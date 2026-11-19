JawaPos.com – Orlando City akan menghadapi FC Cincinnati dalam pertandingan Wild Card MLS Cup Playoffs 2026.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Inter&Co Stadium, Jumat (20/11/2026) kick-off pukul 07.30 WIB, dengan tuan rumah mengincar kemenangan untuk melanjutkan perjalanan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Amerika Serikat tersebut.

Orlando City memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, The Lions juga sedang berusaha menjaga momentum setelah menutup kompetisi reguler dengan kemenangan 1-0 atas New England Revolution.

Hasil tersebut membawa Orlando City mengakhiri musim di peringkat kedelapan klasemen Wilayah Timur. Sementara itu, FC Cincinnati menempati posisi kesembilan setelah kalah 0-2 dari Nashville SC pada pertandingan terakhir musim reguler.

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Kehadiran Antoine Griezmann menjadi salah satu faktor yang membuat Orlando City cukup diperhitungkan. Pemain asal Prancis tersebut memberikan pengaruh besar sejak bergabung dengan tim. Dari total 13 kemenangan yang diraih Orlando sepanjang musim, sembilan di antaranya terjadi setelah kedatangan Griezmann.

Catatan kandang Orlando juga menjadi modal penting. Mereka tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan MLS terakhir di Inter&Co Stadium. Bahkan, Orlando berhasil memenangkan enam laga kandang secara beruntun ketika mampu mencetak gol lebih dahulu.

Produktivitas gol juga menjadi salah satu kekuatan tim asuhan Martin Perelman. Sepanjang musim reguler 2026, Orlando mencatatkan rata-rata 1,9 gol per pertandingan. Angka tersebut menunjukkan bahwa lini depan mereka cukup mampu memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Meski demikian, FC Cincinnati bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim asuhan Pat Noonan memiliki catatan pertemuan lebih baik dibandingkan Orlando dalam beberapa pertandingan terakhir.

Cincinnati tidak terkalahkan dalam empat pertemuan terakhir melawan Orlando City. Mereka juga memiliki catatan cukup baik ketika bermain di Inter&Co Stadium. Pat Noonan bahkan belum pernah menelan kekalahan saat membawa Cincinnati menghadapi Orlando di stadion tersebut.

Selain itu, Cincinnati mempunyai sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman. Evander menjadi salah satu sosok penting dalam permainan tim. Gelandang serang tersebut tampil produktif sepanjang musim dengan torehan gol dan assist yang mengesankan. Ia bahkan mengoleksi 17 assist pada musim reguler 2026.

Namun, Cincinnati masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan. Meski mampu mencetak rata-rata dua gol per pertandingan, mereka juga kebobolan rata-rata 2,2 gol dalam setiap laga. Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan Orlando untuk mencari celah.

Kedua tim juga sama-sama memiliki beberapa pemain yang berpotensi absen. Orlando masih memantau kondisi Griffin Dorsey, Tyrese Spicer, dan Robin Jansson. Sementara Cincinnati kemungkinan kehilangan Julian Malatini dan Nick Hagglund. Obinna Nwobodo juga dipastikan absen karena hukuman akumulasi kartu kuning.

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Melihat komposisi pemain dan performa kedua tim, pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat. Cincinnati memiliki keunggulan dalam catatan pertemuan, tetapi Orlando lebih diuntungkan dengan konsistensi permainan kandang.

Griezmann diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain yang menentukan jalannya pertandingan. Pengalaman dan kualitasnya bisa memberikan perbedaan, terutama ketika Orlando membutuhkan kreativitas untuk membongkar pertahanan lawan.

Jika mampu memanfaatkan dukungan suporter dan menjaga keseimbangan permainan, Orlando City berpeluang mengamankan kemenangan. Sementara Cincinnati tetap memiliki kesempatan mencuri hasil positif melalui serangan yang dibangun Evander dan rekan-rekannya.