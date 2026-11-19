Kiper Fluminense Fabio memegang trofi usai memecahkan rekor pemain dengan laga terbanyak di dunia. (istimewa) JawaPos.com - Fluminense akan menghadapi tantangan dari Sao Paulo FC dalam lanjutan Campeonato Brasileiro Serie A 2026.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion MorumBIS, Jumat (20/11/2026) kick off pukul 07.30 WIB, menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Fluminense datang dengan kepercayaan diri setelah meraih dua kemenangan beruntun. Hasil tersebut membuat mereka semakin dekat dengan persaingan tiga besar. Sementara itu, Sao Paulo justru masih kesulitan menemukan konsistensi setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan.

Saat ini, Fluminense menempati posisi keempat klasemen sementara dengan mengumpulkan 57 poin dari 34 pertandingan. Mereka hanya terpaut tiga angka dari Cruzeiro. Tambahan poin penuh tentu menjadi target penting bagi tim tamu agar peluang memperbaiki posisi tetap terbuka.

Di sisi lain, Sao Paulo berada di peringkat ke-10 dengan koleksi 44 poin. Dari 34 pertandingan, mereka telah mencatatkan 12 kemenangan, delapan hasil imbang, dan 14 kekalahan.

Performa Sao Paulo belakangan ini belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Mereka hanya bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Corinthians, meskipun lawannya harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain.

Sebelum hasil tersebut, Sao Paulo juga menelan kekalahan 2-3 dari Bahia dan bermain imbang 1-1 melawan Mirassol. Secara keseluruhan, mereka hanya mampu meraih dua kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir.

Meski demikian, bermain di MorumBIS bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi tuan rumah. Sao Paulo memiliki catatan kandang yang cukup baik dengan mengoleksi 10 kemenangan dan empat hasil imbang dari 17 pertandingan.

Pertahanan mereka juga terbilang solid ketika bermain di hadapan pendukung sendiri. Sepanjang kompetisi, Sao Paulo hanya kebobolan 13 gol dalam pertandingan kandang. Catatan tersebut menjadi modal untuk meredam permainan menyerang Fluminense.

Namun, tim tamu juga memiliki alasan kuat untuk optimistis. Setelah sempat melewati periode sulit dengan tiga kekalahan beruntun, Fluminense berhasil bangkit melalui kemenangan 2-1 atas Internacional dan kemenangan meyakinkan 3-0 ketika bertandang ke markas Vitoria.

Lima gol dari dua pertandingan tersebut menunjukkan bahwa lini serang Fluminense mulai menemukan ketajamannya. Mereka kini berpeluang mencatatkan kemenangan ketiga secara beruntun.

Meski begitu, performa tandang masih menjadi pekerjaan rumah. Dari 17 pertandingan tandang musim ini, Fluminense baru mengamankan empat kemenangan, tujuh kekalahan, dan sisanya berakhir imbang.

Dari sisi rekor pertemuan, Fluminense juga memiliki catatan yang cukup menjanjikan. Mereka berhasil memenangi dua pertemuan terakhir melawan Sao Paulo. Bahkan, pada November 2025, Fluminense sempat mempermalukan lawannya dengan kemenangan telak 6-0.

Sao Paulo juga harus menghadapi persoalan absennya sejumlah pemain. Luciano, Ferreirinha, dan Newton dipastikan tidak bisa tampil karena skorsing. Selain itu, Aurelio Buta dan Sabino masih menjalani pemulihan setelah mengalami masalah pada lutut.

Sementara itu, Fluminense belum bisa diperkuat John Kennedy yang mengalami cedera jangka panjang. Alisson dan Matheus Martinelli juga masih terkendala kondisi kebugaran. Kendati demikian, beberapa pemain mulai kembali mengikuti latihan bersama tim.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Sao Paulo memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi inkonsistensi permainan dan absennya beberapa pemain penting bisa menjadi kendala.

Fluminense justru sedang berada dalam momentum positif. Kepercayaan diri setelah dua kemenangan beruntun serta catatan pertemuan yang menguntungkan menjadi modal berharga bagi tim tamu.

Jika mampu mempertahankan ketajaman lini serang, Fluminense berpeluang membawa pulang tiga poin dari MorumBIS. Sao Paulo diprediksi tetap memberikan perlawanan, tetapi tim tamu dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan.