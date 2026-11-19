JawaPos.com — Port FC diprediksi mengalahkan Preah Khan Reach Svay Rieng dengan skor 2-1 pada matchday kedua Grup B ASEAN Club Championship atau Shopee Cup 2026/2027 di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (19/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Bruno Moreira dan kolega mengincar tiga poin pertama setelah tumbang dari Persib Bandung.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup B.

Svay Rieng juga belum mengoleksi poin setelah dihajar Johor Darul Ta'zim dengan skor telak 0-6 pada pertandingan pembuka.

Meski sama-sama menelan kekalahan, kedua kesebelasan memiliki modal berbeda menjelang pertemuan tersebut.

Svay Rieng sedang menikmati performa positif di kompetisi Asia, sedangkan Port FC mengandalkan pengalaman internasional dan kualitas individu pemainnya.

Svay Rieng Bangkit, Dua Kemenangan atas Tampines Rovers Jadi Ancaman Svay Rieng bertekad bangkit setelah mengalami kekalahan menyakitkan dari Johor Darul Ta'zim pada 8 Oktober 2026.

Tim asuhan Matt McConkey harus mengakui keunggulan wakil Malaysia tersebut dengan skor 0-6 dalam pertandingan pembuka Grup B.

Hasil itu memperlihatkan kelemahan organisasi pertahanan Svay Rieng ketika menghadapi tim dengan intensitas serangan tinggi.

Namun, perkembangan mereka dalam dua pertandingan berikutnya di AFC Champions League Two menunjukkan potensi kebangkitan yang tidak boleh diabaikan.

Pada 29 Oktober 2026, Svay Rieng berhasil menghancurkan Tampines Rovers dengan skor mencolok 5-1.

Wakil Kamboja tersebut kemudian kembali menundukkan klub Singapura yang sama dengan skor 2-0 pada 5 November 2026.

Dua kemenangan beruntun tersebut menjadi modal berharga bagi Svay Rieng untuk menghadapi Port FC.

Produktivitas tujuh gol dalam dua pertandingan memperlihatkan ketajaman lini depan mereka ketika mendapatkan ruang untuk menyerang.

Thiago Alves dan Johannes Tartarotti menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut. Kehadiran Silvester van der Water serta Martins Junior juga memberikan variasi serangan yang berpotensi merepotkan pertahanan wakil Thailand.

Port FC Terluka setelah Dikalahkan Persib Bandung, Bruno Moreira Cs Wajib Bangkit Port FC datang ke Phnom Penh dengan ambisi menghapus kekecewaan setelah kalah 1-3 dari Persib Bandung. Kekalahan pada 8 Oktober 2026 tersebut terasa menyakitkan karena mereka sebenarnya sempat memimpin pertandingan.

Bermain di Thammasat Stadium, Port FC membuka keunggulan melalui penalti Jude Soonsup-Bell pada menit ke-66.

Namun, Persib Bandung membalikkan keadaan melalui gol Mariano Peralta, Berguinho, dan Luka Menalo pada pengujung pertandingan.

Kegagalan mempertahankan keunggulan menjadi pekerjaan rumah bagi Port FC menjelang pertandingan kedua Grup B.

Konsentrasi pertahanan, terutama ketika menghadapi tekanan pada menit-menit akhir, perlu mendapatkan perhatian serius.

Meski demikian, Port FC mempunyai pengalaman menghadapi klub-klub kuat di level internasional. Wakil Thailand tersebut pernah tampil dalam AFC Champions League Elite dan mencatat kemenangan atas Beijing Guoan dari China.

Di kompetisi domestik, Port FC juga memperlihatkan kemampuan bersaing meskipun hasil pertandingan belum sepenuhnya konsisten.

Mereka bermain imbang 1-1 melawan Chonburi pada 7 November 2026 sebelum memasuki persiapan menghadapi Svay Rieng.

Sorotan turut mengarah kepada Bruno Moreira, mantan pemain Persebaya Surabaya yang kini memperkuat Port FC.

Pengalamannya bermain di sepak bola Indonesia menjadi salah satu modal tambahan bagi tim Thailand untuk menghadapi tekanan pertandingan regional.

Persaingan Grup B Memanas, Kekalahan Kedua Bisa Memperberat Peluang Lolos Pertandingan Svay Rieng melawan Port FC berpotensi memengaruhi persaingan menuju babak perempat final Shopee Cup 2026/2027.

Kedua kesebelasan membutuhkan kemenangan setelah gagal mengamankan poin pada pertandingan pertama.

Grup B dihuni tujuh klub, yakni Johor Darul Ta'zim, Persib Bandung, Công An Hà Nội, Lion City Sailors, Port FC, Svay Rieng, dan Shan United. Empat tim terbaik dari grup tersebut berhak melanjutkan perjalanan ke babak perempat final.

Johor Darul Ta'zim mengawali persaingan dengan kemenangan enam gol tanpa balas atas Svay Rieng. Sementara itu, Persib Bandung dan Công An Hà Nội juga berhasil mengumpulkan tiga poin dari pertandingan pembuka.

Situasi tersebut membuat Port FC maupun Svay Rieng tidak mempunyai banyak ruang untuk kembali kehilangan angka.

Kemenangan akan membuka peluang memperbaiki posisi sekaligus menjaga persaingan dengan klub-klub unggulan lainnya.

Prediksi Skor Svay Rieng vs Port FC: Wakil Thailand Unggul Tipis 2-1 Port FC diprediksi mampu mencuri kemenangan 2-1 atas Svay Rieng dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Pengalaman menghadapi lawan berkualitas dan kemampuan individu pemain menjadi alasan utama wakil Thailand sedikit lebih diunggulkan.

Meski demikian, Svay Rieng diperkirakan tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah kepada tim tamu.

Keberhasilan mengalahkan Tampines Rovers dua kali beruntun menunjukkan mereka mempunyai kemampuan menciptakan peluang sekaligus mencetak gol.

Tim tuan rumah berpotensi mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dengan memanfaatkan dukungan publik Phnom Penh.

Pergerakan Thiago Alves dan Silvester van der Water dapat menjadi sumber ancaman melalui kombinasi serangan cepat.

Sebaliknya, Port FC diperkirakan berusaha mengendalikan tempo melalui penguasaan bola dan pengalaman para pemainnya.

Jude Soonsup-Bell, Bordin Phala, serta Bruno Moreira berpotensi menjadi pembeda apabila mendapatkan kesempatan tampil.

Pertarungan lini tengah juga akan menentukan kemampuan kedua kesebelasan dalam menciptakan peluang berbahaya.

Port FC perlu menghindari kesalahan transisi bertahan, sedangkan Svay Rieng harus lebih disiplin ketika kehilangan penguasaan bola.

Kualitas penyelesaian akhir diperkirakan menjadi faktor penentu dalam pertandingan yang sama-sama penting bagi kedua tim.

Port FC mempunyai peluang memenangkan pertandingan apabila mampu menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan.

Dengan mempertimbangkan pengalaman internasional dan kebutuhan meraih poin pertama, Port FC sedikit lebih difavoritkan. Namun, momentum positif Svay Rieng membuat kemungkinan kedua tim mencetak gol tetap terbuka.