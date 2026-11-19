JawaPos.com — Prediksi skor Korea Selatan U-17 vs Uganda U-17 mengarah pada kemenangan tipis Taegeuk Warriors dalam pertandingan pembuka Grup B Piala Dunia U-17 FIFA 2026 di Aspire Zone, Doha, Qatar, Kamis (19/11/2026) pukul 20.30 WIB.

Korea Selatan lebih diunggulkan berkat organisasi permainan, tetapi Uganda memiliki kemampuan transisi cepat yang berpotensi menyulitkan pertahanan lawan.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua kesebelasan untuk mengawali perjalanan mereka di turnamen dengan hasil positif.

Korea Selatan berusaha menunjukkan kualitas pembinaan sepak bola Asia, sementara Uganda datang membawa ambisi melanjutkan pencapaian impresif pada edisi sebelumnya.

Persaingan Grup B diperkirakan berlangsung menarik karena kedua negara juga harus menghadapi Ekuador U-17 dan Kaledonia Baru U-17.

Kemenangan pada pertandingan pertama akan memberikan keuntungan psikologis sekaligus memperbesar peluang melangkah menuju fase gugur.

Uganda bukan peserta yang pantas dipandang sebelah mata setelah berhasil mencapai babak 16 besar pada penampilan perdananya di Piala Dunia U-17 edisi 2025.

Pencapaian tersebut menjadi modal kepercayaan diri bagi wakil Afrika untuk kembali memberikan kejutan menghadapi negara dengan tradisi sepak bola usia muda lebih panjang.

Jadwal Korea Selatan U-17 vs Uganda U-17 di Piala Dunia U-17 2026 Pertandingan Korea Selatan U-17 melawan Uganda U-17 dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, pukul 20.30 WIB di Aspire Zone, Doha, Qatar.

Duel ini merupakan pertandingan pertama Grup B sebelum kedua tim kembali bertanding pada 22 dan 25 November 2026.

Penggemar sepak bola Indonesia dapat mengikuti pertandingan tersebut melalui TVRI Nasional, TVRI Sports, dan layanan streaming MAXStream sesuai informasi penayangan yang tersedia.

Pertemuan ini sekaligus membuka persaingan kedua negara dalam memperebutkan tiket menuju babak 32 besar.

Format kompetisi memberikan kesempatan kepada dua tim teratas setiap grup untuk lolos otomatis, sedangkan delapan peringkat ketiga terbaik juga berhak melanjutkan perjalanan.

Situasi tersebut membuat setiap poin memiliki arti penting, terutama ketika persaingan antarpeserta berlangsung ketat sejak pertandingan pembuka.

Korea Selatan U-17 Andalkan Organisasi Permainan dan Kualitas Gelandang Korea Selatan U-17 diperkirakan mengandalkan penguasaan bola, pergerakan antarlini, dan organisasi permainan untuk menghadapi Uganda U-17.

Pelatih Kim Hyun-jun mempunyai sejumlah pemain muda dari lingkungan pembinaan klub profesional yang dapat menjadi fondasi permainan Taegeuk Warriors.

Jung Ha-won dari FC Seoul dan Han Seung-min dari Jeonbuk Hyundai Motors menjadi dua nama menarik untuk diperhatikan di sektor tengah.

Keduanya berpotensi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sekaligus mempercepat distribusi bola menuju lini serang.

Selain kedua pemain tersebut, An Sun-hyun dan Kim Ji-ho dapat memberikan variasi ketika Korea Selatan membangun serangan dari lini kedua.

Kim Ji-ho, yang tercatat berafiliasi dengan Daejeon Citizen FC, juga memiliki fleksibilitas untuk beroperasi sebagai gelandang maupun penyerang.

Di lini pertahanan, Choi Jae-hyeok dari Gangwon FC berpeluang menjadi salah satu pilihan untuk menghadapi kecepatan pemain Uganda.

Kehadiran Choi Min-jun, yang memiliki pengalaman dari edisi sebelumnya, juga dapat membantu menjaga ketenangan barisan belakang.

Tantangan terbesar Korea Selatan terletak pada kemampuan mempertahankan konsentrasi ketika kehilangan penguasaan bola di wilayah lawan.

Jika terlalu banyak pemain naik membantu serangan, ruang kosong di belakang berpotensi dimanfaatkan Uganda melalui serangan balik langsung.

Uganda U-17 Punya Modal Berharga untuk Mengancam Taegeuk Warriors Uganda U-17 datang dengan modal pengalaman mencapai babak 16 besar Piala Dunia U-17 2025, sebuah pencapaian penting dalam sejarah sepak bola usia muda mereka.

Di bawah arahan Laryea Kingston, wakil Afrika tersebut berpotensi mengandalkan intensitas fisik, kecepatan, dan efektivitas transisi menyerang.

Henry Muhoozi dan Isima Magala menjadi dua pemain tengah yang dapat menentukan keseimbangan permainan Uganda sepanjang pertandingan.

Keduanya diharapkan mampu menghadapi tekanan gelandang Korea Selatan sekaligus membuka jalur umpan menuju pemain depan.

Pada sektor penyerangan, Owen Mukisa dan Ismail Fahad merupakan dua nama yang patut mendapatkan perhatian khusus dari pertahanan Taegeuk Warriors.

Thomas Ogema juga masuk dalam daftar pemain yang berpotensi memberikan ancaman apabila Uganda memperoleh kesempatan menyerang melalui ruang terbuka.

Uganda kemungkinan tidak harus mendominasi penguasaan bola untuk menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Korea Selatan.

Serangan langsung dengan sedikit sentuhan dapat menjadi pendekatan efektif apabila mereka mampu memenangkan perebutan bola di area tengah.

Namun, disiplin pertahanan tetap menjadi pekerjaan penting bagi skuad Laryea Kingston ketika menghadapi lawan yang memiliki sirkulasi bola cepat.

Kesalahan menjaga jarak antarpemain dapat membuka kesempatan bagi Korea Selatan untuk menciptakan peluang dari kombinasi umpan pendek.

Prediksi Skor Korea Selatan U-17 vs Uganda U-17: Siapa Lebih Unggul? Korea Selatan U-17 memiliki sedikit keunggulan dalam prediksi pertandingan melawan Uganda U-17 berkat organisasi permainan dan potensi kreativitas lini tengah.

Meski demikian, pengalaman Uganda menembus babak 16 besar pada edisi 2025 membuat pertandingan diperkirakan berlangsung kompetitif hingga menit akhir.

Taegeuk Warriors kemungkinan mencoba mengendalikan tempo sejak awal dengan mengandalkan pergerakan Jung Ha-won, Han Seung-min, dan An Sun-hyun.

Strategi tersebut dapat membantu Korea Selatan menciptakan peluang apabila para penyerang mampu memanfaatkan celah pertahanan Uganda.

Sebaliknya, Uganda berpeluang memberikan tekanan melalui Owen Mukisa, Ismail Fahad, serta dukungan gelandang yang aktif membantu serangan.

Kecepatan transisi dan keberanian melakukan penetrasi akan menjadi senjata penting untuk mengejutkan pertahanan Korea Selatan.

Efektivitas penyelesaian akhir diperkirakan menjadi faktor pembeda karena kedua tim mempunyai karakter permainan yang cukup berbeda.

Korea Selatan lebih berpeluang menguasai jalannya pertandingan, sedangkan Uganda dapat menciptakan ancaman melalui serangan balik dan kesalahan lawan.

Dengan mempertimbangkan karakter permainan, komposisi skuad, serta pengalaman kedua negara, Korea Selatan diprediksi mampu mengamankan tiga poin melalui pertandingan ketat.

Uganda tetap berpeluang mencetak gol, tetapi Taegeuk Warriors diperkirakan memiliki cukup kualitas untuk mempertahankan keunggulan.