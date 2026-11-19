JawaPos.com - Svay Rieng akan menjamu Port FC dalam lanjutan matchday kedua Grup B ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah mengawali kompetisi dengan hasil kurang memuaskan. Svay Rieng dan Port FC belum mengantongi poin sehingga pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup B.

Svay Rieng memiliki modal cukup baik dari penampilan mereka di kompetisi Asia. Meski mengawali Shopee Cup dengan kekalahan telak 0-6 dari Johor Darul Ta'zim pada 8 Oktober 2026, wakil Kamboja tersebut mampu menunjukkan perkembangan dalam pertandingan berikutnya.

Svay Rieng Punya Modal Positif di Kompetisi Asia Di ajang AFC Champions League Two 2026/2027, Svay Rieng berhasil meraih dua kemenangan atas Tampines Rovers. Mereka menang dengan skor 5-1 pada 29 Oktober 2026, kemudian kembali unggul 2-0 pada 5 November 2026.

Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi tim asuhan Matt McConkey untuk menghadapi Port FC. Thiago Alves, Johannes Tartarotti, Silvester van der Water, dan Martins Junior menjadi beberapa pemain yang bisa diandalkan untuk membangun serangan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi keuntungan bagi Svay Rieng. Mereka tentu ingin membawa performa positif dari kompetisi Asia ke persaingan Shopee Cup.

Port FC Berusaha Bangkit setelah Kalah dari Persib Sementara itu, Port FC datang dengan motivasi untuk bangkit setelah kalah 1-3 dari Persib Bandung pada pertandingan pertama. Padahal, klub asal Thailand tersebut sempat unggul lebih dahulu melalui penalti Jude Soonsup-Bell pada menit ke-66.

Namun, tiga gol Persib pada pengujung pertandingan membuat Port FC harus pulang tanpa membawa poin. Hasil tersebut menjadi catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga pertandingan berakhir.

Port FC sebenarnya memiliki pengalaman dan kualitas pemain yang cukup untuk memberikan perlawanan. Jude Soonsup-Bell dan Bordin Phala bisa menjadi ancaman bagi lini pertahanan tuan rumah. Selain itu, pengalaman Michael Falkesgaard di bawah mistar juga dapat membantu menjaga keseimbangan tim.

Prediksi Svay Rieng vs Port FC Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Svay Rieng berpeluang mengambil inisiatif serangan dengan memanfaatkan dukungan publik sendiri. Sebaliknya, Port FC kemungkinan berusaha mengontrol permainan dan memaksimalkan kualitas individu para pemainnya.

Kedua tim juga tidak boleh kehilangan poin jika ingin menjaga peluang melaju ke perempat final. Dalam format Shopee Cup 2026/2027, empat tim terbaik dari masing-masing grup berhak melanjutkan perjalanan ke fase gugur.

Laga Svay Rieng vs Port FC pun menjadi kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk memulai kembali persaingan. Kemenangan akan memberikan tambahan kepercayaan diri sekaligus memperbaiki posisi mereka di Grup B.

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vision+ sesuai jadwal siaran yang tersedia.