JawaPos.com — Palmeiras membidik kemenangan penting saat bertandang ke markas Cruzeiro dalam lanjutan Campeonato Brasileiro Serie A di Stadion Mineirao, Belo Horizonte, Rabu (19/11/2026) pukul 06.30 WIB.

Duel ini menjadi kesempatan bagi Verdão untuk memangkas selisih tiga poin dari Flamengo di puncak klasemen, meski tuan rumah sedang menikmati empat kemenangan beruntun.

Palmeiras menempati peringkat kedua dengan koleksi 73 poin, sedangkan Cruzeiro berada di posisi ketiga dengan 60 poin.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua kesebelasan sama-sama memiliki kepentingan besar menjelang berakhirnya kompetisi.

Bagi Palmeiras, kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang merebut gelar juara Liga Brasil musim ini.

Sementara itu, Cruzeiro berambisi mengamankan tiket langsung menuju Copa Libertadores musim depan setelah menunjukkan kebangkitan luar biasa.

Cruzeiro Bangkit Bersama Artur Jorge, Empat Kemenangan Beruntun Jadi Modal

Cruzeiro menjelma menjadi salah satu tim paling konsisten di Campeonato Brasileiro Serie A sejak ditangani pelatih asal Portugal, Artur Jorge.

Klub berjuluk Raposa tersebut berhasil melesat dari dasar klasemen menuju peringkat ketiga setelah menjalani awal musim yang mengecewakan.

Pada delapan pertandingan pertama, Cruzeiro hanya mampu mengumpulkan empat poin sehingga sempat terjebak dalam persaingan zona degradasi.

Namun, perubahan pendekatan permainan Artur Jorge perlahan mengembalikan kepercayaan diri para pemain sekaligus meningkatkan efektivitas serangan.

Sejak pekan kesembilan hingga pertandingan ke-34, Cruzeiro berhasil mengumpulkan 56 poin dengan performa yang hanya kalah dari Flamengo dalam periode tersebut.

Bahkan, jumlah poin yang mereka kumpulkan sepanjang rentang pertandingan itu lebih baik dibandingkan Palmeiras.

Kebangkitan Cruzeiro semakin terlihat setelah mereka mencatatkan empat kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Hasil tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi Palmeiras yang dikenal memiliki pertahanan paling solid di liga.

Pada pertandingan terakhir, Cruzeiro menunjukkan mentalitas luar biasa ketika membalikkan keadaan untuk mengalahkan Bahia dengan skor 3-2.

Kaio Jorge menjadi protagonis melalui dua gol, sedangkan Bruno Rodrigues turut mencatatkan namanya di papan skor.

Kemenangan tersebut memperkuat posisi Cruzeiro di tiga besar sekaligus menjaga peluang mereka mendapatkan tiket langsung menuju fase utama Copa Libertadores.

Dengan dua pertandingan tandang menanti setelah duel melawan Palmeiras, memaksimalkan laga kandang menjadi prioritas Artur Jorge.

Palmeiras Punya Pertahanan Terbaik, Flamengo Masih dalam Jangkauan

Palmeiras datang ke Belo Horizonte dengan membawa catatan impresif berupa 11 pertandingan tanpa kekalahan di Campeonato Brasileiro Serie A.

Tim asuhan Abel Ferreira juga memiliki pertahanan terbaik setelah hanya kebobolan 23 gol sepanjang kompetisi.

Kekuatan Verdão tidak hanya terlihat ketika bermain di kandang, tetapi juga dalam pertandingan tandang yang sering menghadirkan tekanan berbeda.

Dari 17 pertandingan di markas lawan, Palmeiras berhasil mengumpulkan 31 poin dan hanya mengalami dua kekalahan.

Produktivitas lini depan Palmeiras juga sedang meningkat setelah mereka menghancurkan Remo dengan skor telak 6-1 pada pertandingan liga sebelumnya.

Bahkan, empat gol sudah berhasil dicetak sebelum turun minum, memperlihatkan betapa berbahayanya serangan tim asuhan Abel Ferreira.

Meski demikian, jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi Palmeiras dalam mempertahankan konsistensi permainan.

Verdão baru saja memastikan tiket final Copa do Brasil setelah menyingkirkan Vasco da Gama melalui adu penalti meskipun kalah 1-2 pada leg kedua semifinal.

Situasi tersebut membuat Abel Ferreira harus mempertimbangkan kondisi kebugaran pemain yang baru kembali dari tugas internasional.

Rotasi kemungkinan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara ambisi mengejar Flamengo dan persiapan menghadapi pertandingan penting berikutnya.

Dengan selisih tiga poin dari Flamengo, Palmeiras tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan dalam persaingan gelar.

Kemenangan atas Cruzeiro akan menjaga tekanan terhadap pemuncak klasemen, meskipun nasib Verdão tetap bergantung pada hasil pertandingan Flamengo.

Kedua Tim Kehilangan Pemain Penting, Siapa Paling Dirugikan?

Cruzeiro menghadapi persoalan komposisi pemain karena Jonathan Jesus dan Kaua Moraes harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Wesley juga dipastikan absen menyusul keputusan Superior Court of Sports Justice atau STJD.

Bruno Rodrigues tidak dapat dimainkan akibat pembatasan kontraktual, sementara Keny Arroyo diragukan tampil setelah memperkuat tim nasional Ekuador.

Absennya sejumlah pemain tersebut berpotensi mengurangi pilihan Artur Jorge dalam menentukan strategi menghadapi Palmeiras.

Namun, Cruzeiro mendapatkan tambahan tenaga setelah William, Lucas Villalba, dan Matheus Pereira kembali tersedia seusai menjalani hukuman.

Fabricio Bruno juga sudah kembali berlatih bersama tim sehingga berpeluang memperkuat sektor pertahanan tuan rumah.

Di kubu Palmeiras, Gustavo Gomez dan Mauricio diperkirakan belum bisa bergabung tepat waktu setelah menjalani agenda internasional.

Joaquin Piquerez juga mengalami cedera ketika memperkuat Uruguay, sedangkan Murilo masih menjalani pemulihan masalah paha kiri.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Bruno Fuchs dan Alexander Barboza untuk mengawal jantung pertahanan Palmeiras.

Sementara itu, Khellven dan Artur berpotensi mengisi posisi bek sayap untuk membantu menjaga keseimbangan permainan.

Flaco Lopez, Agustin Giay, dan Jhon Arias juga menghadapi persoalan kebugaran setelah melakukan perjalanan panjang menuju Brasil.

Ketiganya diperkirakan bergabung langsung dengan skuad di Belo Horizonte, tetapi belum tentu dimainkan sejak menit pertama.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Cruzeiro vs Palmeiras

Cruzeiro diperkirakan mengandalkan Kaio Jorge sebagai ujung tombak dengan dukungan Matheus Pereira, Gerson, dan Marquinhos.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu memanfaatkan celah pertahanan Palmeiras yang kehilangan beberapa pemain penting.

Sementara itu, Palmeiras berpotensi mengandalkan Vitor Roque sebagai penyerang utama dengan dukungan Ramon Sosa dan Felipe Anderson.

Andreas Pereira, Marlon Freitas, serta Lucas Evangelista akan memainkan peran penting dalam mengendalikan tempo pertandingan.

Prediksi susunan pemain Cruzeiro (4-2-3-1): Otavio; William, Bruno, Villalba, Vina; Romero, Henrique; Gerson, Pereira, Marquinhos; Jorge.

Prediksi susunan pemain Palmeiras (4-4-2): Miguel; Khellven, Fuchs, Barboza, Artur; Freitas, Evangelista, Pereira, Anderson; Sosa, Roque.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena Cruzeiro memiliki momentum positif, sedangkan Palmeiras unggul dalam pengalaman menghadapi tekanan perebutan gelar.

Kemampuan Verdão memanfaatkan serangan balik bisa menjadi pembeda ketika tuan rumah berusaha mendominasi permainan.

Palmeiras tetap memiliki peluang mencuri kemenangan tipis meskipun harus menghadapi tekanan besar dari pendukung Cruzeiro di Mineirao.

Jika mampu menjaga disiplin pertahanan dan memaksimalkan peluang, Verdão berpotensi membawa pulang tiga poin penting dalam perburuan gelar.