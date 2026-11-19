JawaPos.com — Prancis U-17 diunggulkan meraih kemenangan besar atas Haiti U-17 dalam pertandingan pembuka Grup D Piala Dunia U-17 2026 di Aspire Zone, Doha, Qatar, Kamis (19/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Les Bleuets berpeluang mengawali turnamen dengan tiga poin berkat keunggulan kualitas individu, kedalaman skuad, dan pengalaman menghadapi persaingan sepak bola Eropa.

Namun, Haiti U-17 datang bukan sekadar menjadi pelengkap persaingan setelah menunjukkan performa menjanjikan sepanjang kualifikasi zona CONCACAF.

Tim berjuluk Les Grenadiers tersebut membawa ambisi menciptakan kejutan sekaligus memperbaiki catatan buruk pada Piala Dunia U-17 edisi sebelumnya.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua negara sebelum menghadapi Arab Saudi dan Uruguay dalam persaingan Grup D.

Prancis membutuhkan kemenangan untuk mempertegas status favorit, sedangkan Haiti berusaha membuktikan kemampuan mereka menghadapi salah satu kekuatan sepak bola muda Eropa.

Mengapa Prancis U-17 Lebih Diunggulkan Mengalahkan Haiti? Prancis U-17 memiliki modal kuat untuk menguasai pertandingan berkat kualitas pembinaan pemain muda dan pengalaman kompetisi internasional.

Tim asuhan José Alcocer memastikan tempat di Piala Dunia U-17 2026 setelah berhasil mencapai semifinal Kejuaraan Eropa U-17 UEFA.

Pencapaian tersebut memperlihatkan kemampuan Les Bleuets bersaing menghadapi negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat.

Pengalaman tersebut juga menjadi bekal penting ketika menghadapi karakter permainan Haiti yang mengandalkan agresivitas dan kecepatan.

Salah satu pemain Prancis yang patut mendapatkan perhatian adalah Aymen Amaaouch, gelandang dengan kemampuan membaca permainan dan mengatur tempo serangan.

Kehadirannya berpotensi memberikan keseimbangan antara penguasaan bola, distribusi umpan, dan kreativitas ketika membongkar pertahanan lawan.

Prancis juga mempunyai sejumlah talenta dari akademi Paris Saint-Germain, termasuk Noah Tiehi, Seydou Konate, dan Mamadou Meite.

Kehadiran pemain-pemain tersebut memberikan alternatif bagi Alcocer untuk menentukan pendekatan permainan sesuai situasi pertandingan.

Kedalaman skuad menjadi keuntungan ketika Prancis membutuhkan perubahan tempo atau tambahan tenaga pada babak kedua.

Les Bleuets diperkirakan mengandalkan kombinasi umpan pendek, pergerakan antarlini, dan eksploitasi ruang melalui kedua sisi lapangan.

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Apabila mampu mencetak gol cepat, Prancis berpeluang memaksa Haiti meninggalkan pendekatan bertahan yang sudah disiapkan.

Situasi tersebut bisa membuka ruang lebih besar bagi pemain menyerang Les Bleuets untuk menciptakan peluang berikutnya.

Haiti U-17 Punya Modal Tiga Kemenangan, Bisakah Membuat Kejutan?

Haiti U-17 membawa kepercayaan diri setelah mencatatkan tiga kemenangan penting dalam perjalanan menuju putaran final Piala Dunia U-17 2026.

Tim asuhan Kowsky Sainvil mengalahkan Grenada 5-1, Antigua dan Barbuda 4-0, serta Guatemala 2-1 pada babak kualifikasi CONCACAF.

Rangkaian hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Haiti mencetak gol sekaligus menghadapi tekanan dalam pertandingan menentukan.

Kemenangan atas Guatemala menjadi hasil penting yang memastikan Les Grenadiers mendapatkan kesempatan bersaing di Qatar.

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Miguel Joseph menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memimpin perlawanan Haiti menghadapi dominasi Prancis.

Gelandang berusia 17 tahun tersebut dipercaya mengenakan ban kapten dan mempunyai pengalaman tampil pada Piala Dunia U-17 sebelumnya.

Selain Joseph, Haiti mempunyai Emerson Laisse, Guivens Barjon, dan Clifford Gene sebagai pemain yang berpotensi memberikan kontribusi.

Kecepatan serta keberanian mereka dalam melakukan penetrasi bisa menjadi senjata ketika mendapatkan kesempatan melancarkan serangan balik.

Meski demikian, Haiti masih dibayangi pengalaman mengecewakan pada Piala Dunia U-17 2025 setelah menelan tiga kekalahan.

Mereka takluk dari Mesir, Inggris, dan Venezuela dengan total kebobolan mencapai 16 gol sepanjang turnamen.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sainvil, terutama dalam memperbaiki koordinasi pertahanan dan konsentrasi pemain.

Haiti harus menghindari kesalahan serupa apabila ingin mengimbangi kualitas serangan Prancis selama pertandingan berlangsung.

Modal positif lainnya datang dari kemenangan 4-1 atas Vasco da Gama dalam pertandingan persiapan di Brasil.

Hasil tersebut memberikan tambahan kepercayaan diri, meskipun tantangan menghadapi Prancis dalam kompetisi resmi tentu memiliki tingkat kesulitan berbeda.

Adu Taktik Prancis vs Haiti: Siapa Menguasai Pertandingan? Prancis U-17 diperkirakan mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama dengan mengandalkan penguasaan bola dan kombinasi antarpemain.

José Alcocer kemungkinan meminta anak asuhnya meningkatkan intensitas tekanan untuk mengganggu organisasi pertahanan Haiti.

Sebaliknya, Haiti berpotensi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan pendekatan blok pertahanan menengah atau mid-block.

Strategi tersebut memungkinkan Les Grenadiers menjaga kerapatan antarlini sekaligus menyiapkan transisi cepat setelah berhasil merebut bola.

Pertarungan lini tengah akan menentukan kemampuan kedua tim menjalankan rencana permainan masing-masing.

Prancis membutuhkan kreativitas untuk membuka ruang, sedangkan Haiti harus menjaga disiplin agar tidak mudah kehilangan penguasaan bola.

Kecepatan pemain depan Haiti juga perlu diwaspadai karena Prancis kemungkinan menempatkan banyak pemain di wilayah pertahanan lawan.

Namun, tekanan berulang selama 90 menit berpotensi menguras konsentrasi dan kondisi fisik barisan belakang Les Grenadiers.

Prediksi Skor Prancis U-17 vs Haiti U-17: Menang Telak 3-0?

Prancis U-17 menjadi favorit memenangkan pertandingan pembuka Grup D berdasarkan kualitas skuad, pengalaman kompetisi, dan kemampuan mengembangkan serangan.

Keunggulan tersebut berpotensi menghasilkan kemenangan meyakinkan apabila Les Bleuets mampu memaksimalkan peluang sejak babak pertama.

Haiti tetap mempunyai kesempatan memberikan perlawanan melalui pertahanan disiplin dan serangan balik cepat yang terorganisasi.

Namun, pengalaman kebobolan 16 gol pada edisi sebelumnya memperlihatkan pentingnya menjaga konsentrasi menghadapi lawan berkualitas tinggi.

Prediksi skor Prancis U-17 vs Haiti U-17 mengarah pada kemenangan Les Bleuets dengan selisih tiga gol tanpa balas.

Hasil tersebut akan menjadi modal berharga sebelum Prancis menghadapi Arab Saudi pada 22 November dan Uruguay pada 25 November 2026.