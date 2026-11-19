JawaPos.com - Pelatih baru Manchester United Mauricio Pochettino mengajak para suporter untuk bersatu mendukung tim demi meningkatkan performa klub setelah resmi memulai tugasnya di kompleks latihan Carrington.

Dikutip dari laman resmi Manchester United, pelatih asal Argentina itu menyampaikan pesan kepada para pendukung The Red Devils seusai menjalani hari pertamanya bekerja pada Rabu (18/11) waktu setempat.

"Halo Reds, ini Mauricio Pochettino. Saya menantikan untuk segera bertemu kalian. Saya mendengar banyak hal baik tentang kalian. Saya harap kita bisa menghadirkan kebahagiaan dengan bekerja sama dan saling terhubung," ujar Pochettino dilansir dari Antara.

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"Ini akan menjadi musim yang spesial untuk memberikan dukungan, membuat para pemain kami berjuang di lapangan, dan meraih hasil yang pantas kami dapatkan," lanjut dia.

Dalam pesan berikutnya yang disampaikan menggunakan bahasa Spanyol, mantan pelatih Tottenham Hotspur dan tim nasional Amerika Serikat itu kembali menekankan pentingnya kebersamaan antara pemain, staf, dan suporter.

"Pesan ini tentang bersatu, seperti nama Manchester United. Kita semua perlu bekerja sama," kata Pochettino.

"Saya berharap dapat membawa momen-momen bahagia yang pantas didapatkan klub ini serta menciptakan persatuan yang dibutuhkan setiap tim agar para pemain dapat tampil maksimal di lapangan," tambah dia.

Pochettino resmi memulai pekerjaannya sebagai pelatih kepala Manchester United setelah menyelesaikan tugas bersama tim nasional Amerika Serikat.

Pada hari pertamanya di Carrington, pelatih berusia 54 tahun itu juga berpose memegang jersi Manchester United bersama Direktur Sepak Bola klub Jason Wilcox.

Kedatangan Pochettino menjadi awal persiapan Manchester United menghadapi Liverpool pada pertandingan lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu (22/11).