JawaPos.com – UEFA Nations League 2026/2027 memasuki babak perempat final. Pengundian atau drawing delapan besar dijadwalkan berlangsung di Nyon, Swiss, Jumat (20/11).

Dalam pengundian tersebut, tim yang berasal dari grup yang sama tidak dapat dipertemukan satu sama lain. Jika merujuk pada hasil fase grup, Portugal berpotensi menghadapi lawan berat, sedangkan Inggris memiliki opsi lawan yang berbeda.

Delapan negara memastikan tiket ke perempat final. Mereka adalah Prancis dan Belgia dari Grup A1, Jerman dan Belanda dari Grup A2, Inggris dan Spanyol dari Grup A3, serta Portugal dan Norwegia dari Grup A4.

Portugal Berpotensi Bertemu Spanyol atau Belanda Dari empat tim runner-up, Norwegia menjadi negara dengan perolehan poin paling sedikit, yakni sembilan. Mereka bahkan baru memastikan tiket ke delapan besar pada pertandingan terakhir fase grup.

Kepastian Norwegia menjadi runner-up Grup A4 berlangsung dramatis. Sempat tertinggal 0-2, Norwegia bangkit melalui dua gol Erling Haaland dan satu gol Martin Odegaard.

Norwegia akhirnya memastikan kemenangan 3-2 pada penghujung pertandingan. Haaland menjadi penentu melalui eksekusi penalti pada menit ke-90+6.

Sementara itu, Portugal yang menjadi juara Grup A4 akan menghadapi salah satu dari tiga runner-up grup lainnya, yakni Belgia, Belanda, atau Spanyol. Ketiganya merupakan lawan yang berpotensi menghadirkan tantangan berat bagi Selecao.

Inggris yang menjadi juara Grup A3 tidak akan bertemu Spanyol karena kedua negara berasal dari grup yang sama. The Three Lions berpeluang menghadapi Belgia, Belanda, atau Norwegia.

Undian lainnya mempertemukan Prancis selaku juara Grup A1 dengan Belanda, Spanyol, atau Norwegia. Sementara Jerman sebagai juara Grup A2 berpotensi menghadapi Belgia, Spanyol, atau Norwegia.

Juergen Klopp Ingatkan Tidak Ada Lawan Mudah Pelatih Jerman Juergen Klopp sejak awal mengingatkan bahwa tidak ada lawan mudah di babak perempat final. Menurutnya, seluruh negara yang lolos memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan.

"Kami akan menyaksikan undian tersebut akhir pekan ini dan melihat pertandingan sengit seperti apa yang akan kami hadapi, mengingat hanya tim-tim kuat yang tersisa," kata Klopp di situs UEFA.

Leg pertama perempat final akan dimainkan pada 26-28 Maret 2027. Sementara itu, leg kedua dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Maret 2027.