JawaPos.com – Portugal meraih kemenangan 3-2 atas Wales di Stadion Cardiff City, Rabu (18/11). Hasil tersebut membawa A Selecao melaju ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027.

Kemenangan itu juga menjadi sorotan karena Portugal meraihnya tanpa Cristiano Ronaldo. Di tengah absennya sosok yang identik dengan nomor punggung 7 tersebut, muncul nama Carlos Forbs yang mencuri perhatian.

Menariknya, winger tersebut juga mengenakan jersey nomor 7. Kesamaan nomor punggung dan inisial namanya membuat rekan-rekan setim di ruang ganti Portugal menjulukinya CF7.

"Beberapa rekan setimku bercanda soal itu (CF7), tetapi semuanya hanya candaan. Kemenangan yang terpenting dan aku lebih bahagia karenanya," ungkap Forbs seperti dikutip dari Mais Futebol.

Carlos Forbs Tak Terbebani Nomor 7 Portugal Pertandingan melawan Wales menjadi kontribusi kedua Forbs bagi Timnas Portugal. Sebelumnya, dia turut berperan saat Portugal menghancurkan Armenia dengan skor 9-1 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 setahun lalu.

Saat itu, Forbs juga sudah mengenakan nomor punggung 7. Karena itu, dia tidak merasa terbebani dengan nomor yang selama ini identik dengan Cristiano Ronaldo.

Sebaliknya, pemain Club Brugge tersebut justru termotivasi untuk terus memberikan kontribusi melalui gol maupun assist.

"Aku tahu, itu (7) adalah angka yang penting di tim ini dan itu angka yang diberkati," tutur mantan pemain akademi Manchester City tersebut.