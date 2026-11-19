JawaPos.com - Ada keluarga Pochettino di jajaran kepelatihan Manchester United. Mereka adalah Mauricio dan Sebastiano Pochettino yang memiliki hubungan ayah dan anak.

Nama Sebastiano Pochettino sudah tercantum di laman resmi Manchester United. Itu berarti, dia tetap bekerja sama dengan Mauricio Pochettino dengan asisten pelatih lainnya yaitu Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Toni Jimenez, dan Alec Scott.

Di Manchester United, Sebastiano Pochettino akan menjadi pelatih fisik. Dalam tugasnya, dia akan dibantu oleh Silvia Tuya, perempuan pertama di tim senior Setan Merah.

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Sebastiano bekerja sama pertama kalinya dengan ayahnya di Tottenham Hotspur. Melansir Transfermarkt, dia masuk dalam staf kepelatihan pada 2016 hingga 2019.

Setelah itu, pria asal Argentina tersebut kembali ikut jejak Mauricio ketika melatih Paris Saint-Germain. Sebastiano bekerja sebagai pelatih fisik sejak 2021 hingga 2022.

Pada 2023 hingga 2024, Sebastiano bekerja untuk Chelsea. Kemudian, dia menjadi pelatih fisik di timnas Amerika Serikat selama dua tahun hingga 2026.

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Kerja sama ayah dan anak itu menghasilkan trofi Liga Prancis, Piala Prancis, dan Piala Super Prancis bersama PSG. Mereka juga membawa Tottenham Hotspur ke final Liga Champions 2019, final Piala Liga Inggris di Tottenham Hotspur dan Chelsea, final Gold Cup dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 di timnas Amerika Serikat.