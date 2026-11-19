JawaPos.com - Manchester United dikabarkan siap menempuh jalur hukum jika menemukan bukti bahwa penyerang muda JJ Gabriel telah didekati secara ilegal oleh klub lain ketika masih terikat kontrak dengan mereka.

Langkah itu muncul setelah Gabriel mengumumkan kepergiannya dari Old Trafford lewat sebuah video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Rabu (18/11). Menurut sumber yang dikutip dari ESPN, Manchester United justru tidak mengetahui kepergian JJ Gabriel sebelum video itu dipublikasi.

Situasi kepindahan JJ Gabriel menjadi perhatian Manchester United karena klub masih memegang hak registrasi pemain berusia 16 tahun itu. Hingga saat ini, belum ada komunikasi dengan badan sepak bola terkait pemindahan registrasi Gabriel ke klub lain.

Di tengah situasi itu, Real Madrid disebut telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Gabriel. Sang pemain dapat bergabung dengan klub di wilayah Uni Eropa sebagai pemain domestik atau pemain Uni Eropa karena memiliki paspor negara anggota UE.

Dengan demikian, status kewarganegaraannya memungkinkan dia tidak masuk dalam kuota pemain asing non-Uni Eropa.

Meskipun demikian, Real Madrid belum memberikan tanggapan terkait situasi tersebut. Gabriel sendiri belum kembali ke pusat latihan Carrington sejak meninggalkan klub pada September 2026.

Sejumlah staf Manchester United kabarnya telah berupaya menghubungi dan memastikan kondisi sang pemain. Namun, mereka belum berhasil menjalin komunikasi dengan keluarganya.

Manchester United juga menduga keluarga dan perwakilan Gabriel telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah klub rival sejak musim panas lalu. Dugaan itu menjadi salah satu aspek yang diperhatikan klub dalam menyikapi situasi kontrak sang pemain.

Sebelum meninggalkan lingkungan klub, JJ Gabriel sempat menolak permintaan Manchester United untuk berlatih bersama akademi pada awal pramusim. Penolakan itu terjadi sebelum dirinya bergabung secara penuh dengan skuad tim utama.

Selain itu, perwakilan Gabriel disebut mengajukan sejumlah permintaan kepada Manchester United menjelang musim kompetisi dimulai. Permintaan itu mencakup jaminan kesempatan bermain setidaknya selama 20 menit dalam pertandingan tim utama melawan Sabah FK, Brighton and Hove Albion, serta Bournemouth.

Tidak berhenti di situ, pihak Gabriel juga meminta agar sang pemain menggunakan nomor punggung 77 dan mencantumkan nama Gabriel JR pada bagian belakang jerseinya.