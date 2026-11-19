JawaPos.com — Santos membidik kemenangan saat bertandang ke markas Coritiba dalam lanjutan pekan ke-35 Campeonato Brasileiro Serie A 2026 di Stadion Major Antonio Couto Pereira, Rabu (18/11/2026) waktu setempat. Kembalinya Neymar menjadi tambahan kekuatan penting bagi O Peixe yang berusaha memangkas jarak dengan zona kualifikasi Copa Libertadores musim depan.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kepentingan berbeda menjelang berakhirnya kompetisi Liga Brasil.

Coritiba membutuhkan tambahan poin untuk menjauh dari ancaman degradasi, sedangkan Santos masih berambisi menembus persaingan papan atas klasemen.

Coritiba saat ini menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 42 poin dari 34 pertandingan.

Mereka unggul lima angka atas zona degradasi, sehingga kemenangan kandang bisa memberikan ruang bernapas lebih besar menjelang akhir musim.

Sementara itu, Santos berada di posisi kesembilan dengan 47 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

Pasukan Cuca tertinggal enam angka dari Bahia yang menghuni peringkat keenam dan masih berusaha menjaga peluang tampil di kompetisi kontinental.

Coritiba Terancam Terseret Persaingan Degradasi? Coritiba menghadapi pertandingan melawan Santos dengan modal performa yang belum stabil sepanjang beberapa pekan terakhir.

Tim berjuluk Coxa tersebut hanya mencatatkan satu kemenangan dalam sembilan pertandingan liga terakhir, dengan enam kekalahan dan dua hasil imbang.

Pada pertandingan sebelumnya, Coritiba harus mengakui keunggulan Internacional dengan skor tipis 0-1 di Porto Alegre.

Kekalahan tersebut menghentikan momentum positif setelah mereka sempat mengalahkan Vitoria 2-0 di kandang sendiri.

Kemenangan atas Vitoria sebenarnya memberikan harapan bagi Coritiba untuk segera mengamankan posisi di kasta tertinggi sepak bola Brasil.

Namun, inkonsistensi permainan membuat mereka belum mampu mencapai target 45 poin yang dijadikan patokan untuk bertahan.

Pelatih sementara Guilherme Bossle diperkirakan kembali memimpin Coritiba setelah pemecatan Fernando Seabra.

Bossle kini menghadapi tantangan memperbaiki konsistensi tim, terutama ketika kompetisi tinggal menyisakan beberapa pertandingan menentukan.

Keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Coritiba untuk menghadapi Santos.

Mereka juga memiliki kenangan positif setelah berhasil mempermalukan O Peixe dengan kemenangan telak 3-0 pada pertemuan pertama musim ini.

Neymar Kembali, Mampukah Santos Mengakhiri Tren Buruk? Santos mendapatkan tambahan kekuatan penting setelah Neymar kembali tersedia menyusul pengurangan masa hukumannya.

Kehadiran pemain berpengalaman tersebut diharapkan meningkatkan kreativitas serangan sekaligus membantu O Peixe mengakhiri rentetan hasil kurang memuaskan.

Pasukan Cuca belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan liga terakhir setelah bermain imbang melawan Bahia dan Palmeiras.

Mereka kemudian menelan kekalahan 1-2 ketika menghadapi Red Bull Bragantino pada pertandingan sebelumnya.

Secara keseluruhan, Santos hanya mengumpulkan satu kemenangan dari enam pertandingan terakhir di Campeonato Brasileiro Serie A.

Dalam periode tersebut, mereka mencatatkan tiga hasil imbang dan dua kekalahan yang menghambat upaya mendekati zona Copa Libertadores.

Meski demikian, produktivitas serangan Santos masih tergolong menjanjikan dibandingkan sebagian besar kontestan Liga Brasil.

Mereka telah mencetak 50 gol sepanjang kompetisi, dengan hanya lima tim memiliki catatan gol lebih banyak.

Gabriel Barbosa menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan untuk membongkar pertahanan Coritiba.

Penyerang tersebut telah mengoleksi 15 gol dalam Campeonato Brasileiro 2026 dan diperkirakan kembali memimpin lini depan Santos.

Kombinasi Gabriel Barbosa dan Neymar berpotensi menghadirkan ancaman serius bagi pertahanan tuan rumah.

Kemampuan Neymar menciptakan peluang bisa menjadi pembeda ketika Santos menghadapi lawan yang berusaha mempertahankan organisasi pertahanan di kandang sendiri.

Rekor Pertemuan Memihak Santos, tetapi Coritiba Punya Modal Kejutan Santos mempunyai catatan pertemuan yang cukup dominan ketika menghadapi Coritiba dalam beberapa musim terakhir.

Dari 10 pertemuan terakhir kedua tim, O Peixe mencatatkan tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya sekali menelan kekalahan.

Menariknya, satu kekalahan tersebut terjadi pada pertemuan pertama Campeonato Brasileiro musim 2026 ketika Santos dipermalukan Coritiba dengan skor 0-3.

Hasil itu menjadi peringatan bagi pasukan Cuca untuk tidak meremehkan kemampuan tuan rumah.

Kedua klub juga sudah bertemu tiga kali sepanjang 2026, termasuk dalam ajang Copa do Brasil. Santos berhasil melaju setelah meraih kemenangan 2-0 di Curitiba, menyusul hasil imbang pada pertandingan leg pertama.

Catatan lainnya menunjukkan tim tamu memenangkan tiga dari empat pertemuan kompetitif terakhir antara Coritiba dan Santos.

Tren tersebut membuka peluang bagi O Peixe untuk kembali mendapatkan hasil positif meskipun harus bermain di markas lawan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Coritiba vs Santos Coritiba dipastikan kehilangan penjaga gawang Pedro Morisco yang masih menjalani tugas bersama tim nasional Brasil.

Pedro Rangel diperkirakan menjadi pilihan utama di bawah mistar, sementara Jacy diragukan tampil akibat masalah lutut dan Lucas Ronier masih mengalami cedera serius.

Di kubu Santos, Willian Arao dan Gonzalo Escobar sudah kembali menjalani latihan penuh setelah pulih dari cedera paha.

Namun, Gabriel Brazao, Lucas Verissimo, Alvaro Barreal, dan Vinicius Lira masih belum tersedia untuk pertandingan ini.

Santos juga harus mempertimbangkan kondisi Gabriel Bontempo, Miguelito, dan Gustavo Caballero yang sebelumnya menjalani tugas internasional.

Situasi tersebut membuat Cuca perlu menentukan komposisi terbaik tanpa mengorbankan keseimbangan permainan, terutama di sektor tengah.

Prediksi susunan pemain Coritiba (4-2-3-1): Rangel; Tinga, Tiago Coser, Moledo, B. Melo; Gomez, Santos; Lavega, Josue, Lopes; Rocha.

Bossle diperkirakan mempertahankan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan pertahanan dan efektivitas serangan balik untuk menghadapi tekanan tim tamu.

Prediksi susunan pemain Santos (4-2-3-1): Diogenes; Rodinei, Arao, Peres, Escobar; Henrique, Oliva; Coutinho, Neymar, Everton; Barbosa.

Kehadiran Neymar di belakang Gabriel Barbosa diharapkan memberikan lebih banyak variasi serangan sekaligus membuka ruang bagi pemain sayap.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk mengejar target masing-masing.

Coritiba memiliki keuntungan kandang, tetapi Santos mempunyai kualitas individu dan produktivitas serangan yang cukup untuk mencuri gol.

Kedua tim berpeluang saling mencetak gol, tetapi performa yang belum konsisten membuat hasil imbang menjadi skenario paling realistis berdasarkan kondisi menjelang pertandingan.