Aspire Zone Pitch 9, Doha, Qatar, Jumat (20/11/2026). Sepak mula pertandingan tersebut bergulir pukul 20.00 WIB.

Bagi Vietnam U-17, pertandingan ini menjadi tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, skuad Golden Star Warriors tampil di ajang bergengsi dunia kelompok umur tersebut.

Vietnam U-17 mencetak sejarah lolos Piala Dunia U-17 setelah berhasil menembus babak perempat final Piala Asia U-17 2026. Menariknya, mereka menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tampil di Piala Dunia U-17 2026.

Perjalanan Vietnam U-17 sebagai debutan dipastikan tidak akan mudah. Tim asuhan Cristiano Roland itu tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Mali, dan Selandia Baru. The Golden Star Warriors menjadi satu-satunya tim debutan dalam grup tersebut.

Vietnam U-17 akan langsung ditantang Belgia U-17. Setan Merah -julukan Timnas Belgia- datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah keluar sebagai runner-up Euro U-17 2026.

Performa Belgia U-17 di fase kualifikasi juga sangat impresif. Dalam tiga pertandingan terakhir kualifikasi Euro U-17, mereka selalu meraih kemenangan, termasuk saat menghajar Kosovo U-17 dengan skor 8-1 dan mengalahkan Latvia U-17 dengan skor 4-1.

Kekuatan Belgia U-17 juga ditopang sejumlah pemain potensial yang memiliki kualitas individu. Tentu ini menjadi ujian berat bagi Vietnam U-17 yang baru menjalani debutnya karena harus langsung berhadapan dengan salah satu tim kuat Eropa.

Kendati demikian, Vietnam U-17 juga telah mempersiapkan diri dengan matang. Skuad The Golden Star Warriors menjalani pemusatan latihan sekaligus lima laga uji coba sebelum Piala Dunia U-17 2026.

Hasil pertandingan uji coba mereka terbilang sangat positif. Vietnam U-17 mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Pelatih Vietnam U-17, Cristiano Roland, menyadari pertandingan melawan Belgia U-17 menjadi tantangan berat. Namun, ia berpesan kepada anak asuhnya untuk mengerahkan penampilan terbaiknya selama pertandingan.

“Saya hanya ingin para pemain tampil sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik. Ketika pertandingan berakhir, apa pun hasilnya, kita akan bangga dengan apa yang telah kita lakukan,” kata Roland, dipetik dari Vietnam.vn, Jumat (20/11).

Prediksi Skor Belgia U-17 Vs Vietnam U-17 Vietnam U-17 kemungkinan besar akan bermain dengan garis pertahanan rendah sembari mencari kesempatan melalui serangan balik cepat. Strategi tersebut bisa menjadi senjata untuk merepotkan Belgia U-17.

Namun, Vietnam U-17 juga mampu menjaga konsentrasi sepanjang laga agar tidak mudah kehilangan bola. Jika fokus mereka buyar, kemungkinan besar Belgia U-17 dapat dengan mudah mengeksploitasi pertahanan lawan.

Belgia U-17 layak lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan jika melihat perbandingan kualitas, serta pengalaman. Vietnam U-17 memang memiliki potensi memberikan perlawanan.