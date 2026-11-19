JawaPos.com — Prediksi skor Remo vs Chapecoense mengarah pada kemenangan tipis 2-1 untuk Leão Azul dalam lanjutan Brasileiro Serie A di Stadion Mangueirao, Rabu (19/11/2026) pukul 06.00 WIB.

Duel dua tim penghuni papan bawah ini menjadi kesempatan penting bagi Remo untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi sepak bola Brasil.

Remo menghadapi pertandingan tersebut dengan tekanan besar setelah terpuruk di peringkat ke-19 klasemen sementara dengan koleksi 29 poin.

Sementara itu, Chapecoense sudah dipastikan terdegradasi dan harus kembali berkompetisi di Serie B pada musim depan.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi psikologis berbeda, meskipun sama-sama menjalani musim yang mengecewakan.

Remo masih memiliki harapan matematis untuk selamat, sedangkan Chapecoense hanya berusaha mengakhiri kompetisi dengan hasil lebih terhormat.

Bisakah Remo Memanfaatkan Laga Kandang untuk Menjaga Peluang Bertahan? Remo membutuhkan kemenangan atas Chapecoense untuk mempertahankan peluang bertahan di Brasileiro Serie A musim ini.

Pasukan Thiago Carpini tertinggal delapan poin dari Corinthians dan Gremio ketika kompetisi hanya menyisakan empat pertandingan.

Situasi tersebut membuat setiap pertandingan tersisa memiliki arti penting bagi Leão Azul dalam perjuangan menghindari degradasi.

Kehilangan poin melawan tim juru kunci berpotensi semakin mempersempit peluang mereka untuk bertahan di kasta tertinggi.

Performa Remo sepanjang musim memang belum menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan untuk bersaing menghadapi klub-klub papan atas.

Mereka bahkan telah kebobolan 57 gol, menjadikannya salah satu tim dengan pertahanan paling rapuh di kompetisi.

Catatan kemenangan juga menjadi persoalan serius bagi anak asuh Thiago Carpini yang baru mencatatkan empat kemenangan sepanjang musim.

Produktivitas dan ketahanan lini belakang menjadi dua aspek penting yang harus diperbaiki menjelang pertandingan menentukan tersebut.

Dalam sepuluh pertandingan terakhir, Remo mengalami enam kekalahan yang menggambarkan betapa sulitnya mereka mempertahankan performa positif.

Namun, kemenangan kandang 2-1 atas Botafogo memberikan sedikit optimisme menjelang kedatangan Chapecoense.

Hasil tersebut menunjukkan Remo masih mampu memberikan perlawanan ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dukungan publik Mangueirao berpotensi menjadi tambahan energi bagi para pemain untuk kembali mengamankan tiga poin.

Kepercayaan diri tuan rumah juga diperkuat catatan pertemuan menghadapi Chapecoense dalam beberapa pertandingan terakhir.

Remo tidak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir, termasuk kemenangan dramatis 3-2 pada pertemuan pertama musim ini.

Mengapa Chapecoense Kesulitan Bangkit dari Dasar Klasemen? Chapecoense datang ke markas Remo dengan status tim yang sudah dipastikan terdegradasi dari Brasileiro Serie A.

Klub berjuluk Big Green tersebut gagal mempertahankan tempatnya di kasta tertinggi setelah menjalani musim yang penuh kesulitan.

Tim asuhan Rodrigo Vicenzi Casarin baru mengumpulkan empat kemenangan sepanjang kompetisi dan kesulitan menemukan konsistensi permainan.

Lemahnya organisasi pertahanan serta rendahnya produktivitas serangan menjadi penyebab utama keterpurukan mereka.

Chapecoense baru mencetak 33 gol sepanjang musim, menjadikannya tim dengan produktivitas terendah di Brasileiro Serie A.

Sebaliknya, lini pertahanan mereka sudah kemasukan 70 gol, jumlah kebobolan terbanyak dibandingkan peserta lainnya.

