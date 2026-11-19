JawaPos.com — Prediksi skor Vitoria vs Bragantino mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan pekan ke-35 Campeonato Brasileiro Serie A 2026 di Stadion Manoel Barradas, Salvador, Brasil, Jumat (20/11/2026) pukul 05.30 WIB.

Bragantino berpeluang mencuri poin untuk memperbaiki posisi di papan tengah, sementara Vitoria berjuang menjauh dari ancaman degradasi.

Pertandingan ini mempertemukan dua kesebelasan dengan kondisi yang sangat berbeda menjelang berakhirnya kompetisi musim ini.

Vitoria sedang mengalami krisis kemenangan, sedangkan Bragantino mulai menemukan konsistensi setelah meraih hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

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Vitoria menempati peringkat ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dari 34 pertandingan.

Mereka hanya unggul satu angka atas zona degradasi sehingga kehilangan poin dalam pertandingan kandang kali ini berpotensi memperburuk situasi.

Sebaliknya, Bragantino berada di posisi kedelapan dengan mengumpulkan 47 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

Tim berjuluk Toro Loko tersebut masih berusaha menjaga peluang lolos ke Copa Libertadores 2027 melalui persaingan papan atas klasemen.

Bagaimana Kondisi Vitoria Menjelang Menghadapi Bragantino? Vitoria menghadapi Bragantino dengan catatan lima pertandingan tanpa kemenangan di Campeonato Brasileiro Serie A.

Kondisi tersebut menjadi tantangan pertama bagi pelatih anyar Rafael Lacerda yang menggantikan Jair Ventura setelah rentetan hasil mengecewakan.

Dalam pertandingan terakhir, Vitoria dipermalukan Fluminense dengan skor telak 0-3 di kandang sendiri.

Kekalahan tersebut memperpanjang periode sulit Rubro-Negro sekaligus meningkatkan tekanan terhadap tim yang semakin mendekati zona degradasi.

Sebelumnya, Vitoria juga menelan kekalahan 0-2 ketika bertandang menghadapi Coritiba dan menyerah 1-2 dari Sao Paulo.

Dua hasil imbang dengan skor identik 1-1 melawan Athletico Paranaense dan Corinthians belum cukup memperbaiki posisi mereka.

Kemenangan terakhir Vitoria terjadi pada 8 Oktober 2026 ketika menghancurkan Chapecoense dengan skor 4-0.

Sejak pertandingan tersebut, mereka hanya mengumpulkan dua poin dari lima laga, catatan terburuk di antara seluruh peserta kompetisi dalam periode yang sama.

Pergantian pelatih diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif, terutama dari sisi mentalitas dan organisasi permainan.

Rafael Lacerda memiliki kesempatan memanfaatkan jeda internasional untuk memperkenalkan pendekatan taktik sebelum menjalani debut menghadapi Bragantino.

Meski performanya menurun, Vitoria mempunyai modal berupa catatan kandang yang relatif kuat sepanjang musim.

Dari 17 pertandingan di Stadion Manoel Barradas, mereka mengoleksi 10 kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan.

Mengapa Bragantino Lebih Diunggulkan untuk Mencuri Poin? Bragantino datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat dua kemenangan beruntun dalam kompetisi domestik.

Pasukan Vagner Mancini mengalahkan Chapecoense 3-0 sebelum menundukkan Santos 2-1 pada pertandingan terakhir.

Menghadapi Santos, Bragantino terlebih dahulu unggul melalui gol bunuh diri Rodinei sebelum lawan menyamakan kedudukan pada menit ke-37.

Wallace Yan kemudian muncul sebagai penentu kemenangan sekaligus mencetak gol ketiganya dalam dua pertandingan terakhir.

Performa Bragantino sepanjang lima pertandingan terakhir juga memperlihatkan perkembangan yang cukup menjanjikan.

Mereka berhasil mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, termasuk kemenangan meyakinkan 4-2 atas Cruzeiro.

Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi ketika Bragantino menyerah 0-2 dari Palmeiras di Sao Paulo.

Sementara itu, hasil imbang 1-1 saat menghadapi Remo memperlihatkan kesulitan mereka mempertahankan konsistensi ketika bermain di luar kandang.

Catatan tandang memang menjadi persoalan yang belum sepenuhnya diselesaikan Vagner Mancini sepanjang musim ini.

Bragantino hanya memenangkan empat dari 17 pertandingan tandang, dengan tambahan lima hasil imbang dan delapan kekalahan.

Lebih mengkhawatirkan, Toro Loko belum pernah memenangkan delapan pertandingan tandang terakhir di kompetisi liga.

Rentetan tanpa kemenangan tersebut bahkan mencapai 10 pertandingan apabila memperhitungkan seluruh kompetisi yang mereka ikuti.

Namun, Bragantino memiliki modal psikologis setelah memenangkan dua pertemuan terakhir melawan Vitoria.

Rekor tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan diri tim tamu meskipun mereka kalah dalam dua kunjungan terakhir ke markas Rubro-Negro.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim? Vitoria menghadapi persoalan ketersediaan pemain karena sejumlah anggota skuad masih menjalani pemulihan cedera.

Nathan Mendes, Fabiano Souza, Edu, Camutanga, Ramon, dan Riccieli diperkirakan absen, sementara Dudu juga masuk daftar pemain yang tidak tersedia.

Luan Candido dan Nacho Laquintana juga berpotensi melewatkan pertandingan karena status keduanya sebagai pemain pinjaman dari Bragantino.

Kesepakatan peminjaman mereka dilaporkan memuat klausul pembayaran tambahan apabila diturunkan menghadapi klub pemilik.

Kabar positif datang dari Emmanuel Brítez yang sudah menyelesaikan hukuman larangan bermain dan kembali tersedia.

Bek tersebut diperkirakan berduet bersama Caca untuk memperkuat pertahanan Vitoria di hadapan pendukung sendiri.

Di kubu Bragantino, Lucas Barbosa dipastikan absen akibat akumulasi hukuman, sedangkan Rodriguinho dan Davi Gomes mengalami cedera. Jose Hurtado juga diragukan tampil setelah mengalami masalah pada bagian paha.

Vagner Mancini diperkirakan tetap mengandalkan Wallace Yan sebagai penggerak serangan dari lini kedua.

Eduardo Sasha berpeluang menjadi ujung tombak dengan dukungan Mosquera dan Herrera untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Vitoria (4-3-2-1): Lucas Arcanjo; Mateusinho, Caca, Emmanuel Brítez, Jamerson; Goncalves, Martinez, Baralhas; Erick, Matheuzinho; Rene.

Prediksi susunan pemain Bragantino (4-2-3-1): Volpi; Augusto, Marques, Rodríguez, Capixaba; Fabinho, Ramires; Mosquera, Wallace Yan, Herrera; Eduardo Sasha.

Prediksi Skor Vitoria vs Bragantino: Siapa Lebih Berpeluang Menang? Pertandingan Vitoria vs Bragantino diperkirakan berlangsung seimbang karena kedua tim mempunyai keunggulan sekaligus kelemahan yang cukup mencolok.

Vitoria mengandalkan kekuatan kandang dan motivasi pergantian pelatih, sedangkan Bragantino membawa momentum kemenangan beruntun.

Kehadiran Rafael Lacerda berpotensi meningkatkan intensitas permainan Vitoria yang membutuhkan poin untuk menjauh dari zona degradasi.

Namun, ketajaman Wallace Yan dan meningkatnya produktivitas Bragantino menjadi ancaman serius bagi pertahanan tuan rumah.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, rekor kandang, serta kesulitan Bragantino dalam pertandingan tandang, hasil imbang menjadi kemungkinan paling realistis.

Kedua kesebelasan diprediksi mampu mencetak gol, tetapi belum cukup konsisten untuk memastikan kemenangan.