JawaPos.com — Flamengo berpeluang semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Campeonato Brasileiro Serie A ketika menjamu Athletico Paranaense di Stadion Maracana, Brasil, Rabu (19/11/2026) pukul 06.30 WIB.

Mengão membidik kemenangan penting dalam empat pertandingan terakhir musim ini untuk memperbesar peluang mempertahankan gelar juara Liga Brasil sekaligus menjaga momentum menjelang duel menentukan melawan Palmeiras.

Pertandingan Flamengo vs Athletico Paranaense diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim masih memiliki ambisi besar menjelang berakhirnya kompetisi.

Flamengo berjuang mengamankan gelar kesembilan sepanjang sejarah klub, sedangkan Athletico Paranaense berusaha menembus empat besar demi tiket langsung menuju Copa Libertadores musim depan.

Flamengo Sedang Menggila, Mampukah Athletico Paranaense Menghentikannya? Flamengo memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang paruh kedua kompetisi.

Pasukan Leonardo Jardim berhasil mengumpulkan 92 persen dari total poin yang tersedia dalam periode tersebut, sebuah pencapaian yang memperlihatkan dominasi Mengão dalam persaingan gelar.

Catatan lima kemenangan beruntun setelah satu hasil imbang semakin mempertegas kualitas Flamengo sebagai kandidat terkuat juara Liga Brasil musim ini.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Maracana juga menjadi keuntungan penting bagi tuan rumah untuk mempertahankan momentum positif.

Jeda internasional November memberikan kabar menggembirakan karena sejumlah pemain penting Flamengo kembali tanpa mengalami cedera.

Kondisi tersebut membuat Leonardo Jardim memiliki lebih banyak pilihan untuk menyusun strategi menghadapi Athletico Paranaense sebelum pertandingan krusial melawan Palmeiras.

Giorgian de Arrascaeta menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah memperlihatkan performa impresif bersama tim nasional Uruguay.

Gelandang kreatif bernomor punggung 10 itu terlibat langsung dalam dua gol Uruguay ketika menghadapi Argentina di Stadion La Bombonera.

Arrascaeta juga mendapatkan penghormatan istimewa setelah menjadi pemain asing pertama yang memiliki patung dada di markas Flamengo pada Minggu (15/11/2026).

Penghargaan serupa diterima Bruno Henrique, yang menegaskan tekad seluruh pemain untuk menyelesaikan musim dengan gelar juara.

"Kami tahu tidak banyak waktu tersisa sebelum tahun berakhir, hanya ada empat pertandingan, jadi kami akan memberikan segalanya dalam pertandingan tersebut untuk memenangkan gelar. Jika Tuhan mengizinkan, kami juga bisa merayakannya pada Desember," ujar Bruno Henrique.

Athletico Paranaense Kehilangan Mesin Gol, Ancaman Besar bagi Ambisi Empat Besar Athletico Paranaense menghadapi tantangan berat ketika bertandang ke markas Flamengo setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.

Tim asuhan Odair Hellmann bahkan harus kehilangan Kevin Viveros, penyerang tersubur kompetisi yang sudah mengoleksi 21 gol.

Viveros mendapatkan tambahan hukuman larangan bermain menjadi tiga pertandingan setelah menjalani sidang pengadilan olahraga Brasil, STJD, Senin (16/11/2026).

Hukuman tersebut berkaitan dengan kartu merah akibat pelanggaran menginjak bek Cuiabano ketika Athletico Paranaense kalah 1-3 dari Vasco pada 4 November.

Absennya Viveros membuat lini depan Athletico Paranaense kehilangan sumber gol utama pada periode paling menentukan musim ini.

Penyerang tersebut baru dapat kembali memperkuat tim pada pertandingan terakhir menghadapi Sao Paulo di Arena da Baixada.

Odair Hellmann memiliki beberapa alternatif untuk menggantikan peran Viveros, termasuk Jorge Rivaldo dan Renan Peixoto.

Kerwin Vargas juga berpeluang dimainkan sebagai penyerang tengah meskipun posisi tersebut bukan peran utamanya.

Athletico Paranaense saat ini menempati peringkat kelima klasemen dengan koleksi 54 poin dan masih berpeluang mengejar Fluminense di posisi keempat.

Namun, persaingan semakin rumit karena Bahia dan Atletico Mineiro juga berada dalam kelompok tim dengan perolehan poin berdekatan.

Situasi tersebut membuat Athletico Paranaense membutuhkan hasil positif meskipun harus menghadapi pemuncak klasemen yang sedang berada dalam performa terbaik.

Kekalahan berpotensi semakin menyulitkan peluang Furacao mengamankan tiket langsung menuju fase utama Copa Libertadores musim depan.

Kondisi Pemain Flamengo dan Athletico Paranaense, Siapa yang Absen? Flamengo mendapatkan tambahan opsi setelah Gonzalo Plata dilepas dari skuad Ekuador karena alasan pribadi dan berpeluang tersedia menghadapi Athletico Paranaense.

Sementara itu, Nicolas de la Cruz dan Anthony Valencia diperkirakan belum kembali tepat waktu setelah menjalani agenda internasional.

Alex Sandro sudah kembali berlatih setelah pulih dari edema otot paha kiri, tetapi Ayrton Lucas diperkirakan tetap menjadi pilihan utama.

Lucas Paqueta masih bermasalah dengan lutut, sedangkan Danilo melanjutkan pemulihan akibat patah tulang rahang.

Leonardo Jardim juga harus memperhatikan delapan pemain yang terancam menjalani skorsing apabila menerima kartu kuning tambahan.

Mereka adalah Leo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araujo, dan Vitao.

Di kubu Athletico Paranaense, Dantas harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, sementara Arthur Dias masih menjalankan tugas internasional bersama Brasil.

Lucas Esquivel juga belum sepenuhnya pulih dari cedera pinggul, meskipun masih berpeluang dimainkan setelah menjalani pemeriksaan terakhir.

Prediksi susunan pemain Flamengo (4-3-3): Agustin Rossi; Guillermo Varela, Leo Pereira, Leo Ortiz, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro, Samuel Lino. Pelatih: Leonardo Jardim.

Prediksi susunan pemain Athletico Paranaense (3-4-3): Santos; Gaston Benavidez, Juan Aguirre, Lucas Esquivel; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson, Mendoza; Bruno Zapelli, Joao Cruz, Kerwin Vargas. Pelatih: Odair Hellmann.

Prediksi Skor Flamengo vs Athletico Paranaense, Mengão Menang Meyakinkan? Flamengo lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin karena memiliki kualitas individu, konsistensi permainan, dan keuntungan tampil di Maracana.

Kehadiran Arrascaeta sebagai pengatur serangan serta Pedro sebagai ujung tombak berpotensi menghadirkan banyak peluang berbahaya bagi pertahanan tim tamu.

Sebaliknya, Athletico Paranaense harus menemukan solusi untuk mengatasi absennya Viveros sekaligus menjaga kedisiplinan pertahanan sepanjang pertandingan.

Kehilangan penyerang dengan koleksi 21 gol membuat efektivitas serangan Furacao diperkirakan menurun ketika menghadapi salah satu tim terkuat kompetisi.

Flamengo juga memiliki motivasi tambahan untuk meraih kemenangan sebelum menghadapi Palmeiras dalam pertandingan berikutnya yang berpotensi menentukan perebutan gelar.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim dan kondisi skuad, Mengão diprediksi mampu mengendalikan pertandingan meskipun tim tamu masih berpeluang mencetak gol.