JawaPos.com — Prediksi skor Arab Saudi U-17 vs Uruguay U-17 mengarah pada keunggulan La Celeste dalam pertandingan pembuka Grup D Piala Dunia U-17 FIFA 2026 di Aspire Zone, Doha, Qatar, Kamis (19/11/2026).

Uruguay memiliki modal kemenangan telak 4-0 pada pertemuan uji coba terakhir, sementara Arab Saudi berambisi membalas kekalahan tersebut.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 21.00 WIB ini menjadi ujian penting bagi kedua kesebelasan untuk membuka perjalanan mereka dengan hasil positif.

Persaingan semakin menarik karena Grup D juga dihuni Prancis U-17 dan Haiti U-17 yang siap memperebutkan tiket menuju fase gugur.

Uruguay U-17 datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah memperlihatkan keunggulan dalam pertemuan sebelumnya.

Namun, Arab Saudi U-17 memiliki kesempatan membuktikan perkembangan permainan mereka sejak kekalahan pada Agustus lalu.

Uruguay U-17 Punya Modal Kemenangan Telak 4-0 Uruguay U-17 mempunyai keuntungan psikologis menjelang pertandingan pembuka Grup D setelah mengalahkan Arab Saudi U-17 dengan skor 4-0 pada 27 Agustus 2026.

Hasil pertandingan persahabatan internasional tersebut menjadi gambaran awal mengenai tantangan yang harus dihadapi wakil Asia.

Dalam pertandingan sebelumnya, selisih empat gol menunjukkan Uruguay mampu menghasilkan keunggulan besar atas lawan yang sama.

Meski demikian, hasil uji coba tidak otomatis mencerminkan kekuatan kedua tim ketika bertemu dalam kompetisi resmi.

Pelatih Uruguay U-17, Ignacio González, mempunyai pekerjaan penting untuk memastikan anak asuhnya tidak kehilangan konsentrasi akibat hasil positif tersebut.

Keunggulan sebelumnya justru perlu diterjemahkan menjadi permainan efektif sejak menit pertama.

Uruguay diperkirakan berusaha mengendalikan tempo melalui penguasaan bola dan pergerakan pemain di lini tengah. Kombinasi serangan dari berbagai sisi lapangan bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Arab Saudi.

Kehadiran Pablo Barreiro dan Ramiro Garcia Ruiz memberikan pilihan bagi González dalam mengatur keseimbangan permainan.

Keduanya berpotensi menjalankan peran penting untuk menghubungkan lini pertahanan dengan sektor penyerangan.

Sementara itu, Thiago Brizuela, Juan Pablo Gancheff Dziekonski, dan Alan Soares menawarkan variasi pilihan di lini depan.

Kedalaman tersebut memungkinkan Uruguay melakukan perubahan pendekatan apabila serangan awal belum menghasilkan gol.

Arab Saudi U-17 Harus Memperbaiki Pertahanan Arab Saudi U-17 menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki organisasi pertahanan setelah kebobolan empat gol dalam pertemuan terakhir melawan Uruguay.

Pelatih Ahmed Al-Hanfoush perlu memastikan jarak antarlini tetap rapat agar lawan tidak memperoleh ruang serangan terlalu mudah.

Kedisiplinan bek menjadi salah satu faktor penting, terutama ketika Uruguay mencoba mempercepat permainan melalui pergerakan penyerangnya.

Kesalahan posisi maupun keterlambatan menutup ruang berpotensi membuat Arab Saudi kembali berada dalam tekanan.

Nawaf Al-Hwairi, Ahmad Ishak, dan Naif Al-Qahtani menjadi beberapa pilihan untuk memperkuat sektor belakang.

Mereka membutuhkan dukungan gelandang agar pertahanan tidak menghadapi gelombang serangan lawan secara terus-menerus.

Di lini tengah, Abdullah Aldawsari, Sultan Binmahri, dan Saif Adel Al Gareh berpotensi menjadi penghubung antarlini.

Kemampuan menjaga bola sekaligus memenangkan perebutan penguasaan akan menentukan seberapa sering Arab Saudi mampu keluar dari tekanan.

Arab Saudi juga memiliki pilihan penyerang seperti Yahya Ali, Faris Bu Shaqraa, dan Hamed Adam. Ketiganya dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan serangan cepat ketika Uruguay meninggalkan ruang di belakang pertahanan.

Bagi Al-Hanfoush, mencetak gol lebih dahulu bisa menjadi skenario ideal untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, menjaga keseimbangan permainan tetap lebih penting daripada terlalu agresif menyerang sejak awal.

Persaingan Grup D Membuat Tiga Poin Pertama Sangat Penting Pertandingan Arab Saudi U-17 melawan Uruguay U-17 memiliki arti penting karena kedua tim berada dalam grup yang juga dihuni Prancis dan Haiti.

Kemenangan pada laga pembuka akan memberikan tiga poin sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menghadapi dua pertandingan berikutnya.

Uruguay dijadwalkan menghadapi Haiti pada 22 November 2026 setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Sementara itu, Arab Saudi harus bersiap menghadapi Prancis pada tanggal yang sama.

Situasi tersebut membuat hasil pertandingan pertama berpotensi memengaruhi pendekatan kedua pelatih dalam menyusun strategi berikutnya. Tim yang kalah harus segera melakukan evaluasi tanpa memiliki banyak waktu pemulihan.

Selisih gol juga menjadi aspek yang patut diperhatikan sepanjang fase grup, terutama apabila persaingan berlangsung ketat.

Karena itu, menjaga pertahanan sekaligus memaksimalkan peluang akan menjadi kebutuhan penting bagi kedua kesebelasan.

Uruguay berpeluang mengambil inisiatif serangan sejak awal untuk memanfaatkan keunggulan kualitas permainan yang mereka tunjukkan dalam uji coba sebelumnya.

Sebaliknya, Arab Saudi diperkirakan lebih berhati-hati sembari mencari kesempatan melalui transisi cepat.

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Pertarungan di sektor tengah kemungkinan menjadi salah satu penentu arah pertandingan. Tim yang mampu memenangkan perebutan bola kedua akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengendalikan ritme.

Prediksi Skor Arab Saudi U-17 vs Uruguay U-17 Uruguay U-17 lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan berdasarkan hasil pertemuan terakhir dan variasi pilihan pemain menyerang.

Namun, Arab Saudi U-17 tetap mempunyai peluang memberikan perlawanan apabila mampu menjaga organisasi pertahanan dan memanfaatkan serangan balik.

Kemenangan 4-0 pada Agustus lalu menjadi modal berharga bagi Uruguay, tetapi pertandingan resmi menghadirkan tekanan berbeda.

La Celeste tetap harus menunjukkan efektivitas penyelesaian akhir untuk memastikan keunggulan tersebut tidak sekadar menjadi catatan masa lalu.

Arab Saudi diperkirakan mampu memberikan perlawanan lebih baik dibandingkan pertemuan sebelumnya melalui pendekatan yang lebih disiplin.

Meski begitu, variasi serangan Uruguay berpotensi menjadi pembeda ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Dengan mempertimbangkan rekam jejak pertemuan dan komposisi skuad, Uruguay diprediksi mampu mengamankan kemenangan tanpa kebobolan.

Hasil tersebut akan menjadi modal penting bagi pasukan Ignacio González sebelum menghadapi Haiti pada pertandingan berikutnya.