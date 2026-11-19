JawaPos.com — Denmark U-17 diunggulkan meraih kemenangan 2-0 atas Mozambik U-17 dalam pertandingan pembuka Grup C Piala Dunia U-17 FIFA 2026 di Aspire Zone (Pitch 3), Doha, Qatar, Kamis (19/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Kedalaman skuad dan keberadaan sejumlah pemain dari akademi klub Eropa menjadi modal Denmark untuk mengamankan tiga poin pertama.

Pertandingan ini menjadi ujian awal bagi kedua kesebelasan sebelum menghadapi persaingan lebih berat melawan Argentina U-17 dan Australia U-17.

Mozambik U-17 berpeluang memberikan perlawanan melalui kekuatan lini tengah, sedangkan Denmark U-17 diperkirakan mengandalkan organisasi permainan dan variasi serangan.

Mengapa Denmark U-17 Lebih Diunggulkan? Denmark U-17 memasuki pertandingan pembuka Grup C dengan komposisi skuad yang memiliki sejumlah pemain dari lingkungan pembinaan klub Eropa.

Pelatih Mads Lyng mempunyai pilihan menarik untuk membangun keseimbangan permainan, terutama melalui kombinasi gelandang kreatif dan penyerang dengan karakter berbeda.

Frederik Vestergaard yang tercatat berafiliasi dengan FC Midtjylland menjadi salah satu nama yang patut diperhatikan dalam pengaturan permainan.

Gelandang tersebut berpotensi bekerja sama dengan Hector Lux Hoyrup dari Randers FC dan Noah Manata dari Odense Boldklub untuk mengendalikan tempo pertandingan.

Kehadiran ketiga pemain tersebut memberikan alternatif bagi Denmark U-17 dalam membangun serangan dari lini kedua.

Apabila mampu menguasai ruang tengah, Denmark berpeluang menciptakan tekanan berkelanjutan terhadap pertahanan Mozambik U-17 sepanjang pertandingan.

Di sektor depan, Omran Khatar yang berafiliasi dengan Sønderjyske dapat menjadi pilihan untuk mengisi posisi penyerang sayap.

Sementara itu, Ekene Chukwuani dan Chukwuemeka Obi-Martin menawarkan opsi berbeda ketika Denmark membutuhkan perubahan pola serangan.

Mads Lyng juga mempunyai beberapa alternatif untuk menyusun pertahanan dengan memanfaatkan Xander Poulsen, Jakob Sørensen, Noah Madsen, dan Magnus Dalager.

Keempat pemain tersebut berpotensi membentuk barisan belakang yang menjaga keseimbangan ketika Denmark meningkatkan intensitas serangan.

Meski demikian, Denmark U-17 tetap harus berhati-hati karena pertandingan pembuka sering menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemain muda.

Kesalahan dalam penguasaan bola maupun koordinasi pertahanan dapat membuka kesempatan bagi Mozambik untuk menciptakan kejutan.

Bisakah Mozambik U-17 Mengejutkan Denmark? Mozambik U-17 mempunyai peluang memberikan perlawanan melalui kepadatan lini tengah dan kemampuan menjaga keseimbangan antarlini.

Dari daftar 21 pemain yang tersedia, Mozambik memiliki banyak pilihan gelandang untuk merancang pendekatan permainan yang lebih fleksibel.

Khensane yang tercatat berafiliasi dengan Coritiba Foot Ball Club menjadi salah satu pemain menarik dalam komposisi tersebut.

Bersama Joel Catamo, Valentim Jose Pacame, dan Chauson Sergio Nhabanga, Khensane berpotensi menjadi bagian penting dalam upaya mengimbangi permainan Denmark.

Mozambik dapat menggunakan pendekatan lebih berhati-hati dengan mempersempit ruang antarlini dan mengurangi kesempatan Denmark mengembangkan serangan.

Strategi tersebut memungkinkan mereka menjaga organisasi pertahanan sekaligus menunggu peluang melakukan transisi cepat setelah merebut penguasaan bola.

Di lini depan, Alirio Cuna Junio dan Antonio Goncalves Nhampule Junior menjadi dua opsi penyerang yang tersedia.

Keduanya berpotensi memperoleh dukungan dari gelandang yang bergerak maju ketika Mozambik berhasil keluar dari tekanan lawan.

Tantangan terbesar Mozambik terletak pada kemampuan mempertahankan konsentrasi ketika Denmark menguasai permainan dalam waktu panjang.

Jika terlalu banyak kehilangan bola di wilayah sendiri, pertahanan Mozambik berisiko menghadapi serangan berulang yang menyulitkan penjaga gawang.

Namun, Denmark juga tidak bisa menganggap pertandingan ini sebagai kesempatan meraih kemenangan dengan mudah. Mozambik mempunyai cukup banyak pilihan pemain tengah untuk mengubah pendekatan permainan apabila strategi awal belum menghasilkan peluang.

Bagaimana Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim? Mozambik U-17 diprediksi menggunakan formasi 4-4-2 untuk memperkuat lini tengah sekaligus mempertahankan dua pemain di sektor penyerangan.

Joao Antonio Jofrisse berpeluang menjadi penjaga gawang utama dengan empat bek yang bertugas menjaga kedalaman pertahanan.

Sementara itu, Denmark U-17 diperkirakan menerapkan formasi 4-3-3 untuk memaksimalkan penguasaan bola dan memperlebar wilayah serangan.

Frederik Vestergaard, Hector Lux Hoyrup, dan Noah Manata berpotensi mengisi lini tengah, sedangkan tiga penyerang ditempatkan untuk memberikan tekanan terhadap pertahanan lawan.

Prediksi Line Up Mozambik U-17 (4-4-2): Joao Antonio Jofrisse; Pires Antonio Viera, Denzel Bene Machatine, Edmilson Patricio Jamal, Pascoal Demi Julio Miambo; Joel Catamo, Khensane, Valentim Jose Pacame, Chauson Sergio Nhabanga; Alirio Cuna Junio, Antonio Goncalves Nhampule Junior.

Prediksi Line Up Denmark U-17 (4-3-3): Villads Hother Bertelsen; Xander Poulsen, Jakob Sørensen, Noah Madsen, Magnus Dalager; Hector Lux Hoyrup, Frederik Vestergaard, Noah Manata; Omran Khatar, Chukwuemeka Obi-Martin, Ekene Chukwuani.

Susunan tersebut merupakan perkiraan berdasarkan posisi pemain dalam daftar skuad, bukan sebelas pemain utama yang telah dikonfirmasi.

Keputusan akhir tetap bergantung pada kesiapan pemain dan strategi masing-masing tim menjelang pertandingan di Doha.

Berapa Prediksi Skor Mozambik U-17 vs Denmark U-17? Denmark U-17 diprediksi mengalahkan Mozambik U-17 dengan skor 2-0 berkat potensi penguasaan lini tengah dan variasi serangan.

Meski demikian, prediksi tersebut tetap bergantung pada efektivitas penyelesaian peluang serta kemampuan Denmark menjaga pertahanan dari serangan balik.

Denmark diperkirakan mencoba mengambil inisiatif sejak menit awal dengan mengalirkan bola melalui kombinasi gelandang dan penyerang sayap.

Sebaliknya, Mozambik kemungkinan lebih banyak menunggu kesempatan untuk menyerang ketika ruang terbuka di belakang pemain Denmark.

Gol pembuka akan menjadi faktor penting karena dapat mengubah pendekatan kedua kesebelasan dalam mengelola pertandingan.

Jika Denmark mencetak gol lebih dahulu, Mozambik kemungkinan harus meningkatkan keberanian menyerang dan meninggalkan lebih banyak ruang di pertahanan.

Kemenangan juga akan memberikan keuntungan psikologis bagi Denmark sebelum menghadapi Australia U-17 pada 22 November 2026.

Sementara itu, Mozambik membutuhkan penampilan disiplin agar tetap memiliki modal kepercayaan diri dalam persaingan Grup C bersama Argentina dan Australia.