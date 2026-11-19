JawaPos.com — Vasco da Gama berpeluang menyeret Internacional kembali ke zona degradasi Liga Brasil 2026 ketika kedua tim bertemu di Stadion Sao Januario pada tengah pekan ini.

Berbekal dua kemenangan beruntun, Bacalhau membidik tiga poin untuk menembus 10 besar klasemen sekaligus menjaga peluang tampil di Copa Sudamericana musim depan.

Pertandingan Vasco da Gama vs Internacional diprediksi berlangsung sengit karena kedua kesebelasan memiliki kepentingan besar menjelang berakhirnya kompetisi.

Tuan rumah berusaha memperbaiki posisi di papan tengah, sedangkan Internacional membutuhkan tambahan angka untuk menjauh dari ancaman degradasi.

Vasco da Gama saat ini menempati peringkat ke-11 dengan koleksi 44 poin dari 34 pertandingan. Mereka hanya kalah selisih gol dari Sao Paulo yang menghuni posisi ke-10, sehingga kemenangan bisa membuka jalan menuju papan atas.

Sementara itu, Internacional berada dalam situasi jauh lebih mengkhawatirkan setelah mengumpulkan 38 poin dari 34 pertandingan. Colorado menempati peringkat ke-16 dan hanya unggul satu angka atas tim teratas di zona degradasi.

Vasco da Gama Sedang Bangkit, Dua Kemenangan Beruntun Jadi Modal Penting

Vasco da Gama menunjukkan perkembangan positif sejak ditangani pelatih asal Portugal, Pedro Emanuel, pada Juli 2026.

Kebangkitan tersebut semakin terlihat setelah mereka berhasil mengamankan dua kemenangan beruntun dalam pertandingan terakhir Brasileirao.

Bacalhau lebih dahulu menaklukkan Athletico Paranaense dengan skor 3-1 di Curitiba pada 4 November.

Mereka kemudian melanjutkan momentum positif dengan mengalahkan Chapecoense 2-0 di Arena Conda pada 14 November melalui kontribusi menentukan Bruno Duarte.

Dua kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting karena Vasco da Gama sebelumnya kesulitan mempertahankan konsistensi sepanjang musim.

Bahkan, mereka baru kembali mencatat kemenangan beruntun setelah terakhir melakukannya dalam tiga pertandingan pada pertengahan September hingga awal Oktober.

Performa Vasco da Gama memang belum sepenuhnya stabil, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan lebih baik. Dari 34 pertandingan liga, mereka telah mencetak 45 gol tetapi juga kebobolan 50 kali.

Catatan pertahanan tersebut menjadi pekerjaan rumah Pedro Emanuel menjelang pertandingan melawan Internacional.

Apalagi, Vasco da Gama sempat dihajar Flamengo dengan skor 1-4 dalam pertandingan kandang terakhir mereka.

Meski demikian, Stadion Sao Januario tetap memberikan keuntungan tersendiri bagi Bacalhau sepanjang kompetisi.

Dari 17 pertandingan kandang, Vasco da Gama berhasil mengumpulkan 27 poin yang menjadi modal untuk menghadapi Colorado.

Internacional Terancam Degradasi, Rekor Tandang Jadi Masalah Serius

Internacional datang ke markas Vasco da Gama dengan tekanan besar akibat posisi mereka yang masih berdekatan dengan zona merah.

Kemenangan menjadi kebutuhan mendesak bagi pasukan Eduardo Baptista untuk mempertahankan peluang bertahan di kasta tertinggi sepak bola Brasil.

Colorado sebenarnya baru mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah mengalahkan Coritiba dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan tersebut dicetak Alerrandro melalui eksekusi penalti pada masa tambahan waktu pertandingan.

Hasil itu membawa Internacional keluar dari zona degradasi, meskipun posisi mereka masih jauh dari aman. Dari 34 pertandingan, Internacional baru mengoleksi sembilan kemenangan, 11 hasil imbang, dan 14 kekalahan.

Produktivitas serangan juga belum cukup meyakinkan karena Colorado hanya mencetak 38 gol sepanjang musim.

Sebaliknya, lini pertahanan mereka sudah kebobolan 42 kali, memperlihatkan persoalan keseimbangan permainan yang belum terselesaikan.

Masalah terbesar Internacional justru terlihat ketika mereka menjalani pertandingan di kandang lawan. Dari kemungkinan 51 poin dalam 17 pertandingan tandang, Colorado hanya mampu membawa pulang 15 angka.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Internacional gagal meraih kemenangan dalam empat lawatan terakhir dengan catatan satu hasil imbang dan tiga kekalahan.

Statistik tersebut membuat perjalanan menuju Sao Januario menjadi tantangan berat bagi tim asuhan Eduardo Baptista.

Rekor Pertemuan Menguntungkan Internacional, tetapi Kondisi Skuad Mengkhawatirkan

Internacional sebenarnya mempunyai catatan pertemuan cukup meyakinkan ketika menghadapi Vasco da Gama dalam beberapa musim terakhir.

Colorado berhasil memenangkan enam dari sembilan pertandingan terakhir melawan Bacalhau, termasuk kemenangan telak 4-1 pada pertemuan pertama musim ini.

Namun, Vasco da Gama juga mempunyai kenangan manis ketika terakhir menjamu Internacional di Sao Januario. Dalam pertemuan tersebut, Bacalhau berhasil mencatat kemenangan meyakinkan dengan skor 5-1.

Menjelang pertandingan kali ini, kedua tim menghadapi persoalan ketersediaan pemain akibat cedera maupun hukuman disiplin.

Vasco da Gama berpotensi kehilangan Thiago Mendes, Nuno Moreira, Santiago Sosa, Tche Tche, Cauan Barros, dan Carlos Cuesta.

Robert Renan juga masih diragukan tampil setelah mengalami ketidaknyamanan fisik pada pertandingan sebelumnya.

Meski demikian, Pedro Emanuel masih memiliki Andre Gomez dan Bruno Duarte sebagai tumpuan untuk membongkar pertahanan lawan.

Andre Gomez telah mencetak lima gol liga, sedangkan Bruno Duarte mengoleksi empat gol sepanjang musim.

Keduanya diharapkan mampu menjaga ketajaman Vasco da Gama ketika menghadapi pertahanan Internacional yang kerap kesulitan dalam pertandingan tandang.

Sementara itu, Internacional dipastikan kehilangan Guillermo Maripan akibat kartu merah yang diterimanya ketika berada di bangku cadangan.

Alan Patrick, Antonio Sanabria, Kayky, Sergio Rochet, Matheus Cunha, Anthoni, dan Benjamin Arhin juga masuk daftar pemain yang mengalami cedera.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Vasco da Gama vs Internacional

Vasco da Gama diperkirakan menggunakan formasi 4-1-4-1 dengan Bruno Duarte sebagai penyerang tunggal.

Sementara itu, Internacional berpeluang mengandalkan skema 3-4-2-1 dengan Alerrandro menjadi ujung tombak serangan.

Prediksi susunan pemain Vasco da Gama (4-1-4-1): Leandro; Rodriguez, Saldivia, Renan, Piton; Jair; Hinestroza, Lescano, Gomez, Colidio; Duarte.

Prediksi susunan pemain Internacional (3-4-2-1): Santos Oliveira; Gomes, Mercado, Juninho; Aguirre, Villagra, Maia, Bahia; Carbonero, Vitinho; Alerrandro.

Melihat momentum kedua tim, Vasco da Gama lebih diunggulkan karena sedang menikmati dua kemenangan beruntun.

Keuntungan bermain di kandang sendiri juga menjadi faktor penting untuk menekan Internacional yang memiliki rekor tandang buruk.

Internacional tetap berpotensi memberikan perlawanan melalui Alerrandro, terutama setelah gol penentunya melawan Coritiba.

Namun, absennya sejumlah pemain penting membuat Colorado diperkirakan kesulitan mempertahankan konsistensi selama 90 menit.

Kemenangan tersebut akan memperbesar peluang Bacalhau menembus 10 besar klasemen Brasileirao 2026.

Sebaliknya, kekalahan dapat menyeret Internacional kembali ke zona degradasi apabila hasil pertandingan para pesaing tidak menguntungkan mereka.