Masalah semakin terlihat ketika Chapecoense menjalani pertandingan tandang yang hampir selalu berakhir mengecewakan. Dari 17 pertandingan di luar kandang, mereka hanya mengumpulkan tujuh poin melalui satu kemenangan.

Sepanjang periode tersebut, Chapecoense juga telah kebobolan 32 gol ketika bermain jauh dari markas sendiri. Statistik ini memperlihatkan kesulitan mereka menghadapi tekanan lawan, terutama ketika harus bertahan dalam waktu lama.

Menjelang pertandingan melawan Remo, Chapecoense menelan tiga kekalahan beruntun dan kalah dalam enam dari tujuh pertandingan terakhir.

Rentetan hasil negatif tersebut membuat tim tamu tidak memiliki banyak modal positif untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Meski demikian, status sebagai tim yang sudah terdegradasi dapat membuat Chapecoense tampil lebih lepas tanpa beban klasemen.

Kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai Remo agar tidak kehilangan momentum penting dalam perjuangan menghindari degradasi.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim? Remo menghadapi masalah ketersediaan pemain menjelang pertandingan penting melawan Chapecoense di Stadion Mangueirao.

Kapten Marllon dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning, sementara beberapa pemain lainnya masih menjalani pemulihan cedera.

Gabriel Poveda mengalami masalah pada paha, begitu pula Jaderson dan Matheus Felipe yang menghadapi keluhan serupa.

Bek Joao Lucas juga belum dapat dimainkan karena mengalami cedera meniskus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Absennya sejumlah pemain tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan Remo, terutama dalam menjaga organisasi pertahanan.

Thiago Carpini harus menemukan komposisi terbaik untuk mengantisipasi serangan balik Chapecoense sekaligus mempertahankan intensitas serangan.

Di kubu tim tamu, Mauricio Garcez masih menjalani pemulihan cedera kaki yang dialaminya sejak akhir Oktober. Sementara itu, Rafael Carvalheira dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera ligamen anterior atau ACL.

Remo diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Rangel sebagai penjaga gawang utama dalam pertandingan tersebut.

Marcelinho, Ivaldo, Tchamba, dan Marlon berpeluang mengisi pertahanan, sementara Welison bersama Patrick menjaga keseimbangan lini tengah.

Braga, Picco, dan Jaja diprediksi menjadi pendukung serangan dengan Taliari sebagai ujung tombak utama.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan tekanan konsisten terhadap pertahanan Chapecoense yang kerap kehilangan konsentrasi.

Chapecoense juga diperkirakan menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan Werner berdiri di bawah mistar gawang.

Pacheco, Faria, Caetano, dan Heitor mengisi pertahanan, sedangkan Felipe bersama Camilo bertugas mengendalikan lini tengah.

Borrero, Augusto, dan Max berpotensi dimainkan untuk mendukung Tulio yang menjadi penyerang tunggal.

Kecepatan serangan balik menjadi salah satu pilihan Chapecoense untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan pemain Remo.

Prediksi Skor Remo vs Chapecoense, Siapa Lebih Berpeluang Menang? Remo lebih diunggulkan meraih kemenangan karena memiliki motivasi besar untuk mempertahankan peluang bertahan di Brasileiro Serie A.

Keuntungan bermain di kandang serta rekor tiga pertemuan tanpa kekalahan atas Chapecoense menjadi modal tambahan bagi Leão Azul.

Meski demikian, rapuhnya pertahanan tuan rumah membuat peluang Chapecoense mencetak gol tetap terbuka dalam pertandingan ini.

Remo harus tampil disiplin sepanjang laga agar keunggulan yang diperoleh tidak kembali terbuang akibat kesalahan sendiri.

Sebaliknya, Chapecoense diperkirakan akan berusaha memberikan perlawanan melalui permainan yang lebih terbuka tanpa tekanan degradasi.

Namun, catatan satu kemenangan dari 17 laga tandang membuat peluang mereka membawa pulang tiga poin relatif kecil.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kekuatan kandang, dan motivasi kedua tim, Remo diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis.

Kemenangan ini sekaligus membuka peluang tuan rumah mencatatkan dua kemenangan kandang beruntun.