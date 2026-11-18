JawaPos.com – Mantan gelandang Manchester United Juan Mata Garcia resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 38 tahun. Pemain asal Spanyol itu mengakhiri perjalanan panjangnya di dunia sepak bola setelah meraih berbagai gelar bergengsi bersama klub maupun tim nasional.

Juan Mata dikenal sebagai bagian dari generasi emas Timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012. Di level klub, ia juga pernah memperkuat sejumlah tim besar Eropa, termasuk Chelsea dan Manchester United.

Juan Mata mengumumkan keputusan pensiun melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Rabu (18/11). Dalam video tersebut, ia memperlihatkan momen menggantung sepatu sebagai simbol berakhirnya karier profesional.

Sang pemain turut menyampaikan pesan singkat untuk menggambarkan keputusannya meninggalkan dunia sepak bola.

"Terkadang untuk mencintai ialah untuk melepaskan. Terima kasih sepak bola," tulis Juan Mata dalam unggahannya.

Koleksi Gelar Bersama Spanyol dan Chelsea Sepanjang kariernya, Juan Mata berhasil mengoleksi sejumlah trofi bergengsi. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menjadi bagian dari skuad Timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Dua tahun kemudian, Mata kembali merasakan kesuksesan bersama La Roja dengan memenangkan Euro 2012. Prestasi tersebut menjadikannya bagian dari generasi emas Spanyol yang mendominasi sepak bola internasional pada periode itu.

Di level klub, Juan Mata memulai kiprahnya di sepak bola senior bersama Valencia sebelum bergabung dengan Chelsea pada 2011. Bersama klub asal London tersebut, ia memenangkan Piala FA dan Liga Champions pada 2012.

Delapan Tahun Bersama Manchester United Setelah meninggalkan Chelsea, Mata bergabung dengan Manchester United pada 2014. Ia mencatatkan 285 penampilan di seluruh kompetisi selama delapan tahun memperkuat Setan Merah hingga 2022.

Juan Mata turut membantu Manchester United memenangkan Piala FA pada 2016. Setahun kemudian, ia kembali mengangkat trofi bersama klub berjuluk Iblis Merah tersebut setelah menjuarai Liga Europa 2017.

Setelah meninggalkan Old Trafford, Mata melanjutkan kariernya di luar Eropa. Ia bergabung dengan klub Turki, Galatasaray, untuk menjalani musim 2022/2023.

Pemain berposisi gelandang serang itu kemudian melanjutkan perjalanan ke Jepang dengan memperkuat Vissel Kobe selama satu tahun. Setelah itu, Mata menghabiskan dua musim terakhirnya di Australia bersama Western Sydney Wanderers dan Melbourne Victory.

Common Goal dan Pesan Perpisahan dari Rekan Di luar lapangan, Mata juga dikenal melalui keterlibatannya dalam kegiatan sosial. Pada 2017, ia ikut mendirikan inisiatif Common Goal, sebuah gerakan yang mengajak para pelaku industri sepak bola menyumbangkan satu persen penghasilan mereka untuk mendukung berbagai proyek komunitas.

Program tersebut menjadi salah satu kontribusi Mata dalam mendorong keterlibatan pesepak bola dan insan industri sepak bola dalam kegiatan sosial.

Keputusan pensiun Mata juga mendapat respons dari sejumlah pemain. Bruno Fernandes menyampaikan rasa terima kasih melalui kolom komentar unggahan sang pemain.

"Terima kasih atas banyaknya keindahan sepak bola yang kamu beri," tulis Bruno Fernandes.

Pemain Manchester United lainnya, Harry Maguire, turut mengomentari unggahan tersebut.

"Legenda. Senang bermain denganmu," tulis Maguire.