JawaPos.com — Prediksi skor Mesir U-17 vs Yunani U-17 mengarah pada kemenangan tipis 2-1 untuk wakil Afrika dalam pertandingan Piala Dunia U-17 FIFA 2026 di Aspire Zone Pitch 7, Doha, Qatar, Kamis (19/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Kedua kesebelasan diperkirakan menghadirkan persaingan ketat demi mengamankan hasil positif dalam turnamen bergengsi tersebut.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Mesir U-17 untuk memperlihatkan kualitas generasi mudanya di panggung internasional.

Namun, Yunani U-17 juga memiliki komposisi pemain yang berpotensi memberikan perlawanan melalui organisasi pertahanan dan permainan kolektif.

Mesir U-17 membawa sejumlah pemain depan yang dapat menjadi pilihan untuk membangun serangan sepanjang pertandingan.

Sementara itu, Yunani U-17 mempunyai kedalaman lini belakang yang menarik untuk diperhatikan ketika menghadapi tekanan lawan.

Duel kedua tim juga menghadirkan pertarungan karakter sepak bola Afrika dan Eropa pada kelompok usia muda.

Mesir U-17 diprediksi mengandalkan keberanian menyerang, sedangkan Yunani U-17 berpeluang memilih pendekatan lebih terukur untuk menjaga keseimbangan permainan.

Meski demikian, pertandingan sepak bola kelompok usia muda sering menghadirkan dinamika yang sulit diperkirakan.

Kesalahan kecil, efektivitas penyelesaian akhir, dan kemampuan mengendalikan tekanan dapat menentukan hasil pertandingan.

Jadwal Mesir U-17 vs Yunani U-17 di Piala Dunia U-17 2026 Pertandingan Mesir U-17 melawan Yunani U-17 dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, pukul 23.00 WIB.

Aspire Zone Pitch 7 di Doha, Qatar, menjadi lokasi pertemuan kedua kesebelasan dalam ajang Piala Dunia U-17 FIFA 2026.

Pertandingan ini akan dipimpin wasit Ismael Lopez Penuelas dengan bantuan Jonathan Gomez dan Leonardo Castillo sebagai asisten wasit.

Mohammed Sami Alismail bertugas sebagai ofisial keempat, sementara Saad Alsubaie tercatat sebagai wasit cadangan.

Kehadiran perangkat pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan jalannya pertandingan sesuai peraturan.

Kedua tim diharapkan mampu menjaga disiplin permainan sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitas masing-masing.

Bagi Mesir U-17, pertandingan ini menjadi panggung untuk menguji kemampuan para pemain muda menghadapi lawan dari Eropa.

Yunani U-17 juga memperoleh kesempatan mengukur kualitas skuadnya ketika berhadapan dengan tim yang memiliki karakter permainan berbeda.

Kekuatan Mesir U-17: Banyak Pilihan Penyerang untuk Membongkar Pertahanan Yunani Mesir U-17 mempunyai sejumlah opsi penyerangan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi Yunani U-17.

Berdasarkan daftar skuad yang tersedia, tim asal Afrika tersebut membawa 12 pemain yang tercatat berposisi sebagai penyerang.

Nama seperti Ezzat Mohamed, Mohamed Gamal, Adham Hasseib, dan Ahmed Safwat menjadi bagian dari pilihan pemain depan Mesir U-17.

Selain mereka, Daniel Tamer, Abdelaziz Evona, dan Ziad Souidi juga masuk dalam daftar skuad untuk turnamen ini.

Banyaknya pilihan penyerang memberikan fleksibilitas bagi tim pelatih Mesir U-17 dalam menentukan pendekatan pertandingan.

Namun, jumlah pemain depan tidak otomatis menjamin produktivitas apabila koordinasi antarlini dan penyelesaian akhir kurang maksimal.

Di sektor tengah, Ahmed Beshir, Omar Abdelrahim, dan Yousef Abdullah menjadi tiga nama yang tercatat sebagai gelandang.

Ketiganya berpotensi memainkan peran penting dalam menghubungkan pertahanan dengan serangan serta menjaga keseimbangan permainan.

Sementara itu, Mohamed Deizl, Adam Youssef, Adel Alaa, dan Amier Hassan menjadi pilihan di sektor pertahanan.

Lini belakang Mesir U-17 perlu menunjukkan konsentrasi tinggi untuk mengantisipasi serangan balik yang mungkin dikembangkan Yunani U-17.

Untuk posisi penjaga gawang, Mesir U-17 memiliki Mohamed Ebied, Abdelaziz Mahmoud, dan Malek Amr.

Persaingan ketiganya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan komposisi terbaik, meskipun susunan pemain utama belum dapat dipastikan.

Kekuatan Yunani U-17: Pertahanan Jadi Kunci Menghadapi Tekanan Mesir Yunani U-17 memiliki delapan pemain yang tercatat sebagai bek dalam daftar skuad pertandingan menghadapi Mesir U-17.

Komposisi tersebut memberikan beberapa alternatif bagi tim pelatih untuk membangun pertahanan yang solid menghadapi ancaman serangan lawan.

Georgios Siozios, Konstantinos Karangelis, Vasileios Lavdas, dan Athanasios Filippiadis termasuk pemain yang dapat mengisi sektor belakang Yunani U-17.

Nama lainnya seperti Nikolaos Chaldezos, Andreas Poulopoulos, Stefanos Tsigkas, dan Ioannis Psyroukis turut memperkaya pilihan pertahanan.

Di lini tengah, Yunani U-17 memiliki Panagiotis Biniaris, Konstantinos Papadakis, Ioannis Ferraz, dan Sarafianos Papasarafianos.

Keempat pemain tersebut berpotensi menjadi penghubung penting ketika tim berusaha keluar dari tekanan dan membangun serangan.

Sementara itu, Iason Nempis, Konstantinos Souvlatzis, dan Ioannis Kostoglou termasuk opsi di sektor penyerangan.

Leonidas Vassiliadis, Argyrios Argyriou, Alexios Bairamidis, serta Vasileios Papadakis juga tersedia sebagai pilihan pemain depan.

Yunani U-17 diperkirakan membutuhkan organisasi permainan yang disiplin untuk membatasi ruang gerak penyerang Mesir U-17.

Apabila mampu mempertahankan jarak antarlini dan memaksimalkan transisi menyerang, tim asal Eropa tersebut berpeluang menciptakan peluang berbahaya.

Christos Geitonas, Georgios Nikolaidis, dan Vasileios Branis menjadi tiga penjaga gawang yang tercantum dalam daftar skuad Yunani U-17.

Siapa pun yang dipercaya tampil perlu menunjukkan ketenangan ketika menghadapi tekanan dari lini serang Mesir U-17.

Prediksi Skor Mesir U-17 vs Yunani U-17: Siapa Lebih Berpeluang Menang? Mesir U-17 sedikit lebih diunggulkan dalam prediksi pertandingan menghadapi Yunani U-17 karena mempunyai banyak alternatif pemain depan.

Meski demikian, keunggulan tersebut merupakan penilaian berdasarkan komposisi skuad, bukan hasil pertandingan sebelumnya atau statistik performa terkini.

Yunani U-17 berpotensi menyulitkan Mesir U-17 apabila mampu menjaga kedisiplinan pertahanan dan memanfaatkan kesempatan serangan balik.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat, terutama apabila kedua tim memilih pendekatan hati-hati pada awal laga.

Mesir U-17 perlu memaksimalkan kreativitas gelandang dan pergerakan penyerang untuk menciptakan peluang dari berbagai sisi lapangan.

Sebaliknya, Yunani U-17 harus mampu memutus aliran bola menuju area berbahaya sekaligus menjaga efektivitas serangan.

Faktor konsentrasi juga berpotensi menjadi pembeda karena kedua kesebelasan sama-sama diperkuat pemain kelompok usia muda.

Tim yang mampu mengurangi kesalahan sendiri dan menunjukkan ketenangan dalam penyelesaian akhir mempunyai peluang lebih besar meraih kemenangan.

Dengan mempertimbangkan kedalaman pilihan penyerang Mesir U-17 serta potensi perlawanan Yunani U-17, pertandingan diperkirakan menghasilkan gol dari kedua kesebelasan.

Mesir U-17 diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis, meskipun Yunani U-17 tetap mempunyai peluang mengubah jalannya pertandingan.