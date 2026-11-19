JawaPos.com - Pertandingan menarik akan tersaji dalam lanjutan Campeonato Brasileiro Serie A 2026/2027 saat Vitoria menjamu Bragantino di Estadio Manoel Barradas, Jumat (20/11/2026) kick-off pukul 05.30 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi berbeda. Vitoria sedang berusaha keluar dari periode sulit, sedangkan Bragantino memiliki modal positif setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Vitoria untuk mengakhiri catatan lima pertandingan tanpa kemenangan. Hasil buruk tersebut membuat posisi mereka semakin tertekan, terutama karena jarak dengan zona degradasi hanya terpaut satu poin.

Pada pertandingan sebelumnya, Vitoria harus mengakui keunggulan Fluminense dengan skor telak 0-3. Kekalahan tersebut sekaligus memperpanjang periode negatif mereka dan berujung pada pemecatan pelatih Jair Ventura.

Kini, Vitoria akan memulai babak baru bersama Rafael Lacerda. Pelatih anyar tersebut diharapkan mampu membawa perubahan, terutama dalam menjaga konsistensi permainan dan memperbaiki performa tim yang belakangan mengalami penurunan.

Dukungan suporter di Estadio Manoel Barradas juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah. Sepanjang musim ini, Vitoria memiliki catatan cukup baik ketika bermain di kandang dengan mengoleksi sepuluh kemenangan dari 17 pertandingan liga.

Meski demikian, menghadapi Bragantino bukan perkara mudah. Tim tamu sedang berada dalam tren positif setelah berhasil mengamankan kemenangan atas Chapecoense dengan skor 3-0 dan Santos 2-1.

Hasil tersebut membuat kepercayaan diri skuad asuhan Vagner Mancini meningkat. Bragantino tercatat meraih tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir di kompetisi liga. Mereka juga hanya sekali menelan kekalahan dalam periode tersebut, yakni ketika menghadapi Palmeiras.

Bragantino memiliki kepentingan besar untuk membawa pulang poin dari pertandingan ini. Tambahan kemenangan akan membantu mereka menjaga persaingan dalam perebutan posisi menuju Copa Libertadores 2027.

Jika melihat catatan pertemuan, Bragantino memiliki keunggulan setelah memenangkan dua pertandingan terakhir melawan Vitoria. Namun, performa tandang yang belum sepenuhnya konsisten bisa menjadi pekerjaan rumah bagi tim tamu.

Dalam pertandingan ini, Vitoria diperkirakan tetap mengandalkan Arcanjo di bawah mistar, dengan Mateusinho, Caca, Britez, dan Jamerson mengisi lini pertahanan. Sementara itu, Bragantino kemungkinan menurunkan Volpi sebagai penjaga gawang dengan Sasha menjadi andalan di lini depan.

Vitoria diprediksi tampil lebih agresif demi memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara Bragantino berpeluang mengandalkan serangan balik cepat untuk mencari celah di pertahanan tuan rumah.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Vitoria memiliki motivasi untuk bangkit bersama pelatih baru, tetapi Bragantino datang dengan kepercayaan diri yang lebih baik.