JawaPos.com — Argentina U-17 diprediksi mengalahkan Australia U-17 dengan skor 2-0 dalam pertandingan Grup C Piala Dunia U-17 FIFA 2026 yang berlangsung di Aspire Zone, Doha, Qatar.

Tim muda Albiceleste lebih diunggulkan berkat potensi kreativitas lini tengah dan kemampuan mengendalikan permainan, sementara Australia berpeluang memberikan perlawanan melalui pertahanan disiplin serta serangan balik cepat.

Pertemuan kedua negara menjadi salah satu pertandingan menarik pada fase awal turnamen karena sama-sama membutuhkan hasil positif untuk membuka peluang lolos ke babak gugur.

Argentina datang dengan karakter permainan menyerang, sedangkan Australia berpotensi mengandalkan organisasi pertahanan dan efektivitas transisi untuk meredam tekanan lawan.

Persaingan Grup C juga melibatkan Denmark U-17 dan Mozambik U-17 yang siap memperebutkan tiket menuju fase berikutnya.

Kondisi tersebut membuat kemenangan pada pertandingan pertama memiliki arti penting, terutama untuk membangun kepercayaan diri sekaligus memperbaiki posisi dalam persaingan grup.

Meski Argentina lebih difavoritkan, Australia tetap mempunyai kesempatan menghadirkan kejutan apabila mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Duel ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua kesebelasan memiliki pendekatan berbeda dalam membangun serangan dan menguasai ruang permainan.

Argentina U-17 Diunggulkan, Bisakah Albiceleste Mengendalikan Pertandingan? Argentina U-17 diperkirakan mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal dengan mengandalkan penguasaan bola dan pergerakan antarlini.

Pendekatan tersebut memungkinkan Albiceleste mengatur tempo sekaligus mencari celah dalam organisasi pertahanan Australia.

Pelatih Diego Placente memiliki sejumlah pilihan pemain yang dapat dimanfaatkan untuk membangun permainan menyerang secara terstruktur.

Kehadiran Matheo Machuca, Marcos Ortiz, dan Giovanni Baroni di sektor tengah memberikan alternatif dalam distribusi bola serta pengembangan serangan.

Di lini depan, Argentina mempunyai Tobias Goytia, Alan Alcaraz, dan Juan Cruz Policella sebagai opsi untuk memberikan tekanan kepada pertahanan Australia.

Ketiganya berpotensi memainkan peran penting apabila Argentina berhasil menciptakan peluang melalui kombinasi umpan pendek maupun penetrasi dari kedua sisi lapangan.

Sementara itu, barisan pertahanan Argentina diperkuat sejumlah pemain seperti Alvaro Guich, Simon Escobar, dan Thiago Perez.

Koordinasi lini belakang akan menjadi perhatian penting karena Australia mempunyai kemampuan menyerang melalui transisi cepat setelah merebut penguasaan bola.

Argentina juga perlu memastikan dominasi permainan tidak berhenti pada penguasaan bola tanpa menghasilkan peluang berbahaya.

Efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penentu apabila Australia memilih bertahan dengan garis pertahanan rendah sepanjang pertandingan.

Australia U-17 Siapkan Perlawanan, Serangan Balik jadi Ancaman? Australia U-17 berpeluang memberikan perlawanan melalui pendekatan permainan yang lebih pragmatis dengan mengutamakan kedisiplinan organisasi pertahanan.

Tim asuhan Carl Veart diperkirakan berusaha mempersempit ruang gerak pemain Argentina sebelum melancarkan serangan balik ketika mendapatkan kesempatan.

Di sektor pertahanan, Australia memiliki Max Lyall-Rajendra, Marcus Savic, dan Archie Mitchell sebagai beberapa pilihan pemain belakang.

Mereka menghadapi tantangan besar untuk menjaga koordinasi sekaligus mengantisipasi pergerakan penyerang Argentina yang berusaha mengeksploitasi ruang kosong.

Sektor tengah Australia juga memiliki sejumlah pemain seperti Emmett Shaw, Besian Kutleshi, dan Jariyah Shah.

Kemampuan mereka memenangkan perebutan bola kedua dapat menjadi faktor penting untuk menghentikan dominasi Argentina sekaligus mempercepat distribusi menuju lini depan.

Untuk urusan mencetak gol, Australia mempunyai Henrique Oliveira, Luke Becvinovski, dan Akol Akon sebagai pilihan penyerang.

Kecepatan pergerakan serta ketepatan pengambilan keputusan menjadi modal penting apabila Australia mendapatkan peluang melalui serangan balik.

Namun, Australia tidak cukup hanya mengandalkan pertahanan rapat untuk mengamankan hasil positif menghadapi Argentina.

Mereka juga membutuhkan keberanian membangun serangan agar tekanan tidak terus-menerus mengarah ke wilayah pertahanan sendiri.

Duel Taktik Argentina vs Australia, Siapa Lebih Efektif Memanfaatkan Peluang? Pertandingan Argentina U-17 melawan Australia U-17 diperkirakan menghadirkan pertarungan antara penguasaan bola terstruktur dan serangan balik cepat.

Argentina berpeluang mendominasi penguasaan bola, sementara Australia dapat memanfaatkan ruang yang ditinggalkan lawan ketika terlalu banyak pemain bergerak menyerang.

Salah satu aspek menarik adalah kemampuan kedua kesebelasan memaksimalkan situasi bola mati, termasuk tendangan bebas dan sepak pojok.

Dalam pertandingan dengan organisasi pertahanan ketat, peluang dari situasi tersebut dapat menjadi pembeda ketika serangan terbuka sulit menghasilkan gol.

Argentina perlu menjaga keseimbangan antara lini serang dan pertahanan agar tidak kehilangan kendali ketika terjadi pergantian penguasaan bola.

Sebaliknya, Australia harus mampu keluar dari tekanan dengan cepat supaya pemain depannya tidak terisolasi sepanjang pertandingan.

Pertarungan lini tengah juga berpotensi menentukan arah permainan karena kedua tim membutuhkan distribusi bola yang efektif untuk membangun peluang.

Tim yang lebih konsisten memenangkan duel serta menguasai bola kedua mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengendalikan ritme pertandingan.

Selain aspek teknis, ketenangan pemain muda dalam menghadapi tekanan turnamen internasional juga tidak kalah penting.

Kesalahan sederhana dalam mengantisipasi umpan, menjaga posisi, atau mengambil keputusan dapat mengubah jalannya pertandingan dalam waktu singkat.

Prediksi skor Argentina U-17 vs Australia U-17: Albiceleste menang Argentina U-17 lebih diunggulkan meraih kemenangan atas Australia U-17 berkat potensi kualitas penguasaan bola dan variasi serangan yang dimiliki.

Meski demikian, Australia diperkirakan mampu memberikan perlawanan melalui pertahanan terorganisasi dan upaya memanfaatkan kesalahan lawan.

Apabila Argentina berhasil mencetak gol lebih dahulu, pertandingan berpotensi berkembang sesuai keinginan Albiceleste yang dapat mengatur tempo dengan lebih nyaman.

Sebaliknya, Australia mempunyai kesempatan membuat pertandingan semakin ketat apabila mampu mempertahankan skor imbang hingga memasuki babak kedua.

Kemenangan akan menjadi modal berharga bagi Argentina untuk menghadapi persaingan berikutnya melawan Denmark dan Mozambik di Grup C.

Australia juga membutuhkan penampilan kompetitif agar tetap mempunyai peluang memperbaiki posisi pada pertandingan selanjutnya.

Dengan mempertimbangkan karakter permainan kedua kesebelasan, Argentina diperkirakan mampu menciptakan lebih banyak peluang berbahaya sepanjang pertandingan.

Kemenangan Albiceleste, dengan efektivitas penyelesaian akhir sebagai faktor pembeda utama.