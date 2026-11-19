JawaPos.com - Mantan gelandang timnas Spanyol Juan Mata mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 38 tahun.

Dia menjalani karier selama dua dekade dan meraih berbagai gelar bergengsi.

"Terkadang, mencintai berarti harus merelakan. Terima kasih sepak bola," tulis Mata melalui akun Instagram pribadinya seperti dilansir dari Antara, Rabu (18/11) waktu setempat.

Mata mengumumkan keputusan tersebut melalui video yang memperlihatkan dirinya menggantung sepatu sepak bola di ruang ganti sebagai simbol berakhirnya perjalanan panjang sebagai pemain profesional.

Pemain kelahiran Burgos, Spanyol, itu mengawali karier seniornya bersama Real Madrid Castilla pada 2006 sebelum bergabung dengan Valencia pada 2007.

Bersama Valencia, Mata mulai menunjukkan kemampuannya sebagai gelandang serang dan turut membantu klub tersebut menjuarai Copa del Rey pada 2008.

Penampilannya menarik perhatian Chelsea yang kemudian merekrutnya pada 2011.

Bersama klub London tersebut, Mata meraih sejumlah gelar bergengsi, termasuk Liga Champions 2011/2012, Liga Europa 2012/2013, dan Piala FA 2011/2012.

Pada Januari 2014, Mata bergabung dengan Manchester United dan menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Piala FA 2015/2016, Piala Liga Inggris 2016/2017, serta Liga Europa 2016/2017.

Setelah meninggalkan Manchester United pada 2022, Mata melanjutkan karier bersama Galatasaray di Turki dan Vissel Kobe di Jepang.

Dia turut meraih gelar juara liga domestik bersama kedua klub tersebut sebelum melanjutkan karier ke Australia.

Di Australia, Mata memperkuat Western Sydney Wanderers dan Melbourne Victory, yang menjadi klub terakhir dalam karier profesionalnya.

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Pada musim 2025/2026 bersama Melbourne Victory, Mata mencetak lima gol dan menyumbangkan 13 assist serta meraih penghargaan Johnny Warren Medal sebagai pemain terbaik Liga Australia.

Dia juga mendapatkan penghargaan pemain terbaik Melbourne Victory sebelum mengakhiri kiprahnya bersama klub tersebut pada September 2026.

Meski pensiun sebagai pemain, Mata tetap memiliki keterlibatan dalam sepak bola melalui kepemilikan saham dan perannya sebagai ketua komite sepak bola Melbourne Victory.

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Pada level internasional, Mata menjadi bagian dari generasi emas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan Piala Eropa 2012 di Polandia-Ukraina.

Dia turut mencetak gol dalam kemenangan Spanyol 4-0 atas Italia pada final Piala Eropa 2012.

Sepanjang kariernya bersama timnas Spanyol, Mata mencatatkan 41 penampilan dan menyumbangkan 10 gol.