JawaPos.com - David de Gea memberikan pesan menyentuh kepada Juan Mata. Mantan rekan setimnya di timnas Spanyol dan Manchester United tersebut memutuskan pensiun dari sepak bola.

Juan Mata mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola melalui sosial media. Pemain 38 tahun tersebut menuliskan pesan singkat dan mengunggah videonya yang menggantung sepatu tanda dia pensiun.

"Kadang-kadang, untuk mencintai adalah untuk melepaskan. Terima kasih sepak bola," tulis Juan Mata di Instagram, Kamis (19/11/2026).

Setelah kabar tersebut, para mantan rekan setimnya memberikan selamat. Tidak terkecuali, David de Gea yang memberikan pesan menyentuh kepada Juan Mata di sosial media.

Sebagai sesama pemain, De Gea bangga dengan perjalanan karir Mata dan gelar yang pernah diraihnya di sepak bola. Kiper yang kini membela Fiorentina tersebut berharap Mata menikmati masa pensiunnya.

"Sepak bola menyatukan kita - rasa hormat itu akan selalu tetap abadi. Sebuah karier yang patut dibanggakan. Seorang pria sejati dan legenda, dan saya merasa terhormat telah berbagi perjalanan ini dengannya. Selamat menikmati fase selanjutnya saudara," tulis David de Gea di Instagram.

Pada 2014, De Gea dan Mata menjadi rekan setim di Manchester United. Saat itu, Setan Merah dilatih oleh David Moyes yang menggantikan Sir Alex Ferguson.

Ketika di Manchester United, mereka memberikan gelar. Beberapa diantaranya adalah gelar Liga Europa, Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Inggris.