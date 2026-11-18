JawaPos.com - Perjalanan Hajime Moriyasu bersama Timnas Jepang disebut berakhir setelah kekalahan melawan Paraguay pada 17 November. Pertandingan tersebut sekaligus menandai berakhirnya perjalanan delapan tahun pelatih asal Nagasaki itu bersama Samurai Biru.

Selama menangani Jepang sejak 2018, Moriyasu memang belum mampu mempersembahkan gelar bergengsi seperti Piala Asia. Padahal, ia memiliki skuad dengan banyak pemain berkualitas yang berkarier di kompetisi Eropa.

Meski demikian, kiprah Moriyasu tidak bisa hanya diukur dari jumlah trofi. Ia juga membawa Jepang tampil kompetitif ketika menghadapi sejumlah negara kuat, termasuk Jerman dan Spanyol di Piala Dunia 2022.

Minim Gelar Bergengsi Bersama Timnas Jepang Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2018, Moriyasu belum berhasil membawa Jepang menjuarai Piala Asia. Kesempatan terbaiknya datang pada edisi 2019, ketika ia mampu mengantarkan Samurai Biru hingga partai final.

Setelah tampil gemilang sejak fase grup hingga semifinal, Jepang justru gagal meraih gelar setelah kalah 1-3 dari Qatar pada pertandingan final.

Pada Piala Asia 2023 yang digelar pada 2024, Moriyasu juga tidak mampu mengulangi pencapaian tersebut. Jepang harus tersingkir di perempat final setelah kalah dari Iran.

Berdasarkan catatan yang dikutip dari Transfermarkt, dua gelar yang diraih Moriyasu bersama tim nasional Jepang adalah EAFF E-1 Football Championship. Ia membawa Samurai Biru menjadi juara pada 2022 dan 2025.

Bikin Jepang Disegani Tim-Tim Kuat Dunia Meski koleksi gelarnya bersama tim nasional Jepang tidak terlalu banyak, Moriyasu berhasil membangun tim yang mampu merepotkan negara-negara kuat dunia. Salah satu pencapaian paling menonjol terjadi di Piala Dunia 2022.

Dalam turnamen tersebut, Jepang tergabung di Grup E bersama Spanyol, Jerman, dan Kosta Rika. Dua negara Eropa itu memiliki reputasi besar dan pernah menjadi juara dunia.

Namun, Jepang mampu membuat kejutan. Samurai Biru mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup, sekaligus membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim elite dunia.

Pencapaian tersebut membuat Jepang semakin diperhitungkan dalam persaingan internasional. Mereka tidak lagi sekadar menjadi peserta yang berusaha memberikan perlawanan, tetapi juga mampu mengalahkan tim unggulan.

Selama perjalanan kepelatihannya, Moriyasu juga berupaya menjaga perkembangan permainan Jepang agar semakin kompetitif. Pengalaman menghadapi tim-tim kuat menjadi bagian penting dari proses tersebut.