JawaPos.com - Mauricio Pochettino telah tiba di Manchester untuk memulai pekerjaan barunya sebagai pelatih Manchester United. Sebelum meninggalkan Timnas Amerika Serikat (USMNT), pelatih asal Argentina tersebut menyampaikan pesan perpisahan kepada para pemain dan suporter.

Melalui media sosial, Pochettino mengaku berat meninggalkan tim nasional Amerika Serikat. Ia menyebut dua tahun bersama USMNT dipenuhi momen dan pengalaman berharga yang akan selalu dikenangnya.

"Mengucapkan selamat tinggal memang tidak pernah mudah, terutama setelah semua yang telah kita alami bersama. Saya selalu menginginkan kesempatan untuk melatih di Amerika Serikat, dan saya sangat senang mendapatkan kesempatan ini bersama tim nasional. Dua tahun yang luar biasa, dengan begitu banyak momen dan pengalaman hebat yang akan selalu saya ingat," tulis Pochettino di Instagram, Rabu (18/11/2026).

Kenangan Pochettino Bersama Timnas Amerika Serikat Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2024, Pochettino membawa Timnas Amerika Serikat mencapai final Gold Cup 2025. Ia juga mengaku bangga bisa mengantarkan timnya hingga babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pelatih berusia 54 tahun itu berharap kehadirannya selama menangani USMNT bisa membuat Amerika Serikat semakin percaya diri menghadapi tim mana pun. Ia juga meyakini kontribusinya dapat membantu perkembangan sepak bola di negara tersebut.

"Dari tantangan yang kami hadapi di Gold Cup hingga kegembiraan Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan sekarang mengakhiri masa tugas kami dengan mencapai semifinal Nations League, saya bangga dengan apa yang telah kami raih," ujar Pochettino.

Pochettino juga menyampaikan terima kasih kepada para pemain, staf pelatih, serta suporter yang telah mendukung perjalanan tim selama dua tahun terakhir.

"Saat kami tiba, saya ingin kami percaya bahwa kami bisa bersaing dengan siapa pun. Saya harap hari ini kepercayaan itu semakin kuat, tidak hanya di kalangan pemain tetapi juga di kalangan semua orang yang mendukung tim ini," sambungnya.

Pochettino Tak Bisa Menolak Tawaran Manchester United Di akhir pesan perpisahannya, Pochettino mengakui keputusan meninggalkan Timnas Amerika Serikat bukan perkara mudah. Namun, kesempatan menangani Manchester United menjadi tawaran yang tidak bisa ditolaknya.

"Pergi saat ini memang berat, tetapi terkadang dalam sepak bola ada kesempatan yang mustahil untuk ditolak. Saya selalu percaya untuk mengikuti kata hati, bahkan ketika itu berarti meninggalkan tempat di mana saya sangat bahagia. Saya berharap tim ini terus berkembang dan meraih semua kesuksesan yang pantas didapatkan. Terima kasih," tutup Pochettino.

Setelah mengunggah pesan perpisahan tersebut, Pochettino membagikan foto Kota Manchester dari atas pesawat melalui akun Instagram pribadinya.