JawaPos.com – Kehadiran Mauricio Pochettino sebagai pelatih Manchester United membawa perubahan dalam jajaran staf kepelatihan klub berjuluk The Red Devils tersebut. Selain menerapkan kebijakan meniadakan libur sehari setelah pertandingan, Pochettino juga mengajak Silvia Tuya Vinas bergabung dalam tim kepelatihannya.

Kehadiran Silvia Tuya menjadi catatan tersendiri bagi Manchester United. Perempuan asal Spanyol berusia 46 tahun itu disebut sebagai perempuan pertama yang masuk dalam jajaran staf pelatih sepanjang sejarah klub.

Silvia Tuya akan bertugas menangani aspek kebugaran dan kekuatan para pemain United. Sebelumnya, dia bekerja sebagai pelatih kebugaran timnas Amerika Serikat saat masih ditangani Pochettino.

Bekerja Bersama Putra Pochettino Dalam menjalankan tugasnya di Manchester United, Silvia Tuya akan bekerja sama dengan Sebastiano Pochettino, putra Mauricio Pochettino.

Selain Silvia Tuya, Pochettino juga akan didampingi dua staf lainnya, yakni Jesus Perez sebagai asisten pelatih dan Toni Jimenez yang bertugas sebagai pelatih kiper.

Pochettino memberikan penilaian positif terhadap kemampuan Silvia Tuya. Dia menilai perempuan tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.