JawaPos.com — Prediksi skor Kaledonia Baru U-17 vs Ekuador U-17 mengunggulkan La Tri menang 4-0 dalam pertandingan pembuka Grup B Piala Dunia U-17 FIFA 2026 di Aspire Zone, Doha, Qatar, Kamis (19/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Ekuador memiliki peluang lebih besar mengamankan tiga poin berkat kedalaman lini serang dan pengalaman kompetitif pemain mudanya.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk membangun momentum sebelum menghadapi Korea Selatan U-17 dan Uganda U-17.

Hasil positif pada laga pertama sangat penting karena persaingan Grup B diperkirakan berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir.

Ekuador U-17 datang dengan sejumlah pemain muda potensial yang memperkuat klub-klub ternama di negaranya.

Sebaliknya, Kaledonia Baru U-17 berusaha memperlihatkan perkembangan setelah menghadapi sejumlah kekalahan telak dalam dua edisi terakhir Piala Dunia U-17.

Perbedaan kualitas individu dan pengalaman menjadi faktor yang membuat Ekuador lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Namun, Kaledonia Baru tetap memiliki kesempatan memberikan perlawanan apabila mampu mempertahankan organisasi permainan sepanjang 90 menit.

Mengapa Ekuador U-17 Lebih Diunggulkan? Ekuador U-17 memiliki kedalaman lini serang yang berpotensi menyulitkan pertahanan Kaledonia Baru dalam pertandingan pertama Grup B Piala Dunia U-17 2026.

Pelatih Gonzalo Ferrea mempunyai beberapa pilihan pemain depan dengan karakter berbeda untuk membangun serangan secara lebih variatif.

Holger Quintero dan Edwin Quintero menjadi dua nama menarik karena sama-sama tercatat memperkuat Independiente del Valle.

Keduanya berpotensi memberikan ancaman melalui pergerakan tanpa bola, kombinasi umpan pendek, dan kemampuan menyerang ruang kosong.

Selain kedua pemain tersebut, Ekuador memiliki Steven Guerrero, Johan Martinez, serta Luis Fragozo yang tercatat berasal dari Club Sport Emelec.

Banyaknya pilihan penyerang memberikan keleluasaan bagi Ferrea untuk menyesuaikan pendekatan permainan dengan kondisi pertandingan.

Dari lini tengah, Brayson Zamora, Nixon Ayovi, dan Jandry Calle dapat menjadi pilihan untuk menjaga keseimbangan permainan.

Kemampuan menghubungkan lini tengah dengan sektor penyerangan akan menentukan seberapa efektif Ekuador menciptakan peluang.

Ekuador diperkirakan berusaha mengambil inisiatif sejak menit pertama melalui penguasaan bola dan tekanan di wilayah pertahanan lawan.

Gol cepat dapat membuat La Tri semakin nyaman mengendalikan tempo sekaligus memaksa Kaledonia Baru bermain lebih terbuka.

Kaledonia Baru U-17 Punya Catatan Pertahanan Mengkhawatirkan Kaledonia Baru U-17 menghadapi tantangan besar karena memiliki catatan kebobolan tinggi dalam dua penampilan terakhirnya di Piala Dunia U-17.

Sepanjang enam pertandingan fase grup edisi 2023 dan 2025, mereka kebobolan 46 gol dan hanya mencetak satu gol.

Pada Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia, Kaledonia Baru menelan kekalahan 0-10 dari Inggris, 0-9 dari Brasil, dan 0-5 dari Iran.

Tiga hasil tersebut memperlihatkan kesulitan mereka menghadapi lawan dengan kualitas teknik dan kecepatan serangan lebih baik.

Situasi serupa kembali terlihat dalam Piala Dunia U-17 2025 ketika Kaledonia Baru kalah 1-6 dari Portugal dan 0-16 dari Maroko. Meski demikian, mereka sempat mencatatkan hasil mengejutkan dengan menahan Jepang tanpa gol.

Hasil imbang 0-0 melawan Jepang menjadi bukti Kaledonia Baru mampu memperlihatkan organisasi pertahanan lebih disiplin ketika menjalankan strategi secara konsisten.

Pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting untuk menghadapi Ekuador yang diperkirakan tampil menyerang.

Pelatih Léonardo Lopez kemungkinan menempatkan perhatian utama pada kerapatan antarlini dan perlindungan area pertahanan sendiri.

Kapten Steevy Andrew berpotensi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lini tengah sekaligus membantu rekan-rekannya menghadapi tekanan.

Sementara itu, Darryl Hmaloko dan Lenddy Wede dapat menjadi tumpuan ketika Kaledonia Baru memperoleh kesempatan melancarkan serangan balik.

Kecepatan transisi menjadi salah satu cara untuk menciptakan peluang tanpa harus terlalu lama menguasai bola.

Siapa Pemain yang Berpotensi Menentukan Pertandingan? Holger Quintero dan Edwin Quintero berpotensi menjadi pemain penting bagi Ekuador U-17 ketika menghadapi Kaledonia Baru pada pertandingan pembuka Grup B.

Keduanya menawarkan alternatif serangan yang dapat dimanfaatkan untuk membongkar pertahanan lawan melalui kombinasi permainan.

Luis Fragozo juga layak mendapatkan perhatian karena memberikan pilihan tambahan di sektor depan.

Kehadirannya memungkinkan Ekuador mempertahankan intensitas serangan apabila Ferrea memutuskan melakukan perubahan komposisi pemain.

Di sektor pertahanan, Nicolás Sotomayor dan Carlos Medina dapat menjadi pilihan untuk menjaga stabilitas ketika Ekuador kehilangan penguasaan bola.

Kedisiplinan kedua pemain diperlukan agar serangan balik Kaledonia Baru tidak berkembang menjadi peluang berbahaya.

Sementara itu, Kaledonia Baru membutuhkan penampilan solid dari penjaga gawang Sylvain Ipeze apabila dipercaya bermain sejak awal.

Dukungan Nino Lages, Nestor Nyikeine, dan Andre Menango akan sangat menentukan kemampuan mereka meredam tekanan.

Peran Steevy Andrew juga tidak kalah penting karena Kaledonia Baru membutuhkan pemain yang mampu mengatur ritme saat memperoleh bola.

Jika lini tengah gagal keluar dari tekanan, Ekuador berpotensi mendominasi pertandingan dan menciptakan banyak kesempatan mencetak gol.

Prediksi Skor Kaledonia Baru U-17 vs Ekuador U-17 Ekuador U-17 diprediksi mengalahkan Kaledonia Baru U-17 dengan skor 4-0 pada pertandingan Grup B Piala Dunia U-17 FIFA 2026.

Prediksi tersebut mempertimbangkan kedalaman lini serang Ekuador serta catatan pertahanan Kaledonia Baru dalam dua edisi turnamen sebelumnya.

La Tri berpeluang menguasai pertandingan sejak babak pertama dengan memaksimalkan pergerakan pemain sayap dan kombinasi serangan dari lini tengah.

Sebaliknya, Kaledonia Baru diperkirakan lebih banyak bertahan sambil mencari kesempatan melalui serangan balik cepat.

Apabila Ekuador mampu mencetak gol pembuka lebih awal, pertandingan berpotensi berkembang menjadi dominasi tim asal Amerika Selatan tersebut.

Namun, kegagalan memanfaatkan peluang dapat memberikan kesempatan kepada Kaledonia Baru untuk mempertahankan kedudukan lebih lama.

Kemenangan dengan selisih gol besar juga akan menjadi modal berharga bagi Ekuador sebelum menghadapi Korea Selatan dan Uganda.

Karena itu, efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pertandingan pembuka ini.