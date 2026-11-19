JawaPos.com - Mauricio Pochettino resmi memulai tugasnya sebagai pelatih kepala Manchester United dengan mendatangi kompleks latihan Carrington untuk mempersiapkan tim menghadapi Liverpool pada lanjutan Liga Inggris.

Dikutip dari laman resmi Manchester United, pelatih asal Argentina itu tiba di Carrington pada Rabu (18/11) waktu setempat setelah menyelesaikan tugas terakhirnya bersama tim nasional Amerika Serikat.

Pochettino sebelumnya diumumkan sebagai pelatih baru Manchester United pada Jumat (13/11), tetapi klub dan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat sepakat ia baru mulai bertugas pada 18 November.

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Pelatih berusia 54 tahun itu terlebih dahulu memimpin Amerika Serikat meraih dua kemenangan atas Haiti pada perempat final CONCACAF Nations League.

Amerika Serikat memastikan tiket semifinal setelah menang dengan agregat 8-0 atas Haiti, termasuk kemenangan 2-0 pada pertandingan kedua di Cincinnati.

Seusai pertandingan tersebut, Pochettino bertolak dari Cincinnati menuju Manchester pada Rabu pagi waktu setempat.

Setibanya di Inggris, dia langsung mengunjungi kompleks latihan Carrington untuk meninjau fasilitas sekaligus bertemu sejumlah pemain dan staf Manchester United.

Dalam menjalankan tugas barunya, Pochettino membawa lima anggota staf kepelatihan yang telah bekerja bersamanya di sejumlah klub dan tim nasional Amerika Serikat.

Kelima staf tersebut adalah Jesus Perez, Miguel D'Agostino, Toni Jimenez, Alec Scott, dan Sebastiano Pochettino.

Mereka sebelumnya pernah mendampingi Pochettino dalam perjalanan karier kepelatihannya bersama Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Chelsea, hingga timnas Amerika Serikat.

Bersamaan dengan kedatangan jajaran pelatih baru, Manchester United juga mengonfirmasi kepergian Travis Binnion, Jonny Evans, Steve Holland, Craig Mawson, dan Jonathan Woodgate.

Kelima staf tersebut meninggalkan klub menyusul berakhirnya masa tugas Michael Carrick sebagai pelatih kepala.

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Manajemen Manchester United menyampaikan apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan profesionalisme para staf yang meninggalkan klub.

Pochettino menggantikan Carrick yang diberhentikan setelah Manchester United menjalani awal musim Liga Inggris 2026/2027 dengan hasil buruk.

Manchester United berada di posisi ke-18 klasemen sementara dengan delapan poin dari 10 pertandingan saat penunjukan Pochettino diumumkan.

Pelatih yang pernah membawa Tottenham Hotspur mencapai final Liga Champions 2019 itu kini menghadapi tantangan untuk memperbaiki performa Manchester United.

Ujian pertamanya adalah pertandingan tandang melawan Liverpool di Stadion Anfield pada Minggu (22/11).