JawaPos.com — Qatar U-17 diunggulkan meraih kemenangan tipis atas Panama U-17 dalam pertandingan pertama Grup A Piala Dunia U-17 2026 di Aspire Zone, Qatar, Kamis (19/11/2026) pukul 22.30 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Al-Annabi memburu tiga poin penting untuk membuka peluang lolos ke fase gugur.

Pertandingan Qatar U-17 vs Panama U-17 diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama ingin mengawali turnamen dengan hasil positif.

Qatar memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, sedangkan Panama berambisi memberikan kejutan melalui permainan disiplin dan serangan balik cepat.

Jadwal Qatar U-17 vs Panama U-17: Duel Penting Grup A Qatar U-17 akan menghadapi Panama U-17 pada Kamis, 19 November 2026, pukul 22.30 WIB di Aspire Zone, Qatar. Pertandingan tersebut menjadi laga pertama kedua negara dalam persaingan Grup A Piala Dunia U-17 2026.

Grup A dihuni empat negara, yakni Qatar, Panama, Mesir, dan Yunani, yang sama-sama memburu tiket menuju fase gugur.

Kondisi tersebut membuat kemenangan pada pertandingan pembuka menjadi modal penting untuk menghadapi dua pertandingan berikutnya.

Bagi Qatar, pertandingan ini menghadirkan kesempatan memanfaatkan dukungan publik sekaligus memperlihatkan kualitas pembinaan sepak bola usia muda mereka.

Sementara itu, Panama ingin membuktikan kemampuannya bersaing menghadapi wakil Asia dalam turnamen internasional.

Qatar U-17 Punya Keuntungan Tuan Rumah, Mampukah Al-Annabi Mendominasi?

Qatar U-17 berpeluang mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama dengan mengandalkan penguasaan bola dan kombinasi umpan pendek.

Pendekatan tersebut dapat membantu Al-Annabi mengendalikan tempo sekaligus menekan pertahanan Panama secara bertahap.

Keuntungan bermain di kandang sendiri juga memberikan motivasi tambahan bagi para pemain muda Qatar untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

Familiaritas terhadap kondisi lapangan dan lingkungan pertandingan berpotensi membantu mereka tampil lebih percaya diri.

Dari sisi permainan, Qatar diperkirakan mencoba memaksimalkan pergerakan pemain sayap untuk menciptakan peluang mencetak gol.

Umpan silang maupun kombinasi cepat di sekitar kotak penalti dapat menjadi pilihan untuk membongkar pertahanan lawan.

Namun, tekanan sebagai tuan rumah tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi Al-Annabi sepanjang pertandingan.

Apabila gagal mencetak gol lebih awal, Qatar berisiko kehilangan kesabaran dan memberikan ruang bagi Panama untuk menyerang.

Qatar juga membawa pengalaman historis dalam kompetisi Piala Dunia U-17 dengan catatan sembilan penampilan hingga edisi 2026.

Prestasi terbaik mereka adalah menempati posisi keempat pada 1991, selain mencapai perempat final pada 1987 dan 1999.

Panama U-17 Siapkan Kejutan, Serangan Balik Jadi Ancaman? Panama U-17 berpotensi mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat untuk meredam tekanan Qatar sepanjang pertandingan.

Wakil Concacaf tersebut juga memiliki kesempatan menciptakan peluang melalui serangan balik ketika pemain tuan rumah terlalu jauh meninggalkan area pertahanan.

Menghadapi Qatar di hadapan pendukungnya sendiri jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Panama. Namun, situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk bermain lebih sabar sambil menunggu kesalahan lawan.

Panama diperkirakan tidak akan memaksakan penguasaan bola apabila Qatar mampu mendominasi sektor tengah.

Mereka dapat memprioritaskan kedisiplinan posisi, mempersempit ruang antarlini, dan mempercepat distribusi bola setelah berhasil merebut penguasaan.

Kecepatan perubahan permainan dari bertahan menuju menyerang menjadi salah satu potensi ancaman bagi pertahanan Qatar.

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Jika mampu menemukan ruang di belakang pemain lawan, Panama berpeluang menciptakan situasi berbahaya meskipun tidak mendominasi pertandingan.

Selain itu, Panama harus menghindari pelanggaran yang tidak diperlukan di sekitar kotak penalti sendiri.

Situasi bola mati berpotensi memberikan kesempatan kepada Qatar untuk memecahkan kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Analisis Taktik Qatar U-17 vs Panama U-17: Tiga Faktor Penentu Pertarungan lini tengah diperkirakan menjadi faktor utama yang menentukan arah pertandingan Qatar U-17 melawan Panama U-17.

Tim yang mampu mengendalikan area tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar mengatur tempo dan menciptakan peluang.

Qatar membutuhkan sirkulasi bola yang cepat agar pertahanan Panama tidak memiliki cukup waktu untuk memperbaiki posisi.

Sebaliknya, Panama harus menjaga jarak antarpemain sekaligus menutup jalur umpan menuju area berbahaya.

Faktor kedua adalah efektivitas penyelesaian akhir, terutama ketika kedua kesebelasan memperoleh peluang di dalam kotak penalti.

Ketenangan pemain dalam mengambil keputusan dapat menjadi pembeda ketika pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi.

Faktor ketiga berkaitan dengan konsentrasi pertahanan, khususnya saat menghadapi serangan balik dan situasi bola mati.

Kesalahan koordinasi maupun kehilangan bola di area sendiri berpotensi menghadirkan peluang emas bagi lawan.

Pada babak pertama, Qatar diperkirakan lebih agresif untuk mencari gol pembuka dan mengendalikan jalannya pertandingan.

Panama kemungkinan memilih pendekatan lebih berhati-hati sebelum meningkatkan intensitas serangan ketika menemukan kesempatan.

Memasuki babak kedua, perubahan strategi dan pergantian pemain dapat memengaruhi keseimbangan permainan kedua tim.

Kondisi fisik serta kemampuan menjaga fokus hingga menit terakhir juga berpotensi menentukan hasil pertandingan.

Prediksi Skor Qatar U-17 vs Panama U-17: Al-Annabi Menang

Qatar U-17 sedikit lebih diunggulkan mengalahkan Panama U-17 berkat keuntungan bermain sebagai tuan rumah dan motivasi mengamankan tiga poin.

Meski demikian, Panama tetap memiliki peluang memberikan perlawanan melalui pertahanan disiplin dan serangan balik.

Pertandingan diperkirakan berlangsung kompetitif dengan Qatar lebih banyak mengambil inisiatif serangan sejak awal laga.

Panama berpotensi mencetak gol apabila mampu memanfaatkan celah pertahanan tuan rumah ketika pertandingan mulai terbuka.

Prediksi skor akhir Qatar U-17 2-1 Panama U-17 menjadi perkiraan paling realistis berdasarkan skenario permainan kedua tim.

Kemenangan tipis tersebut akan memberikan modal positif bagi Al-Annabi untuk menghadapi Mesir dan Yunani dalam persaingan Grup A.

Prediksi ini merupakan analisis prapertandingan dan bukan hasil resmi pertandingan Piala Dunia U-17 2026.

Qatar tetap harus menunjukkan efektivitas serangan dan kedisiplinan pertahanan apabila ingin memastikan tiga poin pertama di hadapan pendukung sendiri.