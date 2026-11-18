JawaPos.com - Persaingan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 mulai memanas. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), Rafael Louzan, menegaskan bahwa pertandingan perebutan gelar juara tersebut harus digelar di Spanyol.

Louzan bahkan menyebut final hanya bisa dan akan berlangsung di negara yang saat ini berstatus sebagai juara dunia tersebut. Padahal, FIFA belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai lokasi pertandingan puncak turnamen.

Sebelumnya, Spanyol, Portugal, dan Maroko telah ditetapkan sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030.

Berbicara dalam acara Expansion & Marca Business Sport Forum di Madrid pada Selasa (17/11), Louzan menilai Piala Dunia 2030 merupakan turnamen yang menjadi milik Eropa. Karena itu, Spanyol dan Portugal dianggap memiliki posisi penting dalam penyelenggaraannya.

Namun, Louzan menyebut Portugal telah mengurungkan niat untuk menjadi tuan rumah final.

“Ini adalah Piala Dunia yang menjadi milik benua Eropa dan karena itu, milik Spanyol dan Portugal. Portugal jelas telah menolak untuk menjadi tuan rumah final karena tidak ada stadion di negara tersebut yang memiliki kapasitas 80 ribu penonton,” kata Louzan.

“Oleh sebab itu, final hanya bisa digelar di Spanyol, dan akan digelar di Spanyol. Hal yang perlu kami upayakan adalah menyelesaikan persoalan ini secara internal sesegera mungkin, seperti yang sudah saya sampaikan kepada pihak FIFA,” lanjutnya.

Spanyol Siapkan Santiago Bernabeu dan Camp Nou Louzan juga mengungkapkan bahwa proposal pencalonan tuan rumah yang diajukan pada 2024 mencantumkan tiga stadion sebagai kandidat lokasi final.

Dua stadion berada di Spanyol, yakni Santiago Bernabeu di Madrid dan Camp Nou di Barcelona. Sementara itu, satu kandidat lainnya merupakan stadion yang berada di Maroko.

Dilansir dari ESPN, Maroko memiliki ambisi besar untuk menggelar pertandingan final Piala Dunia 2030. Negara tersebut berencana menggunakan King Hassan II Stadium yang direncanakan memiliki kapasitas hingga 115 ribu penonton.

Persaingan ini semakin menarik karena FIFA sebelumnya membantah laporan yang menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino menawarkan kesempatan kepada Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

Laporan tersebut mengaitkan tawaran itu dengan upaya Infantino mendapatkan dukungan dalam pencalonannya sebagai presiden FIFA.

Ada Ancaman Politik jika Spanyol Tak Mendapat Final Persaingan mengenai lokasi final juga mendapat perhatian dari kalangan politik Spanyol. Alberto Nunez Feijoo, pemimpin partai oposisi di negara tersebut, menyatakan bahwa Spanyol seharusnya menarik diri dari penyelenggaraan Piala Dunia 2030 jika tidak mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah pertandingan final.

Louzan pun menyayangkan belum adanya kepastian mengenai lokasi pertandingan puncak tersebut.

“Saya pikir akan sangat baik jika persoalan ini sudah diselesaikan sejak saat itu. Sebab, dalam situasi sekarang, tampaknya keputusan tersebut baru akan ditetapkan pada 2028,” ujarnya.

Piala Dunia 2030 akan menjadi edisi bersejarah karena digelar di enam negara dari tiga benua. Turnamen tersebut dijadwalkan dimulai melalui tiga pertandingan pembuka di Montevideo, Buenos Aires, dan Asuncion, sebelum rangkaian kompetisi berlanjut ke Semenanjung Iberia dan Maroko.