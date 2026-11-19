JawaPos.com — Johor Darul Ta'zim (JDT) diprediksi mengalahkan Công An Hà Nội dengan skor 2-1 pada matchday kedua Grup B ASEAN Club Championship atau Shopee Cup 2026/2027 di Stadion Hàng Đẫy, Hanoi, Vietnam, Kamis (19/11/2026), pukul 19.30 WIB.

Kemenangan tersebut berpotensi menjaga posisi Harimau Selatan di puncak klasemen sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak gugur.

Pertandingan ini mempertemukan dua klub yang sama-sama mengawali kompetisi dengan kemenangan.

JDT datang membawa keunggulan produktivitas gol, sedangkan Công An Hà Nội mengandalkan konsistensi permainan dan dukungan publik tuan rumah.

Harimau Selatan sementara memimpin Grup B setelah menghancurkan Preah Khan Reach Svay Rieng dengan skor 6-0 pada pertandingan pembuka.

Sementara itu, wakil Vietnam mengamankan tiga poin melalui kemenangan tipis 1-0 atas Lion City Sailors.

Dengan koleksi tiga poin masing-masing, pertandingan di Hanoi menjadi kesempatan penting untuk memperkuat posisi dalam persaingan grup.

Namun, ambisi JDT mempertahankan puncak klasemen dipastikan menghadapi tantangan serius dari pasukan Mano Pölking.

Mengapa Công An Hà Nội Bisa Menyulitkan Johor Darul Ta'zim? Công An Hà Nội memiliki modal lima pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi menjelang pertemuan melawan JDT.

Catatan tersebut menunjukkan konsistensi tim asuhan Mano Pölking ketika menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Salah satu hasil paling menonjol adalah kemenangan 3-2 atas Shanghai Port dalam AFC Champions League Elite.

Keberhasilan tersebut memperlihatkan kemampuan wakil Vietnam bersaing menghadapi klub dengan pengalaman internasional.

Pada pertandingan pembuka Shopee Cup, Công An Hà Nội juga berhasil mengalahkan Lion City Sailors 1-0 pada 8 Oktober 2026. Gol tunggal Léo Artur memastikan kemenangan penting dalam pertandingan tandang di Singapura.

Pengalaman mencapai final Shopee Cup 2024/2025 menjadi modal tambahan bagi klub asal Hanoi tersebut. Mereka memahami pentingnya menjaga konsentrasi ketika menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi.

Bermain di Stadion Hàng Đẫy memberikan keuntungan tersendiri karena Công An Hà Nội mendapatkan dukungan langsung dari pendukungnya.

Situasi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas permainan tuan rumah sejak menit awal.

Seberapa Berbahaya Lini Serang Johor Darul Ta'zim? Johor Darul Ta'zim datang dengan reputasi sebagai tim paling produktif di Grup B setelah mencetak enam gol pada pertandingan pembuka.

Kemenangan 6-0 atas Svay Rieng pada 8 Oktober 2026 menjadi bukti ketajaman lini serang Harimau Selatan.

Arif Aiman membuka keunggulan pada menit ke-39 sebelum Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahedi, dan Daniesh Amirruddin ikut mencatatkan nama di papan skor.

Daniesh menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah menyumbangkan dua gol.

Produktivitas tersebut memperlihatkan kemampuan JDT menciptakan ancaman melalui sejumlah pemain berbeda. Kondisi ini membuat pertahanan Công An Hà Nội tidak bisa hanya berfokus menghentikan satu penyerang.

Pasukan Xisco Muñoz juga menunjukkan performa meyakinkan ketika mengalahkan Port FC 3-0 pada 27 Oktober.

Namun, kekalahan 0-2 dari Jeonbuk Hyundai Motors pada 3 November memperlihatkan masih adanya celah dalam permainan mereka.

JDT kemudian kembali menemukan ketajamannya melalui kemenangan 6-1 atas DPMM pada semifinal Piala FA Malaysia, 8 November 2026. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri menjelang lawatan ke Vietnam.

Apa Kata Mano Pölking dan Xisco Muñoz Menjelang Pertandingan? Pelatih Công An Hà Nội, Mano Pölking, menegaskan timnya tetap membidik kemenangan meskipun menghadapi salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers menjelang pertandingan pada Rabu (18/11/2026).

"Dalam setiap pertandingan Công An Hà Nội, terutama di kandang sendiri, target kami selalu meraih kemenangan,” ujar Mano Pölking, pelatih Công An Hà Nội, dalam konferensi pers 18 November 2026.

Sikap tersebut memperlihatkan kepercayaan dirinya terhadap kemampuan pemain menghadapi tekanan dari JDT.

Pölking juga menjadikan pengalaman menghadapi Buriram United sebagai bekal untuk pertandingan kali ini. Menurutnya, disiplin permainan dan keberanian menguasai bola menjadi aspek penting menghadapi Harimau Selatan.

Sementara itu, Xisco Muñoz memberikan perhatian khusus terhadap kemampuan tuan rumah membangun serangan.

Pelatih asal Spanyol tersebut menilai Công An Hà Nội memiliki organisasi permainan yang mampu menyulitkan pertahanan lawan.

"Công An Hà Nội menguasai bola dengan baik, bergerak efektif di ruang kosong, dan sangat kuat dalam transisi permainan," ujar Xisco Muñoz dalam konferensi pers 18 November 2026.

Penilaiannya memperlihatkan kewaspadaan JDT terhadap ancaman yang dapat muncul ketika kehilangan penguasaan bola.

Prediksi Skor Công An Hà Nội vs Johor Darul Ta'zim: Siapa Lebih Unggul? Johor Darul Ta'zim sedikit lebih diunggulkan karena memiliki produktivitas serangan yang meyakinkan sepanjang beberapa pertandingan terakhir.

Namun, Công An Hà Nội berpotensi memberikan perlawanan sengit melalui penguasaan bola dan serangan cepat.

Léo Artur menjadi salah satu pemain penting tuan rumah setelah mencetak gol kemenangan atas Lion City Sailors. Brayan Perea juga berpotensi menghadirkan ancaman apabila mendapatkan ruang di sekitar kotak penalti.

Kondisi Nguyễn Đình Bắc masih perlu diperhatikan setelah menjalani agenda bersama tim nasional Vietnam pada 17 November.

Keputusan mengenai keterlibatannya akan bergantung pada kesiapan fisik dan pertimbangan tim pelatih.

Di kubu JDT, Arif Aiman berpotensi menjadi pembeda melalui kecepatan dan kemampuan menyerang dari sisi lapangan.

Marcos Guilherme juga menawarkan ancaman tambahan ketika Harimau Selatan berhasil membangun kombinasi serangan.

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka dengan kedua tim saling mencari celah sejak babak pertama.

Công An Hà Nội memiliki keuntungan kandang, tetapi JDT dinilai lebih berpeluang memaksimalkan kesempatan melalui efektivitas penyelesaian akhir.

Kedisiplinan pertahanan menjadi faktor penting karena kedua kesebelasan memiliki pemain yang berbahaya dalam situasi transisi.

Kesalahan kecil ketika kehilangan bola dapat memberikan kesempatan bagi lawan untuk mencetak gol.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kualitas serangan, dan pengalaman internasional, Harimau Selatan memiliki peluang lebih besar membawa pulang tiga poin.

Meski demikian, selisih kemenangan diperkirakan tipis karena tuan rumah mempunyai organisasi permainan yang cukup solid.

Hasil tersebut akan membuat Harimau Selatan mengoleksi enam poin dari dua pertandingan sekaligus memperkuat peluang mempertahankan puncak klasemen Grup B Shopee Cup 2026/2027.