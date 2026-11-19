JawaPos.com - Vasco da Gama berpeluang melanjutkan hasil positif saat menjamu Internacional dalam lanjutan kompetisi Brasileiro Jumat (20/11/2026) kick off pukul 05.30 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Vasco memiliki modal cukup baik untuk mengamankan tiga poin. Sementara itu, Internacional datang dengan ambisi mencuri hasil positif meski masih memiliki sejumlah persoalan dalam menjaga konsistensi permainan.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama memiliki catatan kemenangan dalam beberapa laga terakhir. Namun, jika melihat perbandingan performa dan produktivitas gol, Vasco da Gama sedikit lebih unggul dibandingkan tim tamu.

Berdasarkan analisis statistik, Vasco da Gama memiliki probabilitas kemenangan mencapai 54,15 persen. Peluang pertandingan berakhir imbang berada di angka 24,99 persen, sedangkan kemungkinan Internacional meraih kemenangan hanya 20,89 persen.

Prediksi tersebut menunjukkan bahwa Vasco cukup difavoritkan untuk memenangkan pertandingan. Faktor kandang dan performa yang relatif lebih baik menjadi beberapa alasan yang membuat mereka lebih diunggulkan.

Vasco da Gama membawa modal kemenangan 2-0 atas Chapecoense pada 14 November 2026. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad tuan rumah setelah melalui sejumlah pertandingan dengan hasil yang cukup beragam.

Dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Vasco berhasil meraih empat kemenangan dan menelan dua kekalahan. Sementara di kompetisi Brasileiro, mereka mencatatkan tiga kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu keunggulan Vasco. Hingga saat ini, mereka telah mengoleksi 45 gol, lebih banyak dibandingkan Internacional yang baru mencetak 38 gol.

Andres Gómez menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan dari kubu tuan rumah. Penyerang tersebut merupakan pencetak gol terbanyak Vasco dan diharapkan kembali memberikan kontribusi penting dalam pertandingan mendatang.

Di sisi lain, Internacional juga memiliki modal kemenangan sebelum menghadapi Vasco. Mereka berhasil mengalahkan Coritiba dengan skor tipis 1-0 pada 4 November 2026.

Meski demikian, performa Internacional masih belum sepenuhnya stabil. Dari enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, mereka mengemas tiga kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang. Catatan tersebut juga berlaku dalam enam pertandingan terakhir Brasileiro.

Johan Carbonero menjadi pemain yang diharapkan mampu memberikan ancaman bagi pertahanan Vasco. Statusnya sebagai pencetak gol terbanyak tim membuat kehadirannya cukup penting bagi peluang Internacional mendapatkan hasil positif.

Meski lebih diunggulkan, Vasco tetap perlu mewaspadai catatan pertemuan kedua tim. Internacional memiliki hasil lebih baik dalam pertemuan terakhir pada 16 Mei 2026 dengan kemenangan telak 4-1.

Namun, Vasco juga pernah memberikan kekalahan besar kepada Internacional. Pada 28 November 2025, mereka berhasil menang dengan skor 5-1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua tim sama-sama memiliki kemampuan untuk mencetak banyak gol ketika bertemu.

Berdasarkan perhitungan statistik, pertandingan kali ini diperkirakan tidak menghasilkan terlalu banyak gol. Peluang terciptanya maksimal dua gol mencapai 51,48 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan kemungkinan lebih dari 2,5 gol yang berada di angka 48,52 persen.

Vasco juga memiliki peluang lebih besar untuk mencetak gol pertama, yakni 58,59 persen. Sementara itu, peluang Internacional membuka keunggulan berada di angka 33,89 persen.

Melihat berbagai indikator tersebut, Vasco da Gama memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan. Meski Internacional berpotensi memberikan perlawanan, keunggulan bermain di kandang dan produktivitas serangan bisa menjadi pembeda.

Prediksi skor akhir pertandingan ini mengarah pada kemenangan tipis Vasco da Gama dengan skor 1-0.