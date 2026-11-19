JawaPos.com - Seattle Sounders akan menghadapi Real Salt Lake dalam lanjutan kompetisi Major League Soccer (MLS) Jumat (20/11/2026) di Lumen Field, Seattle kick off pukul 10.00 WIB.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki modal berbeda menjelang pertemuan mereka.

Seattle Sounders mendapat keuntungan bermain di kandang sendiri. Faktor tersebut membuat mereka lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan berdasarkan proyeksi statistik pertandingan. Namun, Real Salt Lake datang dengan catatan performa yang lebih konsisten dalam beberapa laga terakhir.

Berdasarkan model prediksi yang tersedia, Seattle Sounders memiliki peluang kemenangan sebesar 50,88 persen. Sementara itu, kesempatan Real Salt Lake membawa pulang tiga poin berada di angka 25 persen. Adapun kemungkinan pertandingan berakhir imbang mencapai 24,11 persen.

Meski lebih diunggulkan, Seattle tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. Dari enam pertandingan terakhir, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Kemenangan 2-1 atas Los Angeles pada 8 November 2026 menjadi hasil positif terbaru Seattle. Sebelumnya, mereka harus mengakui keunggulan Vancouver dengan skor telak 1-5. Seattle juga kalah dari Houston Dynamo dan Dallas, serta bermain imbang melawan San Diego dan Montreal.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Seattle. Meski begitu, mereka tetap memiliki potensi dalam urusan mencetak gol. Sepanjang kompetisi, Seattle sudah mengoleksi 44 gol. Paul Rothrock menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan di lini serang.

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Di sisi lain, Real Salt Lake justru menunjukkan performa lebih menjanjikan. Mereka mencatatkan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam enam pertandingan terakhir.

Kemenangan atas LA Galaxy, Austin FC, St Louis City, dan Kansas City menjadi bukti bahwa Real Salt Lake sedang berada dalam tren positif. Mereka hanya sekali kehilangan poin penuh akibat kekalahan 1-2 dari San Jose Earthquakes.

Produktivitas Real Salt Lake juga lebih baik dibandingkan Seattle. Hingga saat ini, mereka telah mencetak 53 gol. Sergi Solans menjadi salah satu pemain yang diandalkan untuk memberikan ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Jika melihat rekor pertemuan, persaingan kedua tim juga terbilang menarik. Seattle berhasil menang 2-0 atas Real Salt Lake pada September 2026. Namun, Real Salt Lake sempat membalas dengan kemenangan 2-1 pada Maret tahun yang sama.

Untuk pertandingan kali ini, skor 1-0 menjadi prediksi kemenangan paling memungkinkan bagi Seattle dengan probabilitas 10,60 persen. Sementara itu, skor imbang 1-1 juga memiliki peluang cukup besar, yakni 10,67 persen.

Dengan keuntungan bermain di kandang, Seattle Sounders memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan. Namun, Real Salt Lake tidak bisa dipandang sebelah mata. Performa yang lebih stabil membuat tim tamu berpotensi menyulitkan tuan rumah sepanjang pertandingan.