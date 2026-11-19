JawaPos.com – Johor Darul Ta'zim (JDT) menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Cong An Hanoi FC dalam lanjutan matchday kedua Grup B Shopee Cup 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Hàng Đẫy, Hanoi, Vietnam, Kamis (19/11/2026) pukul 19.30 WIB.

Kedua tim sama-sama mengawali perjalanan di kompetisi antarklub Asia Tenggara musim ini dengan kemenangan. Namun, JDT memiliki modal lebih meyakinkan dari segi produktivitas gol setelah meraih kemenangan telak pada pertandingan pertama.

Wakil Malaysia tersebut membuka persaingan Grup B dengan membantai Preah Khan Reach Svay Rieng 6-0 pada 8 Oktober 2026. Hasil itu membuat Harimau Selatan memiliki kepercayaan diri tinggi untuk kembali mengamankan tiga poin.

Sementara itu, Cong An Hanoi FC memulai kompetisi dengan kemenangan tipis 1-0 atas Lion City Sailors. Gol Léo Artur menjadi penentu kemenangan klub asal Vietnam tersebut.

Công An Hà Nội Punya Modal Rekor Tak Terkalahkan Meski memiliki catatan kemenangan yang berbeda, Công An Hà Nội tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim asuhan Mano Pölking tersebut sedang berada dalam tren positif dengan catatan lima pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Salah satu hasil yang menunjukkan kualitas mereka adalah kemenangan 3-2 atas Shanghai Port dalam kompetisi antarklub Asia. Pengalaman mencapai final Shopee Cup 2024/2025 juga menjadi modal tambahan bagi wakil Vietnam tersebut.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Cong An Hanoi FC. Mereka diperkirakan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan dengan mengandalkan penguasaan bola dan pergerakan pemain di sisi lapangan.

Namun, JDT juga memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bisa menjadi pembeda. Arif Aiman menjadi salah satu sosok penting dalam skema permainan Harimau Selatan. Kecepatan dan kemampuan individunya berpotensi merepotkan barisan pertahanan tuan rumah.

Selain Arif Aiman, JDT masih memiliki Marcos Guilherme, Kevin Medina, dan Shahab Zahedi yang bisa memberikan ancaman di lini depan. Produktivitas mereka pada pertandingan pertama menjadi bukti bahwa kekuatan serangan JDT tidak hanya bergantung pada satu pemain.

Skuad asuhan Xisco Muñoz juga membawa modal positif setelah meraih kemenangan 3-0 atas Port FC dan 6-1 melawan DPMM FC pada semifinal Piala FA Malaysia.

Meski demikian, JDT tetap memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi pertahanan. Kekalahan 0-2 dari Jeonbuk Hyundai Motors pada 3 November 2026 menjadi salah satu catatan yang perlu diperhatikan sebelum menghadapi Cong An Hanoi FC.

Model Statistik Unggulkan JDT Dari sisi prediksi, peluang JDT untuk membawa pulang kemenangan dinilai cukup terbuka. Model statistik GoalNumbers memperkirakan Harimau Selatan memiliki peluang menang sebesar 60 persen.

Sementara itu, peluang Cong An Hanoi FC meraih kemenangan berada di angka 21 persen. Adapun kemungkinan pertandingan berakhir imbang diperkirakan mencapai 19 persen.

Pasar taruhan juga menempatkan JDT sebagai tim yang lebih diunggulkan. Berdasarkan data OddSeek, koefisien kemenangan JDT berada di angka 1,68. Sementara itu, kemenangan Cong An Hanoi FC memiliki koefisien 4,60 dan hasil imbang 4,50.

Di sisi lain, media Vietnam The Thao Van Hoa justru memperkirakan tuan rumah mampu menang dengan skor 1-0. Perbedaan prediksi tersebut menunjukkan bahwa keuntungan bermain di kandang tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Prediksi Skor Cong An Hanoi FC vs JDT Melihat kualitas pemain, produktivitas gol, serta pengalaman di kompetisi regional, JDT memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan. Namun, mereka tetap harus mewaspadai permainan disiplin dan dukungan suporter tuan rumah.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dengan kedua tim memiliki peluang mencetak gol. JDT berpotensi memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan efektivitas serangan untuk mencuri kemenangan.