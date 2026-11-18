JawaPos.com - Mauricio Pochettino resmi memulai tugasnya sebagai pelatih Manchester United pada Rabu (18/11). Pelatih asal Argentina itu mengaku membutuhkan waktu untuk mengembalikan performa Setan Merah yang tengah terpuruk. Ujian pertamanya sudah menanti, yakni menghadapi Liverpool di Anfield pada Minggu (22/11).

Pochettino sempat mengunggah foto melalui media sosial ketika pesawat yang ditumpanginya bersiap mendarat di Manchester. Kedatangannya menandai dimulainya babak baru bagi Manchester United. Ia mengambil alih tim yang sedang berada di zona degradasi setelah menjalani 10 pertandingan musim ini.

Sebelum bertolak ke Inggris, Pochettino masih sempat menjalankan tugas terakhirnya sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat (USMNT). Ia mengantarkan Amerika Serikat mengamankan kemenangan 2-0 atas Haiti dalam laga perempat final Concacaf Nations League yang berlangsung di Cincinnati.

Pochettino Minta Waktu untuk Bangkitkan MU Dalam pertandingan terakhirnya bersama Amerika Serikat, Pochettino sempat mendapat komentar dari DaMarcus Beasley, mantan pemain Manchester City yang juga pernah memperkuat tim nasional Amerika Serikat.

Beasley menyindir kepindahan Pochettino ke Manchester United dengan menyebut kota Manchester akan selalu menjadi wilayah milik rival sekota mereka.

“Manchester berwarna biru dan akan selalu berwarna biru,” ujar Beasley.

Pochettino merespons pernyataan tersebut dengan optimisme. Ia meminta waktu untuk membuktikan kemampuannya bersama Manchester United.

“Kalian akan lihat. Beri saya waktu,” kata Pochettino dikutip dari ESPN.

Pochettino mengakui menangani Manchester United merupakan tantangan besar. Namun, kesempatan tersebut juga menghadirkan motivasi tersendiri baginya.

“Tantangan baru ini merupakan tantangan besar, tetapi pada saat yang sama, inilah adrenalin yang ingin Anda rasakan. Kami perlu menggunakan akal sehat. Kami tahu situasi saat ini tidak mencerminkan klub sebesar Manchester United. Basis penggemarnya luar biasa,” ujarnya.

Pochettino juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam membangun tim. Menurutnya, proses pembentukan skuad yang kompetitif tidak hanya bergantung pada pelatih, tetapi juga membutuhkan masukan dari para pemain.

“Pendekatannya adalah belajar dari semua orang. Anda harus memiliki pikiran terbuka karena menurut saya, para pemain bisa mengajari kami setiap hari. Kami sekarang menjadi staf pelatih yang jauh lebih baik,” tuturnya.

Pelatih asal Argentina itu menambahkan bahwa sepak bola tidak semata-mata ditentukan oleh taktik. Sikap, pendekatan, hubungan antarpemain, perasaan, dan komunikasi juga menjadi faktor penting dalam membangun tim yang kompetitif.

Pochettino Soroti Intensitas Permainan MU Pochettino turut menanggapi kritik mengenai statistik berlari para pemain Manchester United. Sebelumnya, mantan pelatih Michael Carrick menyoroti buruknya intensitas permainan tim setelah mereka menelan kekalahan telak 1-4 dari Como di Liga Champions.

Pernyataan tersebut muncul setelah Bruno Fernandes mengkritik pendekatan taktik tim. Carrick menegaskan bahwa sistem dan strategi permainan tidak akan memberikan hasil jika para pemain tidak memiliki kemauan untuk bekerja keras di lapangan.

“Apa pun sistem dan taktik yang digunakan, jika Anda tidak berlari, baik ke depan maupun ke belakang, Anda tidak akan bisa menang,” kata Carrick.

Menanggapi persoalan itu, Pochettino memiliki pandangan tersendiri. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menilai bahwa jumlah jarak tempuh pemain bukan satu-satunya indikator penting dalam permainan sepak bola.

“Secara umum, sepak bola merupakan olahraga yang sangat kompleks. Menurut saya, hal terpenting bukan sekadar apakah Anda berlari atau tidak,” jelasnya.

“Anda harus berlari dengan baik, memiliki tujuan, dan melakukannya bersama-sama. Setelah itu, Anda harus bermain, memahami apa yang perlu dilakukan, serta menunjukkan kemampuan terbaik. Pola pikir sangat penting,” tambahnya.

Pochettino kembali ke kompetisi Premier League setelah sebelumnya menangani Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea. Sebelum menerima pekerjaan di Old Trafford, ia juga berhasil membawa Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di kandang sendiri.