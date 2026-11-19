JawaPos.com - Weston McKennie menegaskan kesetiannya kepada Juventus. Rumor kepindahannya ke Manchester United mencuat setelah Mauricio Pochettino menjadi pelatih baru di tim itu.

Rumor Weston McKennie menuju Manchester United dilaporkan media Italia, La Gazzetta Della Sport. Namun, rumor tersebut dibantah oleh si pemain sendiri.

Setelah laga timnas Amerika Serikat melawan Haiti, Weston McKennie mengatakan bahwa dia masih betah untuk bertahan di Juventus. Bahkan, dia sudah melakukan perpanjangan kontrak pada Maret 2026 dan akan bertahan hingga 2030.

"Saya senang di Juventus dan saya senang untuk tetap tinggal. Itulah mengapa saya memperbarui kontrak saya dan saya berharap dapat menghabiskan lebih banyak tahun di sini," kata Weston McKennie kepada 90WCPO yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Kamis (19/11/2026).

Gelandang berusia 28 tahun tersebut merupakan pemain penting bagi Pochettino di timnas Amerika Serikat. Sejak 2024, dia kerap menjadi pemain pilihan utama di lini tengah.

Bersama Pochettino, McKennie berhasil mengantarkan timnas Amerika Serikat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dia juga membawa tim nasionalnya ke perebutan tempat ketiga di ajang CONCACAF Nations League 2024.

Musim ini, peran McKennie di lini tengah Juventus juga masih sangat penting bagi Luciano Spalletti. Pemain kelahiran Texas tersebut sudah bermain 11 pertandingan di semua kompetisi.