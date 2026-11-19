JawaPos.com - Aston Villa akan menghadapi Sunderland dalam pertandingan Premier League 2026/2027 pada Sabtu, 21 November 2026.

Bermain di Villa Park memberikan kesempatan bagi The Villans untuk memaksimalkan dukungan suporter dan mengamankan tiga poin penting.

Aston Villa diprediksi akan mengandalkan permainan menyerang dengan memanfaatkan kecepatan pemain di sektor sayap.

Kemampuan membangun serangan dari lini tengah juga bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Sunderland.

Menurut analisis Moneyball Odds, Aston Villa memiliki keunggulan dibandingkan Sunderland dengan perkiraan peluang mencetak sekitar 1,59 gol, sedangkan tim tamu diprediksi menghasilkan 1,24 gol.

Model tersebut memperkirakan pertandingan menghasilkan sekitar 2,8 gol dan mengunggulkan kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1.

Di sisi lain, Sunderland berpotensi memberikan perlawanan melalui permainan disiplin dan serangan balik.

Tim tamu perlu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan karena tekanan dari Aston Villa bisa membuat lini pertahanan mereka bekerja keras.

Aston Villa memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dan diprediksi lebih mampu mengendalikan jalannya pertandingan